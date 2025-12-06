הלייקרס נכנעו לבוסטון, מופע ענק ליוקיץ' בקאמבק

אוקלהומה (1:22) – דאלאס מאבריקס (16:8) 111:132

עוד משחק, עוד ניצחון של האלופה ופעם נוספת זה קורה כשהכוכבים בקושי נאלצים לשחק ברבע הרביעי. הת’אנדר במאזן מטורף של 22 ניצחונות לצד הפסד אחד בלבד, ונראה ששבירת השיא של גולדן סטייט, שעומד על מאזן של 9:73, מתחיל להרגיש ריאלי וריאלי יותר בכל יום שעובר.

שוב שיי גילג’ס אלכסנדר קלע 33 נקודות ב-28 דקות בלבד, כשהוא נעזר ב-15 נקודות גם של ג’יילן וויליאמס וגם של צ’ט הולמגרן. אנתוני דייויס קלע שתי נקודות בלבד בצד השני, כשנאג’י מרשל הוביל את הקלעים של החבורה מטקסס עם 18 וקופר פלאג הסתפק ב-16 משל עצמו. בסך הכל זה ניצחון מספר 14 ברציפות למארק דייגנולט והשחקנים שלו.

קופר פלאג נגד שיי גילג'ס אלכסנדר (רויטרס)

בוסטון (9:14) - לוס אנג'לס לייקרס (6:16) 105:126

בוסטון שלטה במשחק מהפתיחה עם רבע ראשון חזק ושרפה את הטבעת מבחוץ עם שיא עונתי של 24 שלשות. ג'יילן בראון היה מצוין עם 30 נקודות וגם דריק ווייט הוסיף תרומה גדולה במשחק שהיה גמור עוד לפני המחצית. הסלטיקס המשיכו את המומנטום שלהם, השיגו ניצחון רביעי ברציפות ונראו כמו קבוצה שאף אחד לא רוצה לפגוש.

הלייקרס, שחסרו את לברון ג'יימס ולוקה דונצ'יץ', לא הצליחו להתמודד עם הקליעה של המארחת. אוסטין ריבס ניסה להציל את הערב עם 36 נקודות, וברוני ג'יימס סיפק דקות יפות במעמד היסטורי עבורו, אך זה לא הספיק. הרבע האחרון הציג ניסיון קאמבק צנוע, אבל בוסטון מיד חזרה להוביל מעל 20 והחזירה שליטה מוחלטת.

ג'יילן בראון עולה בצבע (רויטרס)

אטלנטה (11:13) - דנבר (6:16) 134:133

דנבר סיפקה קאמבק ענק אחרי פיגור 23 נקודות, עם ניקולה יוקיץ' שמחק מחצית חלשה והתפוצץ במחצית השנייה בדרך ל-39 נקודות. הרבע הרביעי היה מופע של שלשות מצד הנאגטס, במיוחד בפתיחה המטורפת שלהם, והם הפכו פיגור דו-ספרתי ליתרון מבטיח. גם ג'מאל מארי היה חד ברגעי ההכרעה והוסיף חסימה קריטית.

אטלנטה פתחה את המשחק בצורה חלומית, קלעה באחוזים פסיכיים ובנתה יתרון עצום הודות לטריפל דאבל היסטורי של ג'יילן ג'ונסון כבר במחצית. אבל במחצית השנייה הקבוצה איבדה שליטה, ואפילו 30 נקודות של ניקיל אלכסנדר-ווקר לא הספיקו. ההוקס לא הצליחו לעצור את השלשות של דנבר, ואיבדו משחק שהרגיש כבר בידיים שלהם.

ג'מאל מארי מוקף (רויטרס)

אורלנדו (9:14) - מיאמי (9:14) 105:106

אורלנדו קיבלה משחק ענק מפרנץ ואגנר עם 32 נקודות, ובעיקר שמרה על קור רוח בדקות הסיום. ג'יילן סאגס היה אחראי לסל המכריע, ובאם אדבאיו קיבל הזדמנות לנצח על הבאזר אך החטיא. המג'יק נהנו גם מחזרתו של פאולו בנקארו לאחר היעדרות ארוכה, מה שחיזק את ההתקפה בדקות מוגבלות.

מיאמי, שחסרה את טיילר הירו, קיבלה הצגה נאה מנורמן פאוול ומהמאמץ בצבע של אדבאיו. למרות פיגור קל לפני הסיום, שתי חדירות מוצלחות של פאוול השאירו את ההיט בתמונה. עם זאת, הסיום היה בידיים שלהם והם פספסו אותו, בדרך להפסד נוסף שנכנס לתקופה לא יציבה עבורם.

פרנץ ואגנר נגד באם אדבאיו (רויטרס)

קליבלנד (10:14) - סן אנטוניו (7:15) 117:130

קליבלנד נראתה כבדה במחצית הראשונה, אך התפוצצה ברבע השלישי עם ריצה אדירה של 4:23 שהפכה את המשחק. דונובן מיטשל היה מצוין כרגיל, וביחד עם התפוצצות של ג'יילון טייסון, שהבקיע 16 ברבע אחד, הקאבס השתלטו על המשחק לחלוטין. משחק ההתקפה שלהם שטף, והכדור זז בצורה שמנעה מהספרס להתארגן.

סן אנטוניו נהנתה מהופעה מפלצתית של דווין ואסל במחצית הראשונה, כולל 25 נקודות ו-7 שלשות, אך שם זה נעצר. ללא ויקטור וומבניאמה שנעדר שוב, הספרס פשוט לא מצאו מענה ליתרון הגודל והקצב של קליבלנד. פציעות, עומס נסיעות ורוטציה קצרה – הכול השפיע עליהם בחצי השני שבו המעטפת פשוט לא הצליחה לתמוך בווסל.

שחקני קליבלנד מאושרים (רויטרס)

טורונטו (9:15) - שארלוט (16:7) 111:86

שארלוט קיבלה משחק נפלא מקון קנופל שקלע 21 נקודות עם חמש שלשות והוביל את ההורנטס לפריצה התקפית כבר מהדקות הראשונות. גם מיילס ברידג'ס היה יציב ותרם בריבאונד ובהובלת המשחק, בזמן ששארלוט שמה דגש על זרימה התקפית ודיוק מחוץ לקשת. ההגנה על שחקני המפתח של טורונטו הייתה מצוינת לאורך כל הערב.

טורונטו, מנגד, נראתה כבויה אחרי ההפסד ללייקרס ערב קודם, והתקשתה לייצר מומנטום. עימנואל קוויקלי ניסה להחזיק את הקבוצה עם 31 נקודות, אך זה היה רחוק מלהספיק. סקוטי בארנס התקשה להשפיע והספסל לא הצליח לתת ניצוץ כשההפרש החל לברוח. עבור הראפטורס זה עוד תמרור אזהרה בעונה שבה הכיוון לא לגמרי ברור.

עימנואל קוויקלי חודר (רויטרס)

ניו יורק (7:15) - יוטה (14:8) 112:146

הניקס פתחו עם ריצה נדירה של 0:23 ששברה שיא מאז החל רישום הפליי-ביי-פליי. ג'יילן ברנסון קלע את השלשה שסגרה את הריצה, והקהל לא הפסיק לחגוג. דנזר "דוס" מקברייד היה נהדר עם 22 נקודות, וניו יורק שייטה בערב התקפי שיא שהפך לגארבג' טיים ארוך. חזרתו של OG אנונובי הוסיפה עומק ורוגע.

יוטה, לעומת זאת, פתחה בצורה מזעזעת, החטיאה 12 הזריקות הראשונות שלה ונקלעה לפיגור בלתי הפיך. למרות מאמצים של לאורי מרקנן וקיאונטה ג'ורג', היה ברור שאין להם סיכוי לכסות את הפער המוקדם. ההגנה לא תפקדה, ההתמודדות הפיזית נעלמה והקבוצה איבדה גובה מול קבוצה שהייתה חדה בכל אספקט.

ג'יילן ברנסון בפעולה (רויטרס)

ממפיס (13:10) - לוס אנג'לס קליפרס (17:6) 98:107

ממפיס המשיכה את התקופה הטובה שלה עם חמישה שחקנים בדאבל-פיגרס, ובראשם קאוורד עם דאבל דאבל אימתני. קאם ספנסר וג'יילן וולס היו מצוינים בקו האחורי, ובדקות המכריעות ההגנה של הגריזליס הייתה זו שסגרה את המשחק עם ריצת 0:9. נראה שהסגל הצעיר הזה מתחיל להתחבר.

אצל הקליפרס, קוואי לנארד היה היחיד שנראה חד לאורך כל הערב. ג'יימס הארדן פתח טוב אך נעלם לחלוטין במחצית השנייה, וריבוי איבודים פגע בקבוצה בדקות הסיום. למרות שוויון 98 כשנותרו כמה דקות בלבד, חוסר הדיוק ופיזור הדעת הכריעו את המשחק לרעתם.

ג'ארן ג'קסון ג'וניור מול קוואי לנארד (רויטרס)

יוסטון (5:15) - פיניקס (10:13) 98:117

יוסטון חגגה שני רגעים היסטוריים, ניצחון גדול וגם הצטרפותו של קווין דוראנט למועדון ה-31,000 נקודות. אמן תומפסון היה נהדר עם 31 נקודות והוביל ריצה אדירה ברבע השלישי שפתחה פער עצום. יוסטון נהנתה מערב של קליעה מצוינת ותרומה רחבה מכל ההרכב.

פיניקס קיבלה ערב חזק מדילון ברוקס, אבל התקשתה ברגעי המאני-טיים. החלק האמצעי של המשחק, במיוחד הרבע השלישי, היה אסון עבורם – איבודים, זריקות קשות וחוסר ריכוז מוחלט. ההיעדרות של כמה שחקני מפתח הורגשה, והסאנס פשוט איבדו כיוון כאשר הרוקטס ברחו עם מומנטום שלא ניתן היה לעצור.

קווין דוראנט ואימה יודוקה (רויטרס)

מילווקי (14:10) - פילדלפיה (9:13) 116:101

פילדלפיה הפתיעה עם הופעה אדירה של הספסל שלה, 61 נקודות, והסתדרה נהדר למרות היעדרו של ג'ואל אמביד. קוונטין גריימס וג'אבארי ווקר בלטו ותרמו אנרגיה מטורפת, בזמן שטייריס מקסי אומנם נבלם התקפית אך קיבל עזרה מקו שני עמוק ואפקטיבי. הרבע הראשון נתן את הטון כשפילי פתחה ריצה שהשאירה אותה בשליטה עד הסיום.

מילווקי הופיעה ללא יאניס אנטטוקומפו, והמשחק נראה בהתאם. בובי פורטיס ניסה לשמור את הקבוצה בעניינים, אך ללא סופרסטאר שימשוך הגנות קשה היה לייצר יציבות. גם ניסיון מאוחר לצמצום הפער נעצר במהירות, והבאקס קיבלו עוד תזכורת לעומק הדל שלהם כשהכוכבים נעדרים.

פול ג'ורג' מול בובי פורטיס (רויטרס)

שיקגו (13:9) - אינדיאנה (18:5) 120:105

אינדיאנה חזרה להיראות כמו גרסת הפלייאוף של עצמה עם משחק פשוט מצוין של פסקל סיאקם, שהתאפס אחרי רבע ראשון נטול נקודות והוביל ריצות קריטיות לאורך כל המחצית השנייה. בנטדיקט מאת'ורין הוסיף 28 נקודות בקלילות, והפייסרס השתמשו באגרסיביות ובריבאונד כדי לשבור את המומנטום של הבולס.

שיקגו, שסוחבת רצף הפסדים ממושך, שוב נפלה לאותן בעיות. איבודים רבים, חוסר יציבות הגנתית והתקפה שלא מוצאת פתרונות. קובי וויט חזר והיה טוב עם 22 נקודות, ומאטאס בוזליס הציג יכולת מעודדת, אבל הקבוצה כולה פשוט לא הצליחה לשמור על קצב מול קבוצה חדה בהרבה.