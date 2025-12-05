רק השעות חסרות: לוח המשחקים של המונדיאל

התמונה לקראת המונדיאל כמעט מושלמת. אחרי הגרלת שלב הבתים שהתקיימה הערב (שישי) עם לא פחות מ-48 נבחרות (64 אם מחשיבים את אלו שבפלייאוף), מקסיקו המארחת תפתח את האירוע ביוני מול דרום אפריקה (שחזור של משחק הפתיחה ב-2010), והוא יגיע לשיאו ב-19 ביולי בגמר שייערך באצטדיון מטלייף בניו ג'רזי.

נכון לעכשיו, 42 מתוך 48 הנבחרות כבר הבטיחו את המקום שלהן. ששת המקומות האחרונים יוכרעו במרץ 2026, במסגרת הפלייאוף האירופי והפלייאוף הבין-יבשתי. פיפ"א תפרסם מחר את שיבוץ שעות המשחקים ואת חלוקת האצטדיונים, כדי להתאים את מועדי המשחקים לנבחרות בהתאם להפרשי השעות בין היבשות והמדינות השונות.

לוח משחקי שלב הבתים:

11.6: מקסיקו - דרום אפריקה, מקסיקו סיטי

11.6: דרום קוריאה - דנמרק/צפון מקדוניה/צ'כיה/אירלנד, גואדלחארה

12.6: קנדה - איטליה/צפון אירלנד/וויילס/בוסניה והרצגובינה, טורונטו

12.6: ארה"ב - פראגוואי, לוס אנג'לס

13.6: אוסטרליה - טורקיה/רומניה/סלובקיה/קוסובו, ונקובר

13.6: קטאר - שווייץ, סן פרנסיסקו

13.6: ברזיל - מרוקו

13.6: האיטי - סקוטלנד

14.6: גרמניה - קוראסאו

14.6: חוף השנהב - אקוודור

14.6: הולנד - יפן

14.6: אוקראינה/שבדיה/אלבניה/פולין - טוניסיה

15.6: בלגיה - מצרים

15.6: איראן - ניו זילנד

15.6: ספרד - כף ורדה

15.6: ערב הסעודית - אורוגוואי

16.6: צרפת - סנגל

16.6: עיראק/בוליביה/סורינם - נורבגיה

16.6: ארגנטינה - ערב הסעודית

16.6: אוסטריה - ירדן

17.6: פורטוגל - קונגו הדמוקרטית/קלדוניה החדשה/ג'מייקה

17.6: אוזבקיסטן - קולומביה

17.6: אנגליה - קרואטיה

17.6: גאנה - פנמה

18.6: דנמרק/צפון מקדוניה/צ'כיה/אירלנד - דרום אפריקה, אטלנטה

18.6: קנדה - קטאר, ונקובר

18.6: שווייץ - איטליה/צפון אירלנד/וויילס/בוסניה והרצגובינה, לוס אנג'לס

18.6: מקסיקו - דרום קוריאה, גואדלחארה

19.6: טורקיה/רומניה/סלובקיה/קוסובו - פראגוואי, סן פרנסיסקו

19.6: ארה"ב - אוסטרליה, סיאטל

19.6: ברזיל - האיטי

19.6: סקוטלנד - מרוקו

20.6: גרמניה - חוף השנהב

20.6: אקוודור - קוראסאו

20.6: הולנד - אוקראינה/שבדיה/אלבניה/פולין

20.6: טוניסיה - יפן

21.6: בלגיה - איראן

21.6: ניו זילנד - מצרים

21.6: ספרד - ערב הסעודית

21.6: אורוגוואי - כף ורדה

22.6: צרפת - עיראק/בוליביה/סורינם

22.6: נורבגיה - סנגל

22.6: ארגנטינה - אוסטריה

22.6: ירדן - ערב הסעודית

23.6: פורטוגל - אוזבקיסטן

23.6: קולומביה - קונגו הדמוקרטית/קלדוניה החדשה/ג'מייקה

23.6: אנגליה - גאנה

23.6: פנמה - קרואטיה

24.6: דנמרק/צפון מקדוניה/צ'כיה/אירלנד - מקסיקו, מקסיקו סיטי

24.6: דרום אפריקה - דרום קוריאה, מונטריי

24.6: שווייץ - קנדה, ונקובר

24.6: איטליה/צפון אירלנד/וויילס/בוסניה והרצגובינה - קטאר, סיאטל

24.6: סקוטלנד - ברזיל

24.6: מרוקו - האיטי

25.6: טורקיה/רומניה/סלובקיה/קוסובו - ארה"ב, לוס אנג'לס

25.6: פראגוואי - אוסטרליה, סן פרנסיסקו

25.6: אקוודור - גרמניה

25.6: קוראסאו - חוף השנהב

25.6: טוניסיה - הולנד

25.6: יפן - אוקראינה/שבדיה/אלבניה/פולין

26.6: ניו זילנד - בלגיה

26.6: מצרים - איראן

26.6: אורוגוואי - ספרד

26.6: כף ורדה - ערב הסעודית

26.6: נורבגיה - צרפת

26.6: סנגל - עיראק/בוליביה/סורינם

27.6: ירדן - ארגנטינה

27.6: ערב הסעודית - אוסטריה

27.6: קולומביה - פורטוגל

27.6: קונגו הדמוקרטית/קלדוניה החדשה/ג'מייקה - אוזבקיסטן

27.6: פנמה - אנגליה

27.6: קרואטיה - גאנה

לוח משחקי הנוקאאוט:

שלב 32 האחרונות

28.6: מנצחת בית 1 - סגנית בית 2, לוס אנג'לס (משחק 73)

29.6: מנצחת בית 5 - שלישית בית 1/2/3/4/6, בוסטון (משחק 74)

29.6: מנצחת בית 6 - סגנית בית 3, מונטריי (משחק 75)

29.6: מנצחת בית 3 - סגנית בית 6, יוסטון (משחק 76)

30.6: מנצחת בית 9 - שלישית בית 3/4/6/7/8, ניו יורק (משחק 77)

30.6: סגנית בית 5 - סגנית בית 9, דאלאס (משחק 78)

30.6: מנצחת בית 1 - שלישית בית 3/5/6/8/9 (משחק 79), מקסיקו סיטי

1.7: מנצחת בית 12 - שלישית בית 5/8/9/10/11 (משחק 80), אטלנטה

1.7: מנצחת בית 4 - שלישית בית 2/5/6/9/10, סן פרנסיסקו (משחק 81)

1.7: מנצחת בית 7 - שלישית בית 1/5/8/9/10, סיאטל (משחק 82)

2.7: סגנית בית 11 - סגנית בית 12, טורונטו (משחק 83)

2.7: מנצחת בית 8 - סגנית בית 10, לוס אנג'לס (משחק 84)

2.7: מנצחת בית 2 - שלישית בית 5/6/7/9/10, ונקובר (משחק 85)

3.7: מנצחת בית 10 - סגנית בית 8, מיאמי (משחק 86)

3.7: מנצחת בית 11 - שלישית בית 4/5/9/10/12, קנזס (משחק 87)

3.7: סגנית בית 4 - סגנית בית 7, דאלאס (משחק 88)

שמינית גמר

4.7: מנצחת משחק 74 - מנצחת משחק 77, פילדלפיה (משחק 89)

4.7: מנצחת משחק 73 - מנצחת משחק 75, יוסטון (משחק 90)

5.7: מנצחת משחק 76 - מנצחת משחק 78, ניו יורק (משחק 91)

5.7: מנצחת משחק 79 - מנצחת משחק 80, מקסיקו סיטי (משחק 92)

6.7: מנצחת משחק 83 - מנצחת משחק 84, דאלאס (משחק 93)

6.7: מנצחת משחק 81 - מנצחת משחק 82, סיאטל (משחק 94)

7.7: מנצחת משחק 86 - מנצחת משחק 88, אטלנטה (משחק 95)

7.7: מנצחת משחק 85 - מנצחת משחק 87, ונקובר (משחק 96)

רבע גמר

9.7: מנצחת משחק 89 - מנצחת משחק 90, בוסטון (משחק 97)

10.7: מנצחת משחק 93 - מנצחת משחק 94, לוס אנג'לס (משחק 98)

11.7: מנצחת משחק 91 - מנצחת משחק 92, מיאמי (משחק 99)

11.7: מנצחת משחק 95 - מנצחת משחק 96, קנזס (משחק 100)

חצי גמר

14.7: מנצחת משחק 97 - מנצחת משחק 98, דאלאס (משחק 101)

15.7: מנצחת משחק 99 - מנצחת משחק 100, אטלנטה (משחק 102)

המשחק על המקום השלישי

18.7: מפסידה משחק 101 - מפסידה משחק 102, מיאמי

הגמר

19.7: מנצחת משחק 101 - מנצחת משחק 102, ניו יורק