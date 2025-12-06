גל אראל וברונו רמירז מוצהבים נגד מכבי נתניה

מאמן הפועל חיפה גל אראל לא יעמוד על הקווים מחר (ראשון, 20:00) במשחקה של הקבוצה בסמי עופר מול מכבי נתניה בגלל צהובים ומי שימלאו את מקומו יהיו שחר פוני וברק בדש. גם הבלם ברונו רמירז בצהובים ולא יעמוד לרשותו של אראל במשחק, מה שאומר שלא יהיה מנוס מלאתר שוב שחקן שאינו בלם טבעי לתפקיד הבלם, וזה צפוי להיות תמיר ארבל.

אחת הבעיות העיקריות שליוו את הפועל חיפה של השנה הייתה היעדר בלם טבעי בנוסף לרמירז וג'ורג' דיבה שיכולים לראות את עצמם בטוחים בהרכב גם כאשר חלה אצלם ירידה בכושר משחק. בעקבות חוסר ההצלחה במשחקים האחרונים והצניחה למקום ה-12, בהפועל חיפה ישאפו לחזור למסלול הניצחונות ולברוח מהתחתית הבוערת מול קבוצה שנמצאת בקו עליה וכבר ניצחה השנה בסמי עופר את מכבי חיפה.

אראל קיים אתמול אסיפה טקטית במהלכה דיבר גם על המשחק האחרון בו הקבוצה הפסידה למכבי ת"א 2:1. אראל אמר לשחקניו: “לא נפלנו במשחק הטקטי מול מכבי ת"א ולצערי ספגנו בגלל שגיאיות אישיות של שחקנים וחבל כי הייתה לנו הזדמנות טובה לצאת עם נקודות”. אראל המשיך ואמר: “הגישה שלכם הייתה טובה למשחק ואם נמשיך באותה גישה עם יותר מחויבות התוצאות הטובות יבואו”.

גל אראל (רועי כפיר)

צמד החלוצים ג'בון איסט ורותם חטואל אמורים להמשיך בחלק הקדמי מתוך תקווה ואמונה שיהיה הפעם יותר דיוק ליד שער היריבה ולא כפי שקרה מול מכבי ת"א. בהפועל חיפה לא מדברים כרגע בקול רם לקראת חלון העברות בינואר, אבל מודעים לכך שאם לא יהיה חיזוק בשלושה שחקנים לפחות כדי שישדרגו את הסגל יהיה קשה מאד לשרוד את מאבקי התחתית במיוחד בשל העובדה ששאר הקבוצות יתחזקו כדי לא להסתבך.