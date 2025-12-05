דירוג אופטה: ארגנטינה בבית הכי חזק במונדיאל

דירוג הכוח של אופטה העריך את חוזקם של כל הבתים במונדיאל 2026, לאחר ההגרלה שהתקיימה בוושינגטון אמש. אם ההתרגשות שלכם לקראת מונדיאל 2026 עוד לא המריאה באמת, סביר שהיא כבר מתחילה לבעבע אחרי שההגרלה קבעה את מבנה הבתים.

ובכן, כמעט. מתוך 48 הנבחרות שאמורות להשתתף בקנדה, מקסיקו וארצות הברית ביוני ויולי הבאים, שש מדינות עדיין לא ידועות עד לפלייאוף האחרון במרץ. כך שאמנם נשארת מעט אי ודאות, אבל ברוב המקרים אנחנו כבר יודעים מי ייפגש עם מי בשלב הבתים.

כמובן, צריך להתייחס לפיל שבחדר. עם 48 נבחרות שמשתתפות, מונדיאל 2026 יהיה הטורניר הגדול ביותר אי פעם, גידול של 50% במספר הנבחרות. משמעות הדבר היא שנראה המון נבחרות עורכות בכורה וטורניר עם מדינות שאינן משתתפות קבועות. לכן, פערי הרמה צפויים להיות הגדולים ביותר שנראו אי פעם במונדיאל.

ג'אני אינפנטינו (IMAGO)

זה לא אומר שלא נקבל דרמה, מתח והצגות. אבל כמו בכל מונדיאל, יש בתים שמושכים יותר עניין ויש כאלה שפחות. כדי לזהות אילו בתים הם החזקים ביותר, מערכת הדירוג הבין-לאומית של אופטה נותנת לכל נבחרת ציון בין 0 ל־100, כשהנמוך ביותר הוא החלש בעולם והגבוה ביותר הוא החזק ביותר. אז בלי עיכובים נוספים, הנה דירוג כלל הבתים של מונדיאל 2026 מהחזק ביותר לחלש ביותר:

בית 10

דירוג ממוצע: 77.1

לפי אופטה, בית 10 הוא החזק ביותר מבין 12 הבתים במונדיאל 2026. על פי המודל, זהו "בית המוות" של הקיץ הקרוב. ארגנטינה, האלופה המכהנת, מובילה את הבית עם דירוג 97.8, השני בטיבו בעולם. גם אוסטריה (75.3) ואלג'יריה (72.2) מוסיפות איכות גבוהה. הנבחרת המדורגת הנמוכה ביותר בבית היא ירדן (דירוג 58, ציון 63.1). ארגנטינה עדיין מצפה לעבור את הבית בקלות.

נבחרת ארגנטינה עם גביע העולם (IMAGO)

בית 9

דירוג ממוצע: 76.7

למרות שאופטה אינה מדרגת אותו כבית החזק ביותר, עבור רבים זה הבית הקרוב ביותר למושג "בית מוות". צרפת (דירוג 96.8) תיחשב לפייבוריטית ברורה, אך נורבגיה (77.6) וסנגל (76.1) הן יריבות לא פשוטות, עם כישרון והתקפה שיכולה לפגוע בכל נבחרת ביום טוב. הסיבה שהבית מדורג אחרי בית J היא שבמקום הרביעי תשובץ המנצחת בפלייאוף הבין-יבשתי: עיראק (63.2), בוליביה (63.0) או סורינם (42.3), כולן חלשות משמעותית ומורידות את הממוצע.

בית 6

דירוג ממוצע: 76.6

למעשה, בית 6 הוא בעל דירוג המיקום הממוצע הטוב ביותר, אך בציון הממוצע הוא מעט נמוך יותר. הולנד (88.7) היא פייבוריטית מובהקת, אך יפן (81.2) מסוגלת להפתיע. טוניסיה (68.3) היא החלשה מבין השלוש. המנצחת של הפלייאוף באירופה תצטרף לבית, אוקראינה (74.7) היא המסוכנת שבהן לפי המדד, בעוד שבדיה (65.4), פולין (70.5) ואלבניה (62.2) משלימות את האפשרויות.

שחקני הולנד מאושרים (IMAGO)

בית 8

דירוג ממוצע: 76.04

ספרד מובילה את דירוגי אופטה והיא הפייבוריטית העיקרית לפי מחשב העל. עם דירוג כוח של 100, אף נבחרת לא שמחה לראות את שמה יחד עם לה רוחה. אורוגוואי (82.6) עשויה להקשות עליה, אם כי הרקורד שלה בטורנירים לאחרונה חלש. ערב הסעודית (61.7) כבר הפתיעה בעבר (ניצחה את ארגנטינה במונדיאל 2022), וכף ורדה (59.8) מדורגת מעט אחריה.

בית 12

דירוג ממוצע: 75.9

על הנייר זה נראה אחד הבתים הקשים, אנגליה, קרואטיה, גאנה ופנמה. הסיבה לדירוג יחסית נמוך היא מצב הנבחרת של גאנה, שנמצאת במקום 71 בעולם (59.4), הנמוך בבית. פנמה (68.3) מדורגת מעט מעליה. אנגליה (92.6) וקרואטיה (83.4) צפויות להיאבק על ראשות הבית.

נבחרת אנגליה מאושרת (IMAGO)

בית 11

דירוג ממוצע: 75.3

אולי תחשבו שפורטוגל היא החזקה בבית, אבל לפי אופטה קולומביה (90.1) היא הנבחרת המדורגת הגבוהה ביותר. פורטוגל (87.0) צמודה אליה, בעוד אוזבקיסטן (70.4) והעולה מהפלייאוף הבין-יבשתי, קונגו הדמוקרטית (65.0), ג'מייקה (53.9) או קלדוניה החדשה (42.1), משלימות בית לא קשה במיוחד לשתי הפייבוריטיות.

בית 3

דירוג ממוצע: 74.0

אלמלא האיטי (52.3) מהדרג הרביעי, הבית היה מדורג גבוה יותר. ברזיל (90.5), סקוטלנד (70.6) ומרוקו (82.3) הופכים את הבית לאחד המעניינים בטורניר. מרוקו הגיעה לחצי גמר 2022 וסקוטלנד העפילה על חשבון דנמרק. האיטי תנסה לקחת נקודה אחת, זהו יעד ריאלי.

שחקני ברזיל (רויטרס)

בית 4

דירוג ממוצע: 73.2

הבית מוחלש בשל הערך הנמוך של ארצות הברית (73.1), שנחשבת לחלשה מבין המארחות. פרגוואי (75.4) ואוסטרליה (75.6) יראו בכך הזדמנות לעלות. המנצחת בפלייאוף האירופי, טורקיה (78.2), סלובקיה (68.8), רומניה (64.6) או קוסובו (62.7), עשויה לשנות את מאזן הכוחות.

בית 7

דירוג ממוצע: 72.1

בלגיה (83.3) תהיה הפייבוריטית, אך איראן (76.4) מסוגלת לאיים עליה. מצרים (67.7) תסתמך על מוחמד סלאח, וניו זילנד (60.9) עשויה להפתיע בקטן. לא הבית הכי מסקרן, אבל פוטנציאל למשחקים צמודים קיים.

שחקני בלגיה חוגגים (IMAGO)

בית 1

דירוג ממוצע: 71.3

אין אף נבחרת מהטופ 20, ולכן מדובר באחד הבתים החלשים ביותר. מקסיקו (77.2) מגיעה מהדרג הראשון, אך דרום קוריאה (74.6), דרום אפריקה (64.8) ומנצחת הפלייאוף דנמרק (78.9), צ'כיה (70.0), אירלנד (65.9) או מקדוניה הצפונית (59.0), כולן רואות עצמן מועמדות לעלות.

בית 5

דירוג ממוצע: 70.7

גרמניה (מדורגת 8) ואקוודור (12) הן הפייבוריטיות הברורות. אליהן מצטרפות חוף השנהב (48) וקוראסאו, המדורגת 117 בעולם והנבחרת החלשה ביותר בטורניר (45.7), שעורכת הופעת בכורה.

שחקני גרמניה (IMAGO)

בית 2

דירוג ממוצע: 69.9, הבית החלש ביותר

הבית הזה כולל את הנבחרת החלשה מהדרג הראשון, קנדה (71.7). היא מדורגת 32 בעולם. שווייץ (81.9), המדורגת 15, היא הנבחרת החזקה בבית. קטר (59.2) מחלישה משמעותית את הדירוג. הבית יושלם על ידי מנצחת הפלייאוף האירופי איטליה (מדורגת 17), וויילס (42), צפון אירלנד (68) או בוסניה (75). אם איטליה תעלה, הבית ייראה חזק הרבה יותר. האחרות יישמרו על הדירוג הנמוך.