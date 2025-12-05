ההחלטה נותרה בעינה: העדכון של פיב"א לגבי ישראל

משחקי היורוליג והיורוקאפ אמנם עושים את דרכם חזרה לישראל, אך בכל הקשור למשחקי נבחרת ישראל, התמונה עדיין לא סופית. הערב (שישי) פרסמה פיב"א עדכון רשמי שמבהיר כי בשלב זה לא חל שינוי בהחלטה לגבי אירוח משחקי הנבחרת בארץ, כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, אך הדלת עדיין פתוחה להתאמות בהמשך.

בהודעת הארגון נכתב: "אנחנו עוקבים אחר ההתפתחויות הביטחוניות בישראל ובאיראן, וברגע שהנסיבות יאפשרו זאת, נהיה ערוכים להשיב תחרויות למדינות הללו". עוד צוין כי לא יחול כל שינוי במעמדן של רוסיה ובלארוס לפחות עד הדיון הבא המתוכנן לאמצע פברואר 2026.

נבחרת ישראל תמשיך לקחת חלק במשחקי מוקדמות המונדובאסקט, כשבפניה שני מפגשים מול קפריסין ובהמשך גם מול קרואטיה וגרמניה ב-2026. ההחלטה רלוונטית גם להפועל חולון, שמקווה לארח שוב בישראל את משחקי ליגת האלופות.

במקביל, פיב"א עדכנה את מדיניות המתאזרחים בנבחרות. על פי ההבהרה החדשה, שחקן שייצג נבחרת בוגרת אחת לא יוכל לעבור לייצג אחרת, בדומה לכללים הנהוגים בכדורגל. לעומת זאת, שחקן שיקבל אזרחות לפני גיל 18 יוכל לייצג את המדינה שהעניקה את הדרכון ללא מגבלה.