אוסקר גלוך בפעולה (IMAGO) אוסקר גלוך בפעולה (IMAGO)

14 מחזורים בלבד עברו את כה בליגה ההולנדית, וכבר ייתכן שבאייאקס רוצים שהעונה הזו תסתיים. מועדון הפאר מאמסטרדם משחק בשעה זו במסגרת המחזור ה-15 בליגה המקומית, כשהוא מתארח אצל פורטונה סיטארד במשחק מסקרן במיוחד.

אייאקס רחוקה מאוד מהמקום הטבעי שלה, הצמרת העליונה והמקומות הראשונים, כשגם פ.ס.וו וגם פיינורד כבר פתחו פער מבטיח שככל הנראה לא ניתן יהיה למחוק אותו. בכל מקרה, במחזור האחרון אייאקס ניצחה עם 0:2 על כרונינגן במשחק שנדחה ושוחק ללא קהל, ובו אוסקר גלוך בישל.

באופן כללי, אמנם קבוצתו לא בעונה טובה בכלל, אבל היהלום הישראלי בעונה לא רעה בכלל מבחינתו. גלוך עם ארבעה שערים ושלושה בישולים ב-14 משחקים בהם שיחק השנה במדי אייאקס, כשיש לציין שבתחילת העונה לא מעט מהם היו לא כשחקן הרכב.