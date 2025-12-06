יום שבת, 06.12.2025 שעה 21:02
אייאקס
דקה 52
1 3
שופט: סנדר ואן דר אייק
פורטונה סיטארד
ליגה הולנדית 25-26
4017-4615פ.ס.וו. איינדהובן1
3117-3514פיינורד2
2423-3614ניימיכן3
2422-2614אלקמאר4
2319-2514אייאקס5
2321-2115כרונינגן6
2119-2514אוטרכט7
2019-2214טוונטה אנסחדה8
1822-2014פורטונה סיטארד9
1724-2314גו אהד איגלס10
1728-1614ספרטה רוטרדם11
1726-2315הירנביין12
1630-1814זוולה13
1626-1415אקסלסיור רוטרדם14
1424-1714וולנדם15
1336-2214הראקלס אלמלו16
1223-1514נאק ברדה17
1024-1614טלסטאר18
אוסקר גלוך בפעולה (IMAGO)
אוסקר גלוך בפעולה (IMAGO)

14 מחזורים בלבד עברו את כה בליגה ההולנדית, וכבר ייתכן שבאייאקס רוצים שהעונה הזו תסתיים. מועדון הפאר מאמסטרדם משחק בשעה זו במסגרת המחזור ה-15 בליגה המקומית, כשהוא מתארח אצל פורטונה סיטארד במשחק מסקרן במיוחד.

אייאקס רחוקה מאוד מהמקום הטבעי שלה, הצמרת העליונה והמקומות הראשונים, כשגם פ.ס.וו וגם פיינורד כבר פתחו פער מבטיח שככל הנראה לא ניתן יהיה למחוק אותו. בכל מקרה, במחזור האחרון אייאקס ניצחה עם 0:2 על כרונינגן במשחק שנדחה ושוחק ללא קהל, ובו אוסקר גלוך בישל.

באופן כללי, אמנם קבוצתו לא בעונה טובה בכלל, אבל היהלום הישראלי בעונה לא רעה בכלל מבחינתו. גלוך עם ארבעה שערים ושלושה בישולים ב-14 משחקים בהם שיחק השנה במדי אייאקס, כשיש לציין שבתחילת העונה לא מעט מהם היו לא כשחקן הרכב.

מחצית ראשונה
  • '45+9
  • החמצה
  • אוסקר גלוך ניגש לבעוט את הבעיטה החופשית, סובב יפה את הכדור לפינה הימנית, אך השוער ירד יפה והדף את הכדור
  • '45+6
  • שער עצמי
  • שער! אייאקס משווה ל-1:1: הגבהה של אייאקס לרחבה מצאה את שחקן פורטונה סיטארד, סיב ואן אוטלה, שנגח לשערו וכבש שער עצמי אומלל
  • '45+3
  • החמצה
  • בעיטה טובה וחדה של אדוארד מישוט הייתה קרובה למצוא את השער של אייאקסף אך פספסה במעט את המסגרת
מוחמד איהאטארן מראה לשופט מה הוא חושב עליו (IMAGO)מוחמד איהאטארן מראה לשופט מה הוא חושב עליו (IMAGO)
פרד גרים נותן הוראות לשחקני אייאקס (IMAGO)פרד גרים נותן הוראות לשחקני אייאקס (IMAGO)
  • '37
  • החמצה
  • יאפסר דלהאוס בעט חלש ויארוש עצר בלי בעיה
  • '31
  • החמצה
  • הגבהה של אוסקר גלוך מצאה את יורי באס, שנגח כדור שנעצר אצל השוער
השופט שולף כרטיס צהוב לאיבו פינטו (IMAGO)השופט שולף כרטיס צהוב לאיבו פינטו (IMAGO)
מטייס ברנדרהורסט (IMAGO)מטייס ברנדרהורסט (IMAGO)
  • '30
  • כרטיס צהוב
  • איבו פינטו הוא המוצהב הראשון אצל פורטנה סיטארד
ואוט וחהורסט הפצוע (IMAGO)ואוט וחהורסט הפצוע (IMAGO)
  • '29
  • חילוף
  • חילוף מוקדם אצל אייאקס כשואוט וחהורסט נפצע ולא יכל להמשיך. קספר דולברג נכנס לשחק במקומו
  • '22
  • כרטיס צהוב
  • ראיין בונידה נכנס לפנקס של השופט לאחר שהעיף את הכדור בהפגנתיות אחרי שריקה לעבירה לזכות פורטונה סיטארד
מיקה חודטס עם ניסיון בעיטה (IMAGO)מיקה חודטס עם ניסיון בעיטה (IMAGO)
ואוט וחהורסט בפעולה (IMAGO)ואוט וחהורסט בפעולה (IMAGO)
  • '21
  • החמצה
  • עוד הזדמנות לפורטונה סיטארד: יאספר דלהאוס בעט למסגרת של יארוש, השוער הדף לא טוב אך הגנת אייאקס הצליחה להרחיק את הכדור
  • '17
  • החמצה
  • אדוארד מישוט קיבל כדור יפה ממוחמד איהאטארן, אך הוא פספס את המסגרת ובעט מעל השער
אוסקר גלוך מאוכזב (IMAGO)אוסקר גלוך מאוכזב (IMAGO)
שחקני פורטונה סיטארד חוגגים עם קאי סירהואיס (IMAGO)שחקני פורטונה סיטארד חוגגים עם קאי סירהואיס (IMAGO)
קאי סירהואיס חוגג את שער היתרון (IMAGO)קאי סירהואיס חוגג את שער היתרון (IMAGO)
  • '4
  • שער
  • שער! פורטונה סיטארד מדהימה את אייאקס בפתיחה: רצף טעויות בהגנת האורחת כולל הדיפה רעה מאוד של יארוש השוער, השאירו את קאי סירהואיס לבדו והעלו המארחת ל-0:1.
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה! השופט סנדר ואן דר אייק הוציא את ההתמודדות לדרך
שחקני פורטונה סיטארד מתחממים (IMAGO)שחקני פורטונה סיטארד מתחממים (IMAGO)
דייבי קלאסן מתחמם (IMAGO)דייבי קלאסן מתחמם (IMAGO)
