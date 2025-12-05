יום שישי, 05.12.2025 שעה 22:07
מוק' מונדיאל (ד' אמריקה) 23-24
3810-3118ארגנטינה1
295-1418אקוואדור2
2818-2818קולומביה3
2812-2218אורוגוואי4
2817-2418ברזיל5
2810-1418פרגוואי6
2035-1718בוליביה7
1828-1818ונצואלה8
1221-618פרו9
1127-918צ'ילה10

צרפת בהלם: "בית מוות אמיתי". הקלה בפורטוגל

אצל סגנית אלופת העולם חוששים מאוד מההגרלה מול הולאנד ("אסון") ולא שכחו את ההתרסקות מול סנגל במונדיאל ב-2002. בפורטוגל מחייכים: "הגרלה נוחה"

|
צרפת בהלם (IMAGO)
צרפת בהלם (IMAGO)

טקס הגרלת שלב הבתים למונדיאל 2026 ייזכר עוד זמן רב בצרפת, אבל לא מהסיבות הנכונות. בעוד התקשורת בפורטוגל פתחה שמפניות, בצרפת הדם קפא בעורקים אחרי שנבחרת הטריקולור נפלה לאחד הבתים הקשוחים ביותר בטורניר.

ב־"RMC" לא ניסו להסתיר את הפאניקה: "הגרלה קשה, סנגל עם צרפת. זה מזכיר לכם את 2002?" כתבו, כשהרמיזה ברורה: אז אלופת העולם הגיעה כאימפריה, והתרסקה במשחק הפתיחה מול סנגל. בהמשך כשנקבע שנורבגיה וארלינג הולאנד יפגשו את קיליאן אמבפה וחבריו בצרפת טענו: “זה אסון”.

ואם זה לא מספיק, בצרפת כבר הספיקו לנתח את תרחישי ההמשך, וגם שם אין בשורות טובות: "גרמניה עומדת בדרכנו כבר בשמינית הגמ. זה רחוק מלהיות מתנה עבור הטריקולור".

בעוד בצרפת בוכים, בפורטוגל חוגגים. ב-"Record" ו-"A Bola" היו תמימי דעים:
"הגרלה נוחה, אנחנו פייבוריטים בולטים לראשות הבית". פורטוגל קיבלה בית שאכן נראה על הנייר קל בהרבה עם קולומביה, אוזבקיסטן והמנצחת בין ג’מייקה/ניו קלדוניה/הרפובליקה של קונגו.

בפורטוגל מזכירים את המספרים המרשימים של הנבחרת בקמפיין האחרון, ואת העובדה שכריסטיאנו רונאלדו עשוי להגיע לטורניר השישי בקריירה.

