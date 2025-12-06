יום שבת, 06.12.2025 שעה 10:17
כדורגל עולמי  >> מונדיאל 2026

הכל משמיים? האמונות הטפלות שבטובת ספרד

במדינה כבר מריצים שיש יותר מידי אירועים זהים כמו במונדיאל ב-2010, בו הנבחרת זכתה, לבין הטורניר הקרוב: משחק הפתיחה כולל תאריך, הבית וביילסה

נבחרת ספרד עם גביע העולם (IMAGO)
נבחרת ספרד עם גביע העולם (IMAGO)

ספרד יודעת את זהות שלוש היריבות שלה בשלב הבתים של מונדיאל 2026, אורוגוואי, ערב הסעודית והעולה החדשה קייפ ורדה. הגרלת פיפ"א קבעה כי הלה רוחה שובצה לבית ח’, בדיוק אותו בית שבו שובצה בגביע העולם 2010, טורניר ההיסטורי בו זכתה בתואר.

ולא רק הבית זהה: גם סדר המשחקים מזכיר מאוד את הטורניר בדרום אפריקה. אז, תחת המאמן ויסנטה דל בוסקה, ספרד פגשה במחזור הסיום את צ'ילה של מרסלו ביילסה באצטדיון לופטוס ווסטרפלד שבפרטוריה. הפעם, משחק הסיום שוב יהיה מול נבחרת של ביילסה, הפעם אורוגוואי.

גם סמלי ההיסטוריה ממשיכים להיערם: משחק הפתיחה של מונדיאל 2010 היה בין דרום אפריקה למקסיקו, וזהו בדיוק משחק הפתיחה של מונדיאל 2026. אפילו התאריך זהה, 11 ביוני. ועכשיו להווה. על הנייר, נבחרתו של דה לה פואנטה קיבלה בית שאמור להיות נוח יחסית. עם זאת, בהנחה שספרד תעבור את שלב הבתים, הדבר האמיתי עשוי להתחיל כבר בשלב הבא.

ויסנטה דל בוסקה (רויטרס)ויסנטה דל בוסקה (רויטרס)

לפי שילוב הבתים, קיים תרחיש הגיוני שבו ספרד תפגוש את ארגנטינה (מבית י’) כבר בשלב 32 האחרונות, מה שעשוי לייצר משחק ענק בשלב מוקדם מאוד. שתי הנבחרות ייפגשו בכל מקרה במרץ במסגרת הפיינליסימה, משחק שעשוי לשמש כהצצה מוקדמת לעימות פוטנציאלי במונדיאל. לשם כך שתיהן יצטרכו לעבור את שלב הבתים, ואחת מהן לא תסיים במקום הראשון.

