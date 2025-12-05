יום שישי, 05.12.2025 שעה 22:07
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
245-378נורבגיה1
240-228אנגליה2
224-268קרואטיה3
204-278הולנד4
194-228אוסטריה5
187-298בלגיה6
1812-218איטליה7
177-178בוסניה8
177-148פולין9
162-216ספרד10
164-166צרפת11
1611-218ווילס12
168-188צ'כיה13
153-166גרמניה14
142-146שווייץ15
145-78אלבניה16
137-206פורטוגל17
1310-198רומניה18
137-136סקוטלנד19
1312-176טורקיה20
1310-138צפון מקדוניה21
1310-98סרביה22
129-118איי פארו23
1220-198ישראל24
128-66סלובקיה25
117-166דנמרק26
115-66קוסובו27
107-96אירלנד28
1011-106אוקראינה29
1014-88פינלנד30
96-76צפון אירלנד31
917-88מונטנגרו32
810-116הונגריה33
811-118קפריסין34
813-98קזחסטן35
711-136איסלנד36
712-106יוון37
515-58לטביה38
519-48מלטה39
48-36סלובניה40
421-88אסטוניה41
315-76גיאורגיה42
315-68ליטא43
319-36ארמניה44
319-36בולגריה45
212-46שבדיה46
217-46בלארוס47
116-36אזרבייג'ן48
116-38אנדורה49
132-58מולדובה50
013-16לוקסמבורג51
028-38גיברלטר52
031-08ליכטנשטיין53
039-28סן מרינו54

צרפת וגרמניה במסלול התנגשות: ההצטלבויות

אחרי שנקבעו הבתים של המונדיאל, נוכל לקבל משחק אדיר כבר בשמינית הגמר בין צרפת לגרמניה. וגם: מתי ארגנטינה תוכל לפגוש את פורטוגל? הכל בפנים

|
אמבפה מול גרמניה (IMAGO)
אמבפה מול גרמניה (IMAGO)

אחרי שהגרלת שלב הבתים נערכה הערב (שישי), אפשר כבר להתחיל לדמיין את הקרבות הגדולים שיגיעו בהמשך. אחד התרחישים המסקרנים ביותר הוא האפשרות שצרפת וגרמניה, שתיהן אלופות עולם ונבחרות מהבכירות בעולם, יתנגשו כבר בשמינית הגמר, במקרה שכל אחת מהן תסיים במקום הראשון בבית שלה.

עוד לפני פתיחת הטורניר פיפ"א הבהירה כי ספרד וארגנטינה, המדורגות הבכירות בדירוג העולמי, יופרדו למסלולים שונים כך שלא יפגשו אלא בגמר. אותו עיקרון תקף גם לגבי צרפת ואנגליה, שמדורגות 3 ו-4 בעולם, שיוכלו להיפגש רק במשחק ההכרעה בניו ג'רזי ב-19.7. המשמעות היא שכל ארבע הגדולות לא יכולות להיפגש לפני שלב חצי הגמר.

מסלול 1:
גרמניה עשויה לקבל את צרפת כבר בשמינית הגמר. מנצחת בית 6, שבו נמצאת גם הולנד, תפגוש את העולה מהמנצחת בין בתים 5 ו-9 ברבע הגמר, כלומר צרפת או גרמניה אם לא תהיינה הפתעות.

בחצי הגמר, המחכות הפוטנציאליות הן מנצחת בית 8 (ספרד) או מנצחת בית 7 (בלגיה), שעשויות להיפגש ביניהן ברבע הגמר.

מסלול 2:
מנצחת בית 3, ברזיל, תפגוש ברבע הגמר את מנצחת בית 12, אנגליה או קרואטיה. העולה מהמפגש הזה תתמודד בחצי הגמר מול המנצחת בין מנצחת בית 10 (ארגנטינה) למנצחת בית 11 (פורטוגל), שייפגשו ברבע הגמר. 

כמו כן, אם ברזיל וארגנטינה תנצחנה בבתים שלהן הן תהיינה באותו צד של ההגרלה. אם כל המדורגות הבכירות בבית אכן תסיימנה ראשונות, ספרד לא תוכל להתמודד מול ברזיל, ארגנטינה או פורטוגל לפני הגמר.

