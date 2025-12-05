יום שישי, 05.12.2025 שעה 22:08
מוק' מונדיאל (ד' אמריקה) 23-24
3810-3118ארגנטינה1
295-1418אקוואדור2
2818-2818קולומביה3
2812-2218אורוגוואי4
2817-2418ברזיל5
2810-1418פרגוואי6
2035-1718בוליביה7
1828-1818ונצואלה8
1221-618פרו9
1127-918צ'ילה10

רק השעות חסרות: לוח המשחקים של המונדיאל

המפגשים המלאים בשלב הבתים, מועדי הנוקאאוט והגמר ומתי שלב 32 האחרונות? וגם: את מי ארגנטינה תפגוש קודם, מהו משחק הפתיחה ומתי אמבפה מול הולאנד?

|
ויניסיוס, רונאלדו, מסי, אמבפה ולאמין ימאל (IMAGO)
ויניסיוס, רונאלדו, מסי, אמבפה ולאמין ימאל (IMAGO)

התמונה לקראת המונדיאל כמעט מושלמת. אחרי הגרלת שלב הבתים שהתקיימה הערב (שישי) עם לא פחות מ-48 נבחרות (64 אם מחשיבים את אלו שבפלייאוף), מקסיקו המארחת תפתח את האירוע ביוני מול דרום אפריקה (שחזור של משחק הפתיחה ב-2010), והוא יגיע לשיאו ב-19 ביולי בגמר שייערך באצטדיון מטלייף בניו ג'רזי.

נכון לעכשיו, 42 מתוך 48 הנבחרות כבר הבטיחו את המקום שלהן. ששת המקומות האחרונים יוכרעו במרץ 2026, במסגרת הפלייאוף האירופי והפלייאוף הבין-יבשתי. פיפ"א תפרסם מחר את שיבוץ שעות המשחקים ואת חלוקת האצטדיונים, כדי להתאים את מועדי המשחקים לנבחרות בהתאם להפרשי השעות בין היבשות והמדינות השונות.

לוח משחקי שלב הבתים:

11.6: מקסיקו - דרום אפריקה, מקסיקו סיטי
11.6: דרום קוריאה - דנמרק/צפון מקדוניה/צ'כיה/אירלנד, גואדלחארה
12.6: קנדה - איטליה/צפון אירלנד/וויילס/בוסניה והרצגובינה, טורונטו
12.6: ארה"ב - פראגוואי, לוס אנג'לס
13.6: אוסטרליה - טורקיה/רומניה/סלובקיה/קוסובו, ונקובר
13.6: קטאר - שווייץ, סן פרנסיסקו
13.6: ברזיל - מרוקו
13.6: האיטי - סקוטלנד
14.6: גרמניה - קוראסאו
14.6:  חוף השנהב - אקוודור
14.6: הולנד - יפן
14.6: אוקראינה/שבדיה/אלבניה/פולין - טוניסיה
15.6: בלגיה - מצרים
15.6: איראן - ניו זילנד
15.6: ספרד - כף ורדה
15.6: ערב הסעודית - אורוגוואי
16.6: צרפת - סנגל
16.6: עיראק/בוליביה/סורינם - נורבגיה
16.6: ארגנטינה - ערב הסעודית
16.6: אוסטריה - ירדן
17.6: פורטוגל - קונגו הדמוקרטית/קלדוניה החדשה/ג'מייקה
17.6: אוזבקיסטן - קולומביה
17.6: אנגליה - קרואטיה
17.6: גאנה - פנמה
18.6: דנמרק/צפון מקדוניה/צ'כיה/אירלנד - דרום אפריקה, אטלנטה
18.6: קנדה - קטאר, ונקובר
18.6: שווייץ - איטליה/צפון אירלנד/וויילס/בוסניה והרצגובינה, לוס אנג'לס
18.6: מקסיקו - דרום קוריאה, גואדלחארה
19.6: טורקיה/רומניה/סלובקיה/קוסובו - פראגוואי, סן פרנסיסקו
19.6: ארה"ב - אוסטרליה, סיאטל
19.6: ברזיל - האיטי
19.6: סקוטלנד - מרוקו
20.6: גרמניה - חוף השנהב
20.6: אקוודור - קוראסאו
20.6: הולנד - אוקראינה/שבדיה/אלבניה/פולין
20.6: טוניסיה - יפן
21.6: בלגיה - איראן
21.6: ניו זילנד - מצרים
21.6: ספרד - ערב הסעודית
21.6: אורוגוואי - כף ורדה
22.6: צרפת - עיראק/בוליביה/סורינם
22.6: נורבגיה - סנגל
22.6: ארגנטינה - אוסטריה
22.6: ירדן - ערב הסעודית
23.6: פורטוגל - אוזבקיסטן
23.6: קולומביה - קונגו הדמוקרטית/קלדוניה החדשה/ג'מייקה
23.6: אנגליה - גאנה
23.6: פנמה - קרואטיה
24.6: דנמרק/צפון מקדוניה/צ'כיה/אירלנד - מקסיקו, מקסיקו סיטי
24.6: דרום אפריקה - דרום קוריאה, מונטריי
24.6: שווייץ - קנדה, ונקובר
24.6: איטליה/צפון אירלנד/וויילס/בוסניה והרצגובינה - קטאר, סיאטל
24.6: סקוטלנד - ברזיל
24.6: מרוקו - האיטי
25.6: טורקיה/רומניה/סלובקיה/קוסובו - ארה"ב, לוס אנג'לס
25.6: פראגוואי - אוסטרליה, סן פרנסיסקו
25.6: אקוודור - גרמניה
25.6: קוראסאו - חוף השנהב
25.6: טוניסיה - הולנד
25.6: יפן - אוקראינה/שבדיה/אלבניה/פולין
26.6: ניו זילנד - בלגיה
26.6: מצרים - איראן
26.6: אורוגוואי - ספרד
26.6: כף ורדה - ערב הסעודית
26.6: נורבגיה - צרפת
26.6: סנגל - עיראק/בוליביה/סורינם
27.6: ירדן - ארגנטינה
27.6: ערב הסעודית - אוסטריה
27.6: קולומביה - פורטוגל
27.6: קונגו הדמוקרטית/קלדוניה החדשה/ג'מייקה - אוזבקיסטן
27.6: פנמה - אנגליה
27.6: קרואטיה - גאנה

לוח משחקי הנוקאאוט:

שלב 32 האחרונות
28.6: מנצחת בית 1 - סגנית בית 2, לוס אנג'לס (משחק 73)
29.6: מנצחת בית 5 - שלישית בית 1/2/3/4/6, בוסטון (משחק 74)
29.6: מנצחת בית 6 - סגנית בית 3, מונטריי (משחק 75)
29.6: מנצחת בית 3 - סגנית בית 6, יוסטון (משחק 76)
30.6: מנצחת בית 9 - שלישית בית 3/4/6/7/8, ניו יורק (משחק 77)
30.6: סגנית בית 5 - סגנית בית 9, דאלאס (משחק 78)
30.6: מנצחת בית 1 - שלישית בית 3/5/6/8/9 (משחק 79), מקסיקו סיטי
1.7:  מנצחת בית 12 - שלישית בית 5/8/9/10/11 (משחק 80), אטלנטה
1.7: מנצחת בית 4 - שלישית בית 2/5/6/9/10, סן פרנסיסקו (משחק 81)
1.7: מנצחת בית 7 - שלישית בית 1/5/8/9/10, סיאטל (משחק 82)
2.7: סגנית בית 11 - סגנית בית 12, טורונטו (משחק 83)
2.7: מנצחת בית 8 - סגנית בית 10, לוס אנג'לס (משחק 84)
2.7: מנצחת בית 2 - שלישית בית 5/6/7/9/10, ונקובר (משחק 85)
3.7: מנצחת בית 10 - סגנית בית 8, מיאמי (משחק 86)
3.7: מנצחת בית 11 - שלישית בית 4/5/9/10/12, קנזס (משחק 87)
3.7: סגנית בית 4 - סגנית בית 7, דאלאס (משחק 88)

שמינית גמר
4.7: מנצחת משחק 74 - מנצחת משחק 77, פילדלפיה (משחק 89)
4.7: מנצחת משחק 73 - מנצחת משחק 75, יוסטון (משחק 90)
5.7: מנצחת משחק 76 - מנצחת משחק 78, ניו יורק (משחק 91)
5.7: מנצחת משחק 79 - מנצחת משחק 80, מקסיקו סיטי (משחק 92)
6.7: מנצחת משחק 83 - מנצחת משחק 84, דאלאס (משחק 93)
6.7: מנצחת משחק 81 - מנצחת משחק 82, סיאטל (משחק 94)
7.7: מנצחת משחק 86 - מנצחת משחק 88, אטלנטה (משחק 95)
7.7: מנצחת משחק 85 - מנצחת משחק 87, ונקובר (משחק 96)

רבע גמר
9.7: מנצחת משחק 89 - מנצחת משחק 90, בוסטון (משחק 97)
10.7: מנצחת משחק 93 - מנצחת משחק 94, לוס אנג'לס (משחק 98)
11.7: מנצחת משחק 91 - מנצחת משחק 92, מיאמי (משחק 99)
11.7: מנצחת משחק 95 - מנצחת משחק 96, קנזס (משחק 100)

חצי גמר
14.7: מנצחת משחק 97 - מנצחת משחק 98, דאלאס (משחק 101)
15.7: מנצחת משחק 99 - מנצחת משחק 100, אטלנטה (משחק 102)

המשחק על המקום השלישי
18.7: מפסידה משחק 101 - מפסידה משחק 102, מיאמי

הגמר
19.7: מנצחת משחק 101 - מנצחת משחק 102, ניו יורק

הוספת תגובה



טוען תגובות...
