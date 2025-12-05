ברצלונה ניצחה 79:89 את הכוכב האדום בחוץ

המחזור ה-14 של היורוליג ננעל הערב (שישי), אחרי שהפועל ומכבי תל אביב כבר שיחקו את המשחקים שלהם אתמול, כששתיהן השיגו את הניצחון. היום, ברצלונה גברה 79:89 על הכוכב האדום בלגרד בחוץ, פנאתינייקוס הפסידה 89:79 לוולנסיה ובכך האדומים מישראל נשארו היחידים עם עשרה ניצחונות במפעל. מילאנו נכנעה 88:78 לקירולבט באסקוניה, וירטוס בולוניה ניצחה 78:79 את דובאי בתום דרמה.

הכוכב האדום בלגרד – ברצלונה 89:79

החבורה של צ’אבי פסקואל המשיכה את הכושר הטוב כשהשיגה ניצחון שלישי ברציפות בקרב הצמרת המרתק. הקטלונים בעצם הובילו לאורך כל המשחק ולמרות שהקבוצה הסרבית נשארה קרובה אליהם, עד הרבע האחרון בו הבלאוגרנה ברחו, הם כאמור יצאו עם ידם על העליונה.

קירולבט באסקוניה – מילאנו 78:88

הקבוצה האיטלקית הופתעה בספרד, כשהיא מפסידה לאחר שהייתה בפיגור לאורך כל המשחק. הקבוצה מחבל הבאסקים, שרק החודש הפסידה למכבי והפועל ת”א, רושמת ניצחון חשוב מבחינתה שמקפיץ אותה ממעמקי הטבלה.

פנאתינייקוס – ולנסיה 89:79

היוונים, שהגיעו למשחק אחרי שבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, והיו יכולים להשתוות להפועל ת”א במספר הפעמים שניצחו העונה ביורוליג, לא עשו זאת, לאחר שחטפו הלם בביתם מהקבוצה הספרדית, שאף עקפה אותם בטבלה. המשמעות היא שהקבוצה הישראלית נשארת לבד בטופ, היחידה עם עשרה משחקים שניצחה בבמה האירופית העונה.

וירטוס בולוניה – דובאי 78:79

בדרמה אדירה ומשחק צמוד במיוחד, הקבוצה האיטלקית הצליחה לצאת עם ידה על העליונה. בסיום, כל קבוצה לקחה את היתרון בתורה, עד ששלשה אדירה של המארחת שניות לסוף הצליחה לעשות את העבודה. בשבוע הבא הפועל ת”א מגיעה לאולם הלוהט של בולוניה למשחק קשה.