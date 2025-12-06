הרכבים וציונים



מרטין סובימנדי מול מורגן רוג'רס (IMAGO) מרטין סובימנדי מול מורגן רוג'רס (IMAGO)

המחזור ה-15 בליגה האנגלית יצא לו לדרך עם מפגש מסקרן במיוחד בווילה פארק בשעה זו, שם אסטון וילה פוגשת את ארסנל בקרב צמרת שתאמינו או לא קורה בין זו שבמקום הראשון לבין זו שבמקום השלישי, כשכל צד רוצה לקבע את מקומו.

התותחנים עם 33 נקודות בראש הטבלה כשהם מעדו רק ארבע פעמים העונה במסגרת הליגה, והגיעו במחזור אמצע השבוע לעשרה ניצחונות ב-14 מחזורים. מיקל ארטטה ושחקניו משחקים על מנת להשיג ניצחון שני ברציפות, כאשר אחרי התיקו מול צ’לסי בדרבי הגיע 0:2 על ברנטפורד.

מהצד השני של המתרס, אחת הקבוצות החמות בליגה האנגלית בדמות השחקנים של אונאי אמרי, שפוגש את האקסית. וילה עם 27 נקודות וניצחון שלה אולי עדיין לא יגרום למישהו להאמין שהיא במרוץ, אבל היא תעקוף לפחות באופן זמני את סיטי ותהיה רחוקה רק שלוש נקודות מהמקום הראשון.