בית מוות משעמום: שיטת הבתים בזויה ומגוחכת

ובכן, זה רשמי. שלב הבתים של גביע העולם, שסיפק בטורנירים הקודמים המון דרמות מרתקות, נרצח בדם קר. במונדיאל המנופח בהיסטוריה יש 12 בתים, ואף אחד מהם לא מעורר ציפייה דרוכה אצל האוהד הניטרלי. מעטים הם המשחקים להם ניתן לחכות בקוצר רוח. אין בית מוות, ואין אפילו משהו שמתקרב לבית מוות, בהתחשב בכך ש-3 מתוך 4 הנבחרות יעלו לשלב הבא ב-8 מהבתים.

אם כבר, חלקם עלולים להפוך בסופו של דבר ל"בתי מוות משעמום". זה היה צפוי לחלוטין כאשר התקבלה ההחלטה על הגדלת הטורניר ל-48 נבחרות אשר הובילה באופן טבעי לשיטה הבזויה והמגוחכת. זה מה ששליט פיפ"א חסר המעצורים רצה, וזה מה שהוא קיבל. ואנחנו, כחובבי כדורגל אמיתי, יכולים רק לתעב אותו. אז בואו נעבור על הבתים כדי לראות היכן אפשר בכל זאת לאתר הזדמנות למפגשים פיקנטיים ועניין.

בית 1 כולל את מקסיקו, דרום אפריקה, דרום קוריאה ונבחרת אירופית שהיא דנמרק, צ'כיה, אירלנד או צפון מקדוניה. יהיה משעשע, כמובן, אם המקדונים יעלו, כי יהיה כאן דרום, דרום וצפון, אבל הסיכוי לכך קלוש. אירלנד עשויה להיות הסוס השחור בפלייאוף, בו הדנים רואים את עצמם כפייבוריטים, ועל זה דיברנו כבר כאן בהרחבה.

שחקני מקסיקו חוגגים (IMAGO)

הכותרת היא שחזור משחק הפתיחה ממונדיאל 2010, בו הייתה דרום אפריקה המארחת, אז הסתיים הקרב ב-1:1 מול המקסיקנים. הפעם מקסיקו היא המארחת, והיא יכולה לראות את דרכה סלולה לשלב הבא. הנבחרת האירופית תרגיש כאן נוח יחסית, וגם הקוריאנים יכולים להיות מרוצים מההגרלה, במיוחד אם יונג מין סון ישמור בלוס אנג'לס עד הכושר עד הטורניר. דרום אפריקה תקבל את תשומת הלב המיוחדת לקראת ה-11 ביוני, אך מעבר לכך היא אנדרדוג.

התחזית: מקסיקו ונבחרת אירופית עולות, הקוריאנים עשויים להצטרף מהמקום השלישי.

בבית 2 שובצו קנדה, שווייץ, קטאר ונבחרת אירופית שהיא איטליה, וויילס, צפון אירלנד או בוסניה. אם האיטלקים יעלו, הם יהפכו באופן אירוני למדי לפייבוריטים לסיים במקום הראשון, אם כי לשווייץ יהיו תוכניות אחרות. השווייצרים הרי הדיחו את הנבחרת הכחולה בשמינית גמר יורו 2024, והם גם הקדימו אותה במוקדמות המונדיאל הקודם, אליו איטליה לא העפילה בסופו של דבר. כך או כך, שתי נציגות אירופה אמורות להמשיך בכל מקרה הלאה, ודרמה משמעותית לא צפויה כאן.

שחקני נבחרת איטליה (IMAGO)

קנדה, שהפסידה בכל משחקיה בשני המונדיאלים הקודמים, תקווה לשדרג משמעותית את המאזן הפעם, ולשם כך היא נהנית משיבוץ עם קטאר - מארחת המונדיאל המושחת הקודם שלא עשתה בו כמעט כלום. זה לא אמור להשתנות הפעם, ואם הקנדים ייהנו מכושר טוב של אלפונסו דייויס וג'ונתן דייויד, הם יכולים להיות אופטימיים.

התחזית: איטליה (או אולי וויילס?), שווייץ וקנדה ממשיכות, הקטארים מתנשקים עם אינפנטינו מהמקום האחרון.

בית 3 כולל את ברזיל, סקוטלנד, מרוקו והאיטי. זה מרגש מאוד את הסקוטים כי הם שיחקו מול ברזיל ומרוקו במונדיאל הקודם שלהם ב-1998, אם כי אז זה נגמר במקום האחרון. הנבחרת הרביעית לפני 28 שנה היתה נורבגיה, והפעם זו תהיה הנמושה מהאיטי – שמביאה איתה סיפור מרתק ביותר ותגרוף המון כותרות פוליטיות, אך לא צפויה לתרום לגביע העולם מבחינת איכות הכדורגל.

קרלו אנצ'לוטי יכול להיות רגוע לחלוטין עם הברזילאים בדרך לפסגת הבית, והשאלה הגדולה היא אם סקוטלנד תצליח לאתגר את המרוקאים החזקים. מכיוון שכולן אמורות לנצח את האיטי בכל מקרה, ואולי אף בתוצאות גבוהות, יש סיכוי סביר כי נבחרת שתסיים שלישית תמשיך הלאה.

קרלו אנצ'לוטי (IMAGO)

התחזית: ברזיל, מרוקו וסקוטלנד עולות, וזה די משמים.

בית 4 כולל את ארצות הברית, אוסטרליה, פרגוואי ונבחרת אירופית שהיא טורקיה, רומניה, סלובקיה או קוסובו. באופן עקרוני, זה צמוד יחסית, ואין כאן נבחרת חלשה מראש. ארצות הברית לא מדהימה בלשון המעטה, אבל ליתרון הביתיות תהיה משמעות. לאוסטרליה יש מספר כישרונות צעירים מבטיחים, ופרגוואי היא נבחרת פיזית ועקשנית שהציגה משחק הגנה משובח במוקדמות. זהות הנבחרת האירופית לחלוטין לא ברור כאן, אבל טורקיה או סלובקיה עדיפות על הנייר בפלייאוף, וכל אחת מהן תראה את עצמה מועמדת להמשיך הלאה. המשחקים כאן לא ניתנים לחיזוי מראש וזה מעולה, אבל לא בטוח שיהיה לקהל הניטרלי עניין בקרב בין פרגוואי לסלובקיה.

התחזית: האירופים ממשיכים הלאה עם האמריקאים, פרגוואי תסיים שלישית עם מספר נקודות נמוך מדי, אוסטרליה נוסעת הביתה.

בית 5 הסתמן כפוטנציאל לבית המוות במהלך ההגרלה. גרמניה, שכשלה בשלב הבתים בשני המונדיאלים הקודמים, קיבלה את אקוודור ואת חוף השנהב, מהנציגות החזקות יותר בדרגים שלהן. לו היו משבצים לכאן נבחרת אירופית, קל וחומר איטליה, זה היה עשוי להיות מגניב. אלא שאז נחתה כאן קורסאו. טוב, אפשר לקרוא גם לה נבחרת אירופית, כי מדובר בהולנד ב', אבל הסיכוי שלה להשיג תוצאות ראויות בטורניר נמוך יחסית.

שחקני גרמניה בטירוף (IMAGO)

אז הגרמנים יכולים להיות רגועים הפעם. אקוודור כמעט ולא ספגה במוקדמות בדרום אמריקה, יש לה סגל איכותי בראשות מויסס קאייסדו, והיא אף מנוסה במונדיאלים. חוף השנהב לא ספגה כלל במוקדמות שלה באפריקה, ויש לה פוטנציאל ללכת רחוק אם ההכנות יהיו חיוביות. לו היו רק שני מקומות בשלב הבא, זה יכול היה להיות בית נחמד, אבל בשיטה הנוכחית זה עשוי להיות פחות דרמטי.

התחזית: גרמניה, חוף השנהב ואקוודור ממשיכות.

בית 6 לא ימשוך תשומת לב מיוחדת עם הולנד, יפן, טוניסיה ונבחרת אירופית נוספת שהיא אוקראינה, שבדיה, פולין או אלבניה. ההולנדים נהנים, באופן טבעי, מעליונות ברורה, ועלייתם לשלב הבא לא מוטלת בספק. לזהות הנבחרת האירופית השנייה תהיה משמעות לא מבוטלת, אך כולן נחותות בהשוואה לכתומים בכל מקרה. יפן, שעלתה לשמינית הגמר במונדיאל הקודם על חשבון גרמניה, היא נבחרת מאורגנת ומנוסה עם המאמן האג'ימה מוריאסו שמאמן אותה מאז 2018. לעומת זאת, לטוניסיה יש מאמן חדש שמונה השנה, ובאופן כללי היא רגילה להיכשל בשלב הבתים במונדיאלים. הפעם יהיו לה תקוות גדולות יותר בגלל השיטה, אבל בגדול זו נבחרת משעממת למדי.

התחזית: הולנד ויפן עולות, הנבחרת האירופית הנוספת (שבדיה?) תסיים שלישית ועשויה להמשיך גם היא.

שחקני הולנד חוגגים (IMAGO)

בית 7 כולל את בלגיה, מצרים, איראן וניו זילנד, והוא הדוגמה האולטימטיבית לעליבות המונדיאל בגרסתו החדשה. המפגש בין מצרים לאיראן מסקרן מבחינה פוליטית, במיוחד עבורנו במזרח התיכון, אבל מבחינת כדורגל נטו זה לא יהיה מלהיב. מוחמד סלאח, שראה את נבחרתו מפסידה בכל המשחקים במונדיאל 2018 ולא העפיל ב-2022, יכול הפעם להיות אופטימי מאוד. כך או כך, הבלגים בטוחים בשלב הבא, בעוד ניו זילנד עשויה להישלח הביתה עם שער או שניים של כריס ווד.

התחזית: בלגיה ומצרים ממשיכות, איראן וניו זילנד ייאבקו על המקום השלישי.

בית 8 אמור להיות טיול עבור ספרד ששובצה עם אורוגוואי, כף ורדה וסעודיה. אלופת אירופה צפויה לסיים עם מאזן מושלם, בעיקר כי אורוגוואי של המאמן מרסלו ביילסה לא ממש מרשימה לאחרונה. הסעודים ניצחו כזכור את ארגנטינה במשחק הראשון שלהם במונדיאל הקודם, אבל הודחו בסופו של דבר, והגרסה הנוכחית שלהם טובה פחות. כף ורדה היא הנעלם הגדול, אבל קשה לומר שהקרב שלה עם סעודיה ירתק מיליארדים למסכי הטלוויזיה.

התחזית: ספרד ואורוגוואי עולות, כף ורדה וסעודיה מודחות עם נקודה לכל אחת.

שחקני ספרד מאושרים (IMAGO)

בית 9 מציג את צרפת, סנגל, נורבגיה ונבחרת שתעלה מהפלייאוף הבין-יבשתי, בוליביה, עיארק או סורינאם. יש כאן שתי נבחרות אירופיות עוצמתיות מאוד, ואחת הנבחרות האפריקניות הטובות ביותר, ולו היו רק שתי עולות אפשר היה להגדיר זאת איכשהו כבית המוות. אלא שהנבחרת הרביעית, ללא קשר לזהותה, עלולה להפסיד לכולן, וכך תהיה דרכן של 3 הגדולות לשלב הבא סלולה.

בכל מקרה, שיבוצם של קיליאן אמבפה, ארלינג הולאנד וסאדיו מאנה בבית אחד מביאה את הבשורה המשמעותית ביותר בהגרלה האומללה הזו. יש כאן פוטנציאל למשחקים טובים באמת, והמפגש בין צרפת לסנגל הוא שחזור משחק הפתיחה הסנסציוני ממונדיאל 2002. אפשר יהיה להקדיש אותו לזכרו של פאפ בובה דיופ שהבקיע אז את השער היחיד לזכות האפריקנים וחגג בריקוד מסביב לחולצה. קצת חבל שצרפת ונורבגיה יתמודדו רק במחזור האחרון כאשר שתיהן כבר עשויות להבטיח את עלייתן.

התחזית: צרפת ונורבגיה עולות, ואולי גם סנגל מהמקום השלישי.

קיליאן אמבפה (IMAGO)

בבית 10 שובצו ארגנטינה, אוסטריה, אלג'יריה וירדן, ואלופת העולם יכולה להרגיש פייבוריטית לסיים עם 9 נקודות. אולי אפילו אפשר יהיה לתת פה ושם מנוחה לליאו מסי לקראת המשחקים החשובים באמת. אוסטריה היא נבחרת התקפית וכיפית עם המאמן הגרמני ראלף ראנגניק, והיא צפויה להבקיע לא מעט שערים בדרך לשלב הבא. המפגשים בין אלג'יריה לירדן יעניינו בעיקר את החברים במזרח התיכון, והמנצחת תסיים שלישית. לאלג'יראים יש עדיפות מבחינת הסגל, וגם בכל הקשור לניסיון.

התחזית: ארגנטינה, אוסטריה, ואולי אלג'יריה בשלב הבא.

ליאו מסי (IMAGO)

בבית 11 שובצה פורטוגל עם קולומביה, אוזבקיסטן והמנצחת בפלייאוף הבין-יבשתי שכולל את הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, ג'מייקה וקלדוניה החדשה. ברור כשמש כי פורטוגל היא הפייבוריטית, וכריסטיאנו רונאלדו ינסה לנצל את הבמה כדי להתקרב ליעד אלף השערים שלו. קולומביה היא נבחרת איכותית בהחלט עם לואיס דיאס וחאמס רודריגס שישמחו לתת שואו לקהל. אוזבקיסטן, בהופעת הבכורה במונדיאל, היא סוג של סוס שחור עם מספר שחקנים לא רעים, ובראשם בלם מנצ'סטר סיטי עבדוקודיר חוסאנוב. בפלייאוף, הקולגולזים הם הפייבוריטים הברורים, והם יכולים להיות מרוצים יחסית גם מהגרלת שלב הבתים, כי גם הם רואים את עצמם כסוס השחור של המונדיאל.

למעשה, יש כאן פוטנציאל לדרמה, והבית הזה יכול להפתיע לטובה. קולומביה אף זוכרת היטב כיצד הודחה נבחרת החלומות שלה, שהייתה אחת הפייבוריטיות לזכייה במונדיאל הקודם בארצות הברית ב-1994, כבר בשלב הבתים, ואת הרצח של אנדרס אסקובר שבא בעקבות הפיאסקו. בחלוף 32 שנה, הם יעשו את המקסימום כדי שהתסריט יהיה אחר.

תחזית: פורטוגל וקולומביה עולות, קונגו שלישית.

כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

בית 12 כולל את אנגליה, קרואטיה, גאנה ופנמה. הוא ישמח את הארי קיין שכבש שלושער מול פנמה במונדיאל 2018. אנגליה הודחה אז בסופו של דבר בידי קרואטיה בחצי הגמר, ויהיה נחמד מבחינתה לשחק מול היריבה המשובצת בשלב הבתים הפעם. שתי האירופיות יהיו פייבוריטיות ברורות להמשיך הלאה. גאנה היא אחת הנבחרות הפחות חזקות מאפריקה, ומבחינתה רבות יהיה תלוי במספר השערים שתצליח לכבוש מול פנמה.

התחזית: אנגליה וקרואטיה עולות, גאנה עלולה להיות מודחת גם מהמקום השלישי.