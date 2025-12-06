אחרי 3 שנים של נתק: שאקירה ופיקה חזרו לדבר

אחרי שלוש שנים של נתק, שירים וכותרות שהעצימו את הפרידה המתוקשרת ביותר בעולם הבידור והכדורגל, שאקירה וג’רארד פיקה חזרו לדבר. לפי דיווח של מגזין ‘וניטאטיס’, השניים הצליחו להתגבר על התקופה הסוערת שלאחר הפרידה ומנהלים כיום תקשורת ישירה, נעימה וללא תיווך.

מאז פרידתם ב-2022, הזמרת הקולומביאנית והכדורגלן הקטלוני לשעבר כמעט ולא דיברו זה עם זו. הקשר עבר דרך אחיה של שאקירה, טונינו, וזאת בעקבות המתחים העצומים בין הצדדים, שכללו את פרשת הבגידה של פיקה והחשיפה הפומבית של זוגיותו עם קלרה צ’יה.

שאקירה, מצדה, תיעלה את הכאב ליצירות מוזיקליות, ביניהן הלהיט הענק Music Sessions Vol. 53 עם ביזאראפ, עם מילים שהפכו להמנוני העצמה נשית ולביקורת ישירה על פיקה, משפחתו ובן זוגו החדש. היחסים הידרדרו עד כדי כך שבשלב מסוים שאקירה אף איחלה בפרהסיה ל"’קבורה’ של אביו של פיקה", ועזבה את ברצלונה למיאמי יחד עם ילדיהם המשותפים, סשה ומילאן. שם המשיכה בקריירה מוזיקלית מצליחה שהציגה את תהליך ההתמודדות עם הפרידה.

פיקה ושאקירה (רויטרס)

כעת, לפי הדיווח, נראה כי השניים נכנסו לעידן חדש, רגוע ומכבד יותר. הם אינם נזקקים עוד למתווכים בנושאים הקשורים לחיי הילדים וללימודיהם, והשיחות ביניהם מתנהלות בטון חיובי וענייני. סימן בולט לשינוי: שאקירה עצמה פרגנה לאחרונה לפיקה בראיון, באופן שלא היה מתקבל על הדעת לפני חודשים ספורים.

כשהתייחסה למשמעת ולערכים של סשה ומילאן, ציינה שזה גם בזכות אביהם. "צריך לומר, אבא שלהם מאוד ממושמע. אין דרך אחרת להצליח בחיים", אמרה הזמרת והדגישה כי בבית שלהם המשמעת היא ערך לא מתפשר. למרות שהתקשורת בין השניים נותרת ממוקדת בענייני לוגיסטיקה וגידול הילדים, המהלך מסמן פרק חדש ביחסיהם, כזה שמחליף את העימותים הקשים ביציבות רגשית עבור המשפחה, ומאפשר לשניים להתקדם הלאה.