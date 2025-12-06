דקה 61: מנ. סיטי - סנדרלנד 0:2

יום שבת הגיע וזה אומר לא מעט כדורגל ברחבי הגלובוס, וגם בליגה האנגלית. המחזור ה-15 בפרמייר ליג נמשך לו בשעה זו עם חמישה משחקים במקביל. מנצ’סטר סיטי מארחת את סנדרלנד, צ’לסי מתארחת אצל בורנמות’, טוטנהאם מארחת את ברנטפורד, ניוקאסל פוגשת את ברנלי ואברטון משחקת נגד נוטינגהאם פורסט.

מנצ’סטר סיטי – סנדרלנד 0:2

פפ גווארדיולה עבר רגעים לא פשוטים נגד פולהאם כשראה את הקוטג’רס חוזרים מ-5:1 ל-5:4, אבל בסופו של דבר המאמן הקטלוני אסף שלוש נקודות ושמר על המקום השני. כעת, הוא רוצה להידבק לארסנל שבמקום הראשון ולהמשיך להוכיח שאכן יש לתותחנים יריבה על התואר, וגם לחבר ניצחון שלישי ברציפות במפעל המקומי. מנגד, העולה החדשה פתחה בטירוף את העונה, אך קצת נרגעה בתקופה האחרונה עם ניצחון אחד בחמשת המשחקים האחרונים.

ראיין צ׳רקי בפעולה (IMAGO)

דקה 31, שער! מנצ׳סטר סיטי עלתה ל-0:1: רובן דיאס קיבל כדור ומכ-25 מטרים שלח פצצה אל הרשת.

רובן דיאס בטירוף (IMAGO)

דקה 35, שער! מנצ׳סטר סיטי עלתה ל-0:2: פיל פודן הגביה קרן נהדרת לרחבה, גבארדיול הגיע ראשון ונגח פנימה.

שחקני מנצ׳סטר סיטי מאושרים (IMAGO)

בורנמות’ – צ’לסי 0:0

לרגע היה אפשר כבר לדמיין את הבלוז במרוץ האליפות. ניצחון גדול על ברצלונה, תיקו בדרבי, ואז צ’לסי עשתה צ’לסי וכמו בשנים האחרונות לקחה צעד אחורה. הפסד מאכזב מאוד באמצע העונה ללידס הרחיק את אנזו מארסקה והשחקנים שלו מארסנל וסיטי, וכעת הם ינסו להידבק בחזרה לשם. מנגד, המארחת במשבר גדול עם ארבעה הפסדים ותיקו בחמשת המשחקים האחרונים, וצמאה לנקודות לפני שהיא מסתבכת בתחתית החמה.

אנטוניו סמניו כובש את השער שנפסל (IMAGO)

דקה 6 – סמניו כבש מקרוב, אך השער נפסל אחרי נבדל של אוונילסון קודם לכן.

קול פאלמר (IMAGO)

טוטנהאם – ברנטפורד 0:2

אם נשים בצד ניצחון אחד נגד קופנהאגן בליגת האלופות, התרנגולים סופרים כבר לא פחות מחמישה הפסדים ושתי תוצאות תיקו בכל המשחקים האחרונים שלהם. אמנם התיקו הזה הגיע במחזור האחרון עם 2:2 נגד ניוקאסל שעצר שני הפסדים ברצף, אבל תומאס פרנק יודע שהוא חייב לנצח כדי גם לחזור לחלק העליון של הטבלה וגם לא לתת לאורחת, שעם מאזן נקודות זהה בדיוק לשלו, להידבק אליו.

ריצ׳ארליסון באוויר (IMAGO)

דקה 25, שער! טוטנהאם עלתה ל-0:1: כדור ארוך נשלח אל צ׳אבי סימונס, שבנגיעה מהאגף הוציא רוחב נהדר לריצ׳ארליסון, אותו האחרון בעט מקרוב לרשת.

ריצ׳ארליסון חוגג (IMAGO)

שחקני טוטנהאם חוגגים (IMAGO)

דקה 43, שער! טוטנהאם עלתה ל-0:2: צ׳אבי סימונס חילץ כדור בחצי המגרש, דהר כל הדרך אל עבר השער, ומול קלהר גלגל פנימה.

צ׳אבי סימונס חוגג עם שחקני טוטנהאם (IMAGO)

ניוקאסל – ברנלי 0:2

אחרי שני ניצחונות ברציפות ושהחלו להציג יכולת טובה, המגפייז נעצרו עם 2:2 מול טוטנהאם באמצע שבוע וכעת רוצים לשוב לנצח ולהמשיך לטפס בטבלה. ניוקאסל עם 19 נקודות בסך הכל, כמו לא מעט קבוצות שאפילו משחקות במקביל כעת, ובסך הכל היא ציפתה להיות במקום קצת יותר גבוה, והדרך לשם עוברת גם מול ברנלי. האורחת במקום אחד לפני המקום האחרון, עם 10 נקודות בלבד וניצחון כאן יהיה מקפצה ענקית בקרב על הירידה.

דקה 31, שער! ניוקאסל עלתה ל-0:1: ברונו גימארייש סובב כדור קרן ישירות אל תוך הרשת עם שער גדול.

ברונו גימארייש חוגג (IMAGO)

דקה 43 – לוקאס פירס ספג כרטיס אדום והשאיר את ברנלי בעשרה שחקנים.

דקה 45+8, שער! ניוקאסל עלתה ל-0:2: אנתוני גורדון ניגש לבעוט כדור עונשין מ-11 מטרים ושלח אותו לרשת.

תוצאות נוספות

אברטון – נוטינגהאם פורסט 0:2