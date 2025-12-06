יום שבת, 06.12.2025 שעה 15:53
יום שבת, 06/12/2025, 14:30אצטדיון וילה פארקליגה אנגלית - מחזור 15
ארסנל
דקה 65
1 1
שופט: פיטר בנקס
אסטון וילה
ליגה אנגלית 25-26
337-2714ארסנל1
2816-3214מנצ'סטר סיטי2
2714-2014אסטון וילה3
2415-2514צ'לסי4
2311-1814קריסטל פאלאס5
2314-1814סנדרלנד6
2220-2414ברייטון7
2221-2214מנצ'סטר יונייטד8
2221-2114ליברפול9
2117-1514אברטון10
1918-2314טוטנהאם11
1918-1914ניוקאסל12
1922-2114ברנטפורד13
1924-2114בורנמות'14
1722-1914פולהאם15
1522-1414נוטינגהאם פורסט16
1426-1614לידס17
1228-1614ווסטהאם18
1028-1514ברנלי19
229-714וולבס20
מערכת ONE | 06/12/2025 14:30
הרכבים וציונים
 
 
מרטין סובימנדי מול מורגן רוג'רס (IMAGO)
מרטין סובימנדי מול מורגן רוג'רס (IMAGO)

המחזור ה-15 בליגה האנגלית יצא לו לדרך עם מפגש מסקרן במיוחד בווילה פארק בשעה זו, שם אסטון וילה פוגשת את ארסנל בקרב צמרת שתאמינו או לא קורה בין זו שבמקום הראשון לבין זו שבמקום השלישי, כשכל צד רוצה לקבע את מקומו.

התותחנים עם 33 נקודות בראש הטבלה כשהם מעדו רק ארבע פעמים העונה במסגרת הליגה, והגיעו במחזור אמצע השבוע לעשרה ניצחונות ב-14 מחזורים. מיקל ארטטה ושחקניו משחקים על מנת להשיג ניצחון שני ברציפות, כאשר אחרי התיקו מול צ’לסי בדרבי הגיע 0:2 על ברנטפורד.

מהצד השני של המתרס, אחת הקבוצות החמות בליגה האנגלית בדמות השחקנים של אונאי אמרי, שפוגש את האקסית. וילה עם 27 נקודות וניצחון שלה אולי עדיין לא יגרום למישהו להאמין שהיא במרוץ, אבל היא תעקוף לפחות באופן זמני את סיטי ותהיה רחוקה רק שלוש נקודות מהמקום הראשון.

מחצית שניה
  • '51
  • שער
  • שער! ארסנל השוותה ל-1:1: בוקאיו סאקה הוציא כדור רוחב מאגף ימין ומצא ברחבה את לאנדרו טרוסאר, שדחק מקרוב פנימה
מיקל ארטטה (IMAGO)מיקל ארטטה (IMAGO)
  • '46
  • חילוף
  • מיקל מרינו פינה את מקומו לוויקטור גיוקרש
  • '46
  • חילוף
  • חילוף כפול בארסנל: אברצ'י אזה פינה את מקומו ללאנדרו טרוסאר
מחצית ראשונה
מאטי קאש חוגג (IMAGO)מאטי קאש חוגג (IMAGO)
  • '35
  • שער
  • שער! אסטון וילה עלתה ל-0:1: מאטי קאש הגיע להגבהה מצד שמאל ושלח בעיטה עוצמתית מצד ימין של הרחבה אל הרשת העליונה
דקלאן רייס מול מורגן רוג'רס (IMAGO)דקלאן רייס מול מורגן רוג'רס (IMAGO)
  • '9
  • החמצה
  • אולי ווטקינס ביצע מהלך אישי נהדר ושלח בעיטה מתוך הרחבה, אך דויד ראיה הדף
  • '8
  • החמצה
  • מרטין אודגור ניסה בעיטה על סף הרחבה, אך דיבו מרטינס ירד טוב וקלט
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט פיטר בנקס שרק לפתיחת ההתמודדות!
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל