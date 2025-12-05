צרפת בהלם: "בית מוות אמיתי". הקלה בפורטוגל

טקס הגרלת שלב הבתים למונדיאל 2026 ייזכר עוד זמן רב בצרפת, אבל לא מהסיבות הנכונות. בעוד התקשורת בפורטוגל פתחה שמפניות, בצרפת הדם קפא בעורקים אחרי שנבחרת הטריקולור נפלה לאחד הבתים הקשוחים ביותר בטורניר.

ב־"RMC" לא ניסו להסתיר את הפאניקה: "הגרלה קשה, סנגל עם צרפת. זה מזכיר לכם את 2002?" כתבו, כשהרמיזה ברורה: אז אלופת העולם הגיעה כאימפריה, והתרסקה במשחק הפתיחה מול סנגל. בהמשך כשנקבע שנורבגיה וארלינג הולאנד יפגשו את קיליאן אמבפה וחבריו בצרפת טענו: “זה אסון”.

ואם זה לא מספיק, בצרפת כבר הספיקו לנתח את תרחישי ההמשך, וגם שם אין בשורות טובות: "גרמניה עומדת בדרכנו כבר בשמינית הגמ. זה רחוק מלהיות מתנה עבור הטריקולור".

בעוד בצרפת בוכים, בפורטוגל חוגגים. ב-"Record" ו-"A Bola" היו תמימי דעים:

"הגרלה נוחה, אנחנו פייבוריטים בולטים לראשות הבית". פורטוגל קיבלה בית שאכן נראה על הנייר קל בהרבה עם קולומביה, אוזבקיסטן והמנצחת בין ג’מייקה/ניו קלדוניה/הרפובליקה של קונגו.

בפורטוגל מזכירים את המספרים המרשימים של הנבחרת בקמפיין האחרון, ואת העובדה שכריסטיאנו רונאלדו עשוי להגיע לטורניר השישי בקריירה.