מכבי ת"א נכנעה לבני יהודה בליגת העל לנוער

אחרי הפסקה ארוכה בגלל פגרת שזרוע ולאחר מכן מחזור גביע ששוחק, ליגת העל לנוער חזרה. המחזור ה-11 המשיך כשבמוקד היו שלושה משחקים: מכבי תל אביב נכנעה 2:0 לבני יהודה, בעוד מכבי חיפה רשמה תיקו 2:2 עם מ.ס אשדוד והפועל תל אביב רשמה מהפך ו-2:4 אצל הפועל רעננה.

מכבי תל אביב – בני יהודה 2:0

בדרבי קטן של העיר תל אביב, חניכיו של דן רומן נכנעו בביתם. זה התחיל עם שער מוקדם בפתיחה של אורי חסאן, שקיבל את הכדור על סף הרחבה ושלח בעיטה שהכניעה את שוער המארחת ונכנסה לרשת.

זה המשיך במחצית השנייה, כאשר עילאי קריב במצבע נאה עבר שחקן ובעט נגד כיוון התנועה של השוער כדי לקבוע יתרון כפול ואת הניצחון של קבוצתו.

מאמן המפסידה, דן רומן, אמר בסיום: “יוצאים עם תחושות מאכזבות כמובן, כי יצרנו המון מצבים. בסוף הם בקושי הגיעו לשער שלנו והבקיעו 2 גולים אנחנו לא הצלחנו להגיע לשער אבל זה כדורגל. יש לנו שחקנים מוכשרים, יש חלק שאנחנו מאמינים שיגיעו לקבוצה הבוגרת. אבל הם צריכים להוכיח את עצמם קודם בנוער בשביל זה.

אנחנו רואים שכל משחק בליגה הזאת הוא משחק לא פשוט, אבל אנחנו צריכים לבוא להבין ממה אנחנו יכולים לעשות יותר טוב, ולעשות את זה. כרגע אנחנו מסתכלים רק על המשחק הבא ועל המשחק שאחריו. בליגה יש עוד דרך ארוכה ואנחנו צריכים לשחק יותר טוב ממה שאנחנו משחקים, להשיג תוצאות יותר טובות ממה שאנחנו משיגים, ואחר כך לדבר”.

מאמן המנצחת איתמר ניצן דיבר בסיום: “תחושות טובות, היה משחק עם המון הקרבה. היה לנו טיפה מזל אבל אני שמח שניסינו ויצרנו כדורגל חיובי. אני חושב שבסיטואציה מסוימת התוצאה הייתה יכולה להיות שונה, יכול להיות משחק שוויוני, אבל בסופו של דבר 3 נקודות, אי ספיגה. אנחנו ממשיכים עם הפנים קדימה בדרך למטרה שלנו בפלייאוף העליון.

אני חושב שהכל מתחיל ונגמר בקבוצה, ההגנה שלנו היא הגנה קבוצתית, היא לא רק בחוליית ההגנה, לא רק בשוער אלה כיחידה. כמו בחלק ההתקפי שלנו, מתקיפים ומגנים ביחד כקבוצה אחת וככה זה נראה. אני שמח שזה נתן לנו נקודות, השער נקי הוא בונוס ענק בשבילנו.

אנחנו צריכים להגיע בשבוע הבא כמו שאנחנו מגיעים מול כל קבוצה לנסות לייצר כדורגל חיובי. לפעמים זה הולך יותר ולפעמים פחות, אבל זה ה-D.N.A שלנו, תמיד רוצים לנצח”.

דקה 15, שער! בני יהודה עלתה ליתרון 0:1: אורי חסאן קיבל את הכדור על סף הרחבה, ובעזרת בעיטה אדירה שלח את הכדור לרשת של המארחת.

אורי חסאן מתכונן לבעיטה (ראובן שוורץ)

אורי חסאן חוגג את השער (ראובן שוורץ)

שחקני בני יהודה חוגגים (ראובן שוורץ)

דקה 18: עוצרים את המשחק למען מלחמה בחרמות.

דקה 77, שער! בני יהודה עלתה ליתרון 0:2: עילאי קריב במבצע נאה השתחרר משחקן הגנה ובעט נגד כיוון התנועה של השוער כדי לקבוע יתרון כפול.

עילאי קריב חוגג בסלטה (ראובן שוורץ)

שחקני בני יהודה חוגגים (ראובן שוורץ)

מכבי חיפה – מ.ס אשדוד 2:2

במשחק בין המארחת שנמצאת בחלק העליון של הטבלה לדרומיים שנמצאים בחלקה התחתון, התוצאה היא חלוקת נקודות.ליאל נגת העלה את הירוקים ליתרון בדקה ה-20, אך אשדוד ביצעה מהפך מהיר לפני הירידה לחדרי ההלבשה משערים של אורי מלכה ולירוי חנן. במחצית השנייה היה זה ניב גבאי שכבש מקרוב וקבע חלוקת נקודות בחיפה.

דקה 20, שער! מכבי חיפה עלתה ליתרון 0:1: ליאל נגת קיבל כדור ברחבה לאחר תנועה טובה שלו וכבש את הראשון במשחק.

דקה 42, שער! מ.ס אשדוד השוותה ל-1:1: פנדל מדויק של אורי מלכה השווה את התוצאה עבור הדרומיים.

דקה 46, שער! מ.ס אשדוד עלתה ליתרון 1:2: מהפך מהיר של החבורה האורחת. התקפת מעבר מצאה את לירוי חנן ברחבה, והוא בעט לפינה הרחוקה על מנת לכבוש את השני.

דקה 69, שער! מכבי חיפה השוותה ל-2:2: ניב גבאי קיבל את הכדור בתוך הרחבה ומטווח קרוב הרשית את השוויון.

הפועל רעננה – הפועל תל אביב 4:2

זה היה נראה שהאדומים בדרך לשמוט נקודות, אך שני שערים שלהם בתוספת הזמן העניקו להם שלוש נקודות יקרות במאבקי הצמרת. זה התחיל בשני שערים של רעננה המארחת שהגיעו מרותם פיומי ודן גלמור, שבתווך נרשמה החמצת פנדל של האדומים.

האורחים לא ויתרו והשוו את התוצאה עם שני שערים מהירים של שחר נחום ורון תלמי, שכבש במספרת אדירה את השוויון. שני שערים נוספים, אחד של כל אחד מהכובשים הקודמים בתוך תוספת הזמן קבעו מהפך אדיר וניצחון גדול לאורחת.

דקה 14, שער! הפועל רעננה עלתה ליתרון 0:1: טעות בהגנת הפועל תל אביב אפשרה לרעננה לרותם פיומי לקחת את הכדור ולעלות ליתרון לאחר אחד על אחד מול השוער.

דקה 45+5: החמצת פנדל של הפועל ת”א. רביד אוליצקי ניגש לנקודה הלבנה, אך הבעיטה שלו מפספסת את המסגרת.

דקה 57, שער! הפועל רעננה עלתה ליתרון 0:2: דן גלמור קיבל כדור מחברו לקבוצה, הקדים את השוער ושלח את הכדור לרשת.

דקה 73, שער! הפועל תל אביב צימקה ל-2:1: שחר נחום שלח בנגיעה את הכדור לשער מטווח קרוב.

דקה 79, שער! הפועל תל אביב השוותה ל-2:2: הפועל ת”א מציגה שוויון מהיר. מספרת אדירה של רון תלמי מתוך הרחבה איזנה את התוצאה במגרש.

הפועל חיפה – עירוני קריית שמונה 3:3

משחק רב שערים בין הקבוצות הצפוניות שנמצאות בחלקה התחתון של הטבלה. לקבוצה מהכרמל כבשו ליאל נחום וסער אלקיים שהוסיף צמד, בעוד שלקריית שמונה הרשיתו יואב כראדי, אושרי דרור ונהוראי אוחנה.

הפועל ב”ש – מכבי נתניה 1:1

שתי הקבוצות הגיעו למשחק מחלקה העליון של הטבלה, ושתיהן יצאו עם נקודה. עמית אוחנה כבש ראשון לזכות החבורה מהדרום, בעוד שאראל שריקי איזן את התוצאה עבור היהלומים בדקה ה-50.

הפועל כפר סבא – מכבי הרצליה 1:1

משחק בין שתי קבוצות בנמצאות בתחתית, כאשר כל אחת מהן השיגה נקודה חשובה. עמית בן קיש העלה את האורחת ליתרון מוקדם בדקה הרביעית, אך פנדל מוצלח של ליעד שמואלי בדקה ה-42 קבע חלוקת נקודות.

מכבי פתח תקווה – הפועל ראשון לציון 0:1

משחק קצוות שהסתיים בניצחון חשוב למאבקי הצמרת של הקבוצה המארחת. מאור דימרי כבש במחצית הראשונה וקבע את תוצאת המשחק, בעוד האורחים ממשיכים להיות בתחתית הטבלה.

הפועל רמת השרון – הפועל פתח תקווה 4:2

משחק רב שערים במפגש הקצוות הזה. האורחת רשמה ניצחון חשוב בקרבות מעלה הטבלה כאשר לזכותה כבשו יואב סולל, עמית בן יוסף, עמרי כהן וליאם וטמכטר, בעוד שלרמה”ש הרשיתו איתי מוסלי בפנדל ורני זאבי.

תוצאות נוספות:

הפועל עכו – בית”ר ירושלים 1:0