יום שישי, 05.12.2025 שעה 22:51
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
245-378נורבגיה1
240-228אנגליה2
224-268קרואטיה3
204-278הולנד4
194-228אוסטריה5
187-298בלגיה6
1812-218איטליה7
177-178בוסניה8
177-148פולין9
162-216ספרד10
164-166צרפת11
1611-218ווילס12
168-188צ'כיה13
153-166גרמניה14
142-146שווייץ15
145-78אלבניה16
137-206פורטוגל17
1310-198רומניה18
137-136סקוטלנד19
1312-176טורקיה20
1310-138צפון מקדוניה21
1310-98סרביה22
129-118איי פארו23
1220-198ישראל24
128-66סלובקיה25
117-166דנמרק26
115-66קוסובו27
107-96אירלנד28
1011-106אוקראינה29
1014-88פינלנד30
96-76צפון אירלנד31
917-88מונטנגרו32
810-116הונגריה33
811-118קפריסין34
813-98קזחסטן35
711-136איסלנד36
712-106יוון37
515-58לטביה38
519-48מלטה39
48-36סלובניה40
421-88אסטוניה41
315-76גיאורגיה42
315-68ליטא43
319-36ארמניה44
319-36בולגריה45
212-46שבדיה46
217-46בלארוס47
116-36אזרבייג'ן48
116-38אנדורה49
132-58מולדובה50
013-16לוקסמבורג51
028-38גיברלטר52
031-08ליכטנשטיין53
039-28סן מרינו54

סולבאקן: מקווה שאמבפה יירגע קצת עד המונדיאל

מאמן נורבגיה הגיב להגרלה שזימנה מפגש עם צרפת: "אמבפה והולאנד הם השחקנים בכושר הטוב באירופה כרגע". מאמן סנגל: "צרפת בשבילי היא כמו בית שני"

|
הולאנד וסולבאקן (IMAGO)
הולאנד וסולבאקן (IMAGO)

על אף שמדובר באחת הנבחרות החזקות בעולם, צרפת מגלה כי היריבות בשלב הבתים רחוקות מלהרים ידיים מראש. מאמני נורבגיה וסנגל הגיבו להגרלה בטון מלא הערכה, אך גם ביטחון עצמי: מצד אחד הם מודים כי הטריקולור מגיעים בכושר מפחיד, עם קיליאן אמבפה בשיאו ונבחרת עמוקה ומנוסה, ומצד שני הם מדגישים כי במונדיאל הכל פתוח ושום משחק אינו מובטח.

סטאלה סולבאקן, מאמן נורבגיה, אמר: "צרפת אולי הנבחרת הטובה ביותר באירופה יחד עם ספרד. אמבפה אולי נמצא בכושר הטוב ביותר שלו, אנחנו מקווים שהוא יירגע קצת עד המונדיאל (צוחק). יש עוד שתי נבחרות בבית. סנגל היא נבחרת חזקה מאוד ביבשת אפריקה. צריך לכבד אותם, הם ניצחו את אנגליה לפני כמה חודשים. נצטרך להיות מוכנים מהשריקה הראשונה. אבל אנחנו לא מוותרים, כי במונדיאל כל נבחרת יכולה להיות במשחק אחד או שניים פחות טובה, ויכול להיות שזה יקרה דווקא במפגש בין צרפת לנורבגיה".

על דידייה דשאן: "פגשתי אותו בקופנהאגן. הוא המאמן הכי מנוסה כשמדובר בטורנירים גדולים, והוא כמובן יודע להכין את השחקנים, לנהל כוכבים גדולים".

סולבאקן (IMAGO)סולבאקן (IMAGO)

על הדו קרב בין אמבפה להולאנד: "שני שחקנים שבכושר אדיר כרגע, אולי שני השחקנים הטובים באירופה כיום. נקווה שארלינג יישאר חד ושאמבפה יירד מעט ביכולת".

פאפה תיאו, מאמן סנגל, אמר: "תמיד תענוג לשחק נגד צרפת. זו מדינה שאנחנו מכירים היטב. בשבילי זה כמו בית שני. 24 שנים אחרי, אנחנו פוגשים אותם שוב. עשינו נגדם עבודה מצוינת ב-2002. זה לא יהיה משחק פשוט. נגיע מוכנים. אנחנו בבית קשה. יש דברים שנשארים איתך. אנחנו מכירים את הנבחרת הצרפתית; השחקנים שלנו מבלים איתם לא מעט”.

"אבל קודם כל יש לנו תחרות חשובה, את אליפות אפריקה. אנחנו נערכים היטב אליה. אלה שתי תחרויות שונות. הפוקוס שלנו הוא על אליפות אפריקה, זו התחרות של היבשת שלנו. אנחנו רוצים לזכות בה".

“צרפת? המאמן שלהם שם דגש גדול על המשחק הקבוצתי. זו נבחרת שיש לה את כל הכלים, גם כישרון אישי וגם רוח קבוצתית חזקה. הולאנד ואמבפה? שני מועמדים לכדור הזהב, אבל גם לנו יש כאלה".

