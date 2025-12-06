יום שבת, 06.12.2025 שעה 11:02
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
13595-6737מכבי ת"א
13532-5877הפועל העמק
12444-5416הפועל ת"א
12632-6757עירוני קריית אתא
10436-4866הפועל ירושלים
10509-4986הפועל חולון
10555-5387עירוני נס ציונה
9568-5816בני הרצליה
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9583-5437מכבי רעננה
9625-5717עירוני רמת גן
9562-4987הפועל גליל עליון
8617-5627מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה

גינת וים מדר בסגל של הפועל ת"א וצפויים לשחק

הרכז יעלה על הפרקט וישלים את הקאמבק ב-19:10 בקרב צמרת נגד העמק, הפורוורד אמור לשחק יותר מאשר נגד וילרבאן. וגם: חמשת הזרים שרשם איטודיס למפגש

|
ים מדר ותומר גינת (רועי כפיר)
ים מדר ותומר גינת (רועי כפיר)

זה לא היה הכי יפה נגד וילרבאן, אבל בסופו של דבר הפועל תל אביב חגגה עם 80:87 ובכך הבטיחה שבוע נוסף בפסגה של היורוליג לפני שתשחק נגד בולוניה במחזור הבא. רק שבין וילרבאן לבין בולוניה מחכה משחק נוסף, והוא יקרה היום (שבת, 19:10) במסגרת הליגה נגד הפועל העמק.

האדומים יארחו את הצפוניים לקרב צמרת בין שתי הקבוצות הכי חמות בליגה ללא ספק, כאשר דימיטריס איטודיס והשחקנים שלו היחידים עם מאזן מושלם, אבל חניכיו של שרון אברהמי בכושר אדיר עם הפסד אחד בלבד ושישה ניצחונות, כל השישה ברציפות כשההפסד הגיע דווקא במחזור הפתיחה בדרבי.

בכל מקרה, איטודיס פרסם את הסגל שלו למשחק ובו ניתן לראות את תומר גינת וים מדר. שני הכוכבים הישראלי היו בסגל נגד וילרבאן, כאשר הפורוורד שיחק כמעט שש דקות והרכז לא עלה לפרקט, והשניים צפויים לשחק הערב כדי לחזור לכושר משחק, כשהם כשירים לחלוטין וכבר מתאמנים עם הקבוצה. גם גיא פלטין חוזר לסגל.

דימיטריס איטודיס (רועי כפיר)דימיטריס איטודיס (רועי כפיר)

מבחינת הזרים, המאמן היווני של הפועל תל אביב היה צריך לבחור חמישה והוא עשה זאת: אנטוניו בלייקני, טיילר אניס, קולין מלקולם, איש וויינרייט ודן אוטורו ישחקו נגד הצפוניים, כשמעבר לכך ניתן לראות בסגל גם כמובן את איתי שגב, בר טימור, עוז בלייזר ויפתח זיו.

מאמן הקבוצה, דימיטריס איטודיס, לקראת ההתמודדות: “אנחנו פוגשים את העמק, שמגיעים עם רצף ניצחונות מרשים. יש להם הרבה שחקנים מנוסים וסקוררים טובים. זו יריבה מאוד מסוכנת, ולכן המשחק הזה דורש הרבה ריכוז. ההכנה של שתי הקבוצות הייתה שונה לגמרי. בעוד שהם התכוננו למשחק נגדנו, אנחנו שיחקנו בחמישי ואז טסנו חזרה, אז היה לנו רק יום אחד בין המשחקים, אבל אנחנו מלאי מוטיבציה לשחק שוב כאן בתל אביב”.

