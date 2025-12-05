אמבפה ומודריץ' יבחנו את ברזיל לפני המונדיאל

כמה דקות לאחר הגרלה עוינת במיוחד עבור ברזיל (בית ג’: מרוקו, סקוטלנד והאיטי), התאחדות הכדורגל הברזילאית הודיעה על שני משחקי ידידות מהדרג הגבוה בפגרת הנבחרות הבאה, המתוכננת לשבוע השלישי של חודש מרץ. הסלסאו, במסע בחוף המזרחי של ארצות הברית, יתמודדו מול צרפת וקרואטיה, שתי נבחרות מהטופ 10 בדירוג פיפ״א, ובהן משחקים מכרים ותיקים של המאמן קרלו אנצ’לוטי.

אמבפה ומודריץ' בוחנים את אנצ’לוטי

ברזיל, שמגיעה עם סימני שאלה לקראת החודשים האחרונים לפני המונדיאל, תקבל שני יריבים מושלמים כדי למדוד את כוחה וללטש את הפרטים האחרונים של נבחרת ששואפת רק לדבר אחד, לזכות בגביע העולם השישי שלה. שחקנים כמו אמבפה, מודריץ', קמאבינגה או טשואמני יפגשו מחדש את המאמן האיטלקי, ובלי ספק יקשו עליו מאוד, גם אם מדובר רק במשחקי ידידות.

בנוסף, התאחדות הכדורגל הברזילאית, דרך הנשיא סמיר שאוד, הודיעה כי תנצֵל את החלון הכפול הזה כדי להשיק את המדים הרשמיים לקראת מונדיאל 2026 והמשחקים שיבואו בעקבותיו.

נבחרת ברזיל (רויטרס)

לאחר סיום חלש במוקדמות דרום אמריקה ותבוסה כואבת במהפך מול יפן במשחק ידידות, אנצ’לוטי מתחיל להשאיר מאחור את תקופת ההסתגלות, ונכנס לשלב שבו עליו לבצע את הצעדים הראשונים והמשמעותיים שיהיו קריטיים ברגע שהטורניר העולמי ייצא לדרך.