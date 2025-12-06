אבדיה שיאן הנק' הישראלי בכל הזמנים ב-NBA

הכדורסל הישראלי קיבל הלילה נקודת ציון היסטורית: דני אבדיה הוא מעתה הקלע הישראלי הגדול בתולדות ה-NBA. בגיל 24 בלבד הוא עקף את עומרי כספי, הישראלי הראשון בליגה, וסגר מעגל עם 35 נקודות מול דטרויט, יותר ממה שהיה צריך כדי לחלוף על פניו.

אבדיה הגיע להתמודדות כשהוא רחוק 30 נקודות מהשיא, ובסיומה כבר החזיק ב-4,648 נקודות בקריירה, שש נקודות יותר מכספי (4,642). מדובר בהישג אדיר עבור כוכב פורטלנד, שנמצא בעונה אישית מרשימה במיוחד, כזו שכבר הציבה אותו כמועמד ריאלי לאולסטאר.

ההקבלה בין השניים מבליטה עוד יותר את קפיצת המדרגה של אבדיה. כספי, ששיחק עשור בליגה ורשם 588 הופעות, העמיד ממוצע של 7.89 נקודות למשחק. אבדיה, מנגד, עומד כיום על יותר מ-12 נקודות לערב ב-382 משחקים בלבד. גם במדדים נוספים הוא כבר חלף עליו מזמן: באסיסטים (1,151 מול 662), ובריבאונדים (2,402 לעומת 2,355).

דני אבדיה (רויטרס)

יש תחום אחד שבו כספי עדיין מוביל, קליעות מחוץ לקשת. כספי סיים את הקריירה עם 493 שלשות, בעוד לאבדיה יש כעת 475. אלא שבקצב הנוכחי, עם 2.5 שלשות למשחק העונה, גם הפער הזה צפוי להיעלם מוקדם מאוד ב-2026.

למרות ההפסד 122:116 לדטרויט, אבדיה סיפק עוד ערב אישי מצוין. הוא רשם משחק של 25 נקודות, 5 ריבאונדים ו-5 אסיסטים לפחות בפעם החמישית ברציפות והשווה את הרצף הארוך בתולדות פורטלנד, הישג ששייך עד כה לדמיאן לילארד. ערב אחד, הפסד קבוצתי, אבל רגע אחד שלא יישכח: דני אבדיה הוא עכשיו הישראלי הגדול ביותר שהופיע על פרקט ה-NBA.