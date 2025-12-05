יום שישי, 05.12.2025 שעה 20:47
מוק' מונדיאל (ד' אמריקה) 23-24
3810-3118ארגנטינה1
295-1418אקוואדור2
2818-2818קולומביה3
2812-2218אורוגוואי4
2817-2418ברזיל5
2810-1418פרגוואי6
2035-1718בוליביה7
1828-1818ונצואלה8
1221-618פרו9
1127-918צ'ילה10

טראמפ התחמק משאלה על מסי והחמיא לרונאלדו

עיתונאית שאלה את נשיא ארה"ב על הפרעוש, הוא בחר להתמקד בנשיא ארגנטינה וב-CR7 שביקר בבית הלבן: "מסי טוב, פגשתי לאחרונה את כריסטיאנו והוא נפלא"

דונלד טראמפ (IMAGO)
דונלד טראמפ (IMAGO)

טקס הגרלת שלב הבתים של מונדיאל 2026 בוושינגטון משך תשומת לב עולמית, אך בארגנטינה התעסקו בעיקר באורח אחד: נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ. טראמפ הגיע לאירוע לצד נשיא פיפ״א ג׳אני אינפנטינו, צעד על השטיח האדום עם ביטחון מלא, והצליח לעורר סערה תקשורתית חדשה, בעיקר כשבחר שלא לענות ישירות על שאלה שעסקה בליאו מסי.

עוד לפני שהחלה ההגרלה, טראמפ נעצר לשיחה קצרה עם העיתונאים מארגנטינה ואמר: "אני אוהב את ארגנטינה, והנשיא שלכם עושה עבודה מצוינת. מיליי הופך את ארגנטינה לגדולה שוב". בארגנטינה ציינו כי טראמפ שיחק על הסלוגן המפורסם שלו, והפך אותו לגרסה מותאמת לדרום אמריקה. העובדה שההגרלה הועברה מווגאס לוושינגטון, לבקשתו הישירה של טראמפ, רק חיזקה את התחושה שהוא רואה עצמו חלק מרכזי מהאירוע.

אבל הרגע שהקפיץ את הרשת הארגנטינאית הגיע מיד אחר כך. הכתבת סופי מרטינס שאלה את טראמפ על ליאו מסי, הצפוי להיות אחד מכוכבי הטורניר האחרון שלו, אלא שהוא בחר להתחמק, ועבר ישר לדבר על כריסטיאנו רונאלדו.

טראמפ מתחמק מהשאלה על מסי

"מסי? הוא טוב", אמר טראמפ, "פגשתי את כריסטיאנו רונאלדו לאחרונה כשהוא ביקר אצלי בבית הלבן עם משפחתו. הוא מדהים. מסי גדול, ורונאלדו גם". התגובה הזו, שבה טראמפ למעשה העדיף לדבר על היריב הגדול ביותר של מסי, הפכה לוויראלית תוך דקות ושודרה בכל ערוצי ארגנטינה כ"שיגעון טראמפי קלאסי".

טראמפ ורונאלדו (אינסטגרם)טראמפ ורונאלדו (אינסטגרם)

לאחר קבלת הפנים, טראמפ התיישב ביציע הכבוד לצד אינפנטינו כדי לצפות בפתיחת הטקס שכללה הופעה מרגשת של אנדראה בוצ’לי עם “Nessun Dorma”. מיד לאחר מכן קיבל טראמפ תשומת לב נוספת, הפעם בצורה רשמית: פיפ״א העניקה לו את פרס השלום החדש, שנוצר רק בנובמבר האחרון כדי “להוקיר אנשים שפועלים לאחדות עולמית”. אינפנטינו הקדיש לטראמפ מילים חמות במהלך נאומו, במה שהפך לאחד הרגעים המדוברים של הערב. 

