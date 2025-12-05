יום שבת, 06.12.2025 שעה 00:57
71%1173-126614הפועל ת"א1
64%1164-127114מונאקו2
64%1147-120814הכוכב האדום3
64%1178-119814ברצלונה4
64%1199-124214פנאתינייקוס5
64%1194-124614ולנסיה6
62%1063-112313אולימפיאקוס7
62%1021-103513פנרבחצ'ה8
57%1155-117914ריאל מדריד9
57%1126-119714ז'לגיריס10
50%1173-117714אולימפיה מילאנו11
50%1221-119914דובאי12
43%1161-113614וירטוס בולוניה13
36%1200-112114אנדולו אפס14
36%1248-120014באסקוניה15
36%1172-108414באיירן מינכן16
36%1290-126514פאריס17
36%1221-115314פרטיזן בלגרד18
29%1297-124014מכבי ת"א19
21%1202-106514ליון וילרבאן20

ברצלונה ניצחה 79:89 את הכוכב האדום בחוץ

החבורה של צ'אבי פסקואל המשיכה בכושר הטוב שלה וניצחה את הסרבים בבלגרד. פנאתינייקוס ספגה הפסד בית 89:79 לוולנסיה ובכך הפועל ת"א נשארה לבד בטופ

קווין פנטר מחפש מסירה (IMAGO)
קווין פנטר מחפש מסירה (IMAGO)

המחזור ה-14 של היורוליג ננעל הערב (שישי), אחרי שהפועל ומכבי תל אביב כבר שיחקו את המשחקים שלהם אתמול, כששתיהן השיגו את הניצחון. היום, ברצלונה גברה 79:89 על הכוכב האדום בלגרד בחוץ, פנאתינייקוס הפסידה 89:79 לוולנסיה ובכך האדומים מישראל נשארו היחידים עם עשרה ניצחונות במפעל. מילאנו נכנעה 88:78 לקירולבט באסקוניה, וירטוס בולוניה ניצחה 78:79 את דובאי בתום דרמה.

הכוכב האדום בלגרד – ברצלונה 89:79

החבורה של צ’אבי פסקואל המשיכה את הכושר הטוב כשהשיגה ניצחון שלישי ברציפות בקרב הצמרת המרתק. הקטלונים בעצם הובילו לאורך כל המשחק ולמרות שהקבוצה הסרבית נשארה קרובה אליהם, עד הרבע האחרון בו הבלאוגרנה ברחו, הם כאמור יצאו עם ידם על העליונה.

קירולבט באסקוניה – מילאנו 78:88

הקבוצה האיטלקית הופתעה בספרד, כשהיא מפסידה לאחר שהייתה בפיגור לאורך כל המשחק. הקבוצה מחבל הבאסקים, שרק החודש הפסידה למכבי והפועל ת”א, רושמת ניצחון חשוב מבחינתה שמקפיץ אותה ממעמקי הטבלה. 

פנאתינייקוס – ולנסיה 89:79

היוונים, שהגיעו למשחק אחרי שבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, והיו יכולים להשתוות להפועל ת”א במספר הפעמים שניצחו העונה ביורוליג, לא עשו זאת, לאחר שחטפו הלם בביתם מהקבוצה הספרדית, שאף עקפה אותם בטבלה. המשמעות היא שהקבוצה הישראלית נשארת לבד בטופ, היחידה עם עשרה משחקים שניצחה בבמה האירופית העונה.

וירטוס בולוניה – דובאי 78:79

בדרמה אדירה ומשחק צמוד במיוחד, הקבוצה האיטלקית הצליחה לצאת עם ידה על העליונה. בסיום, כל קבוצה לקחה את היתרון בתורה, עד ששלשה אדירה של המארחת שניות לסוף הצליחה לעשות את העבודה. בשבוע הבא הפועל ת”א מגיעה לאולם הלוהט של בולוניה למשחק קשה.

