יום שבת, 06.12.2025 שעה 18:19
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
339-2815ארסנל1
3015-2215אסטון וילה2
2816-3214מנצ'סטר סיטי3
2415-2514צ'לסי4
2311-1814קריסטל פאלאס5
2314-1814סנדרלנד6
2220-2414ברייטון7
2221-2214מנצ'סטר יונייטד8
2221-2114ליברפול9
2117-1514אברטון10
1918-2314טוטנהאם11
1918-1914ניוקאסל12
1922-2114ברנטפורד13
1924-2114בורנמות'14
1722-1914פולהאם15
1522-1414נוטינגהאם פורסט16
1426-1614לידס17
1228-1614ווסטהאם18
1028-1514ברנלי19
229-714וולבס20

דקה 61: מנ. סיטי - סנדרלנד 0:2

ליגה אנגלית, מחזור 15: התכולים עלו ליתרון כפול כשדיאס כבש שער אדיר, גבארדיול הוסיף. עוד כעת: בורנמות' - צ'לסי 0:0, טוטנהאם - ברנטפורד 0:2

|
פיל פודן בפעולה (IMAGO)
פיל פודן בפעולה (IMAGO)

יום שבת הגיע וזה אומר לא מעט כדורגל ברחבי הגלובוס, וגם בליגה האנגלית. המחזור ה-15 בפרמייר ליג נמשך לו בשעה זו עם חמישה משחקים במקביל. מנצ’סטר סיטי מארחת את סנדרלנד, צ’לסי מתארחת אצל בורנמות’, טוטנהאם מארחת את ברנטפורד, ניוקאסל פוגשת את ברנלי ואברטון משחקת נגד נוטינגהאם פורסט.

מנצ’סטר סיטי – סנדרלנד 0:2

פפ גווארדיולה עבר רגעים לא פשוטים נגד פולהאם כשראה את הקוטג’רס חוזרים מ-5:1 ל-5:4, אבל בסופו של דבר המאמן הקטלוני אסף שלוש נקודות ושמר על המקום השני. כעת, הוא רוצה להידבק לארסנל שבמקום הראשון ולהמשיך להוכיח שאכן יש לתותחנים יריבה על התואר, וגם לחבר ניצחון שלישי ברציפות במפעל המקומי. מנגד, העולה החדשה פתחה בטירוף את העונה, אך קצת נרגעה בתקופה האחרונה עם ניצחון אחד בחמשת המשחקים האחרונים.

ראיין צ׳רקי בפעולה (IMAGO)ראיין צ׳רקי בפעולה (IMAGO)

דקה 31, שער! מנצ׳סטר סיטי עלתה ל-0:1: רובן דיאס קיבל כדור ומכ-25 מטרים שלח פצצה אל הרשת.

רובן דיאס בטירוף (IMAGO)רובן דיאס בטירוף (IMAGO)

דקה 35, שער! מנצ׳סטר סיטי עלתה ל-0:2: פיל פודן הגביה קרן נהדרת לרחבה, גבארדיול הגיע ראשון ונגח פנימה.

שחקני מנצ׳סטר סיטי מאושרים (IMAGO)שחקני מנצ׳סטר סיטי מאושרים (IMAGO)

בורנמות’ – צ’לסי 0:0

לרגע היה אפשר כבר לדמיין את הבלוז במרוץ האליפות. ניצחון גדול על ברצלונה, תיקו בדרבי, ואז צ’לסי עשתה צ’לסי וכמו בשנים האחרונות לקחה צעד אחורה. הפסד מאכזב מאוד באמצע העונה ללידס הרחיק את אנזו מארסקה והשחקנים שלו מארסנל וסיטי, וכעת הם ינסו להידבק בחזרה לשם. מנגד, המארחת במשבר גדול עם ארבעה הפסדים ותיקו בחמשת המשחקים האחרונים, וצמאה לנקודות לפני שהיא מסתבכת בתחתית החמה.

אנטוניו סמניו כובש את השער שנפסל (IMAGO)אנטוניו סמניו כובש את השער שנפסל (IMAGO)

דקה 6 – סמניו כבש מקרוב, אך השער נפסל אחרי נבדל של אוונילסון קודם לכן.

קול פאלמר (IMAGO)קול פאלמר (IMAGO)

טוטנהאם – ברנטפורד 0:2

אם נשים בצד ניצחון אחד נגד קופנהאגן בליגת האלופות, התרנגולים סופרים כבר לא פחות מחמישה הפסדים ושתי תוצאות תיקו בכל המשחקים האחרונים שלהם. אמנם התיקו הזה הגיע במחזור האחרון עם 2:2 נגד ניוקאסל שעצר שני הפסדים ברצף, אבל תומאס פרנק יודע שהוא חייב לנצח כדי גם לחזור לחלק העליון של הטבלה וגם לא לתת לאורחת, שעם מאזן נקודות זהה בדיוק לשלו, להידבק אליו.

ריצ׳ארליסון באוויר (IMAGO)ריצ׳ארליסון באוויר (IMAGO)

דקה 25, שער! טוטנהאם עלתה ל-0:1: כדור ארוך נשלח אל צ׳אבי סימונס, שבנגיעה מהאגף הוציא רוחב נהדר לריצ׳ארליסון, אותו האחרון בעט מקרוב לרשת.

ריצ׳ארליסון חוגג (IMAGO)ריצ׳ארליסון חוגג (IMAGO)
שחקני טוטנהאם חוגגים (IMAGO)שחקני טוטנהאם חוגגים (IMAGO)

דקה 43, שער! טוטנהאם עלתה ל-0:2: צ׳אבי סימונס חילץ כדור בחצי המגרש, דהר כל הדרך אל עבר השער, ומול קלהר גלגל פנימה.

צ׳אבי סימונס חוגג עם שחקני טוטנהאם (IMAGO)צ׳אבי סימונס חוגג עם שחקני טוטנהאם (IMAGO)

ניוקאסל – ברנלי 0:2

אחרי שני ניצחונות ברציפות ושהחלו להציג יכולת טובה, המגפייז נעצרו עם 2:2 מול טוטנהאם באמצע שבוע וכעת רוצים לשוב לנצח ולהמשיך לטפס בטבלה. ניוקאסל עם 19 נקודות בסך הכל, כמו לא מעט קבוצות שאפילו משחקות במקביל כעת, ובסך הכל היא ציפתה להיות במקום קצת יותר גבוה, והדרך לשם עוברת גם מול ברנלי. האורחת במקום אחד לפני המקום האחרון, עם 10 נקודות בלבד וניצחון כאן יהיה מקפצה ענקית בקרב על הירידה.

דקה 31, שער! ניוקאסל עלתה ל-0:1: ברונו גימארייש סובב כדור קרן ישירות אל תוך הרשת עם שער גדול.

ברונו גימארייש חוגג (IMAGO)ברונו גימארייש חוגג (IMAGO)

דקה 43 – לוקאס פירס ספג כרטיס אדום והשאיר את ברנלי בעשרה שחקנים.

דקה 45+8, שער! ניוקאסל עלתה ל-0:2: אנתוני גורדון ניגש לבעוט כדור עונשין מ-11 מטרים ושלח אותו לרשת.

תוצאות נוספות

אברטון – נוטינגהאם פורסט 0:2

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */