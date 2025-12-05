"קרינג' הזוי": נאום אינפנטינו בטקס הפך לבדיחה

נאומו של נשיא פיפ״א, ג׳אני אינפנטינו, בטקס הגרלת שלב הבתים של מונדיאל 2026 בוושינגטון היה אמור להיות רגע חגיגי, אבל בפועל הפך לרגע שזכה למבול של ביקורת ולעג ברשתות החברתיות. אינפנטינו, שניסה לרגש את הקהל האמריקאי, הקנדי והמקסיקני, מצא את עצמו שוב מוצג כמי שמרבה להגזים ולייצר מבוכה, הפעם אפילו יותר מהרגיל.

אינפנטינו נאם בהתלהבות מוגזמת, וטען ש״שפת הכדורגל היא שפת תשוקה, אהבה ושמחה״, ואף הוסיף כי ״פיפ״א היא הגורם הרשמי של השמחה לאנושות כבר מעל 100 שנים״. בהמשך הכריז שזה יהיה “המונדיאל הגדול בהיסטוריה, האירוע הכי גדול שנראה בתולדות האנושות”, ואף התפאר בכך ש-“6 מיליארד יצפו בטורניר, זה כמו 104 סופרבולים בחודש״. אבל מעבר להצהרות, מה שהפך את הרגע לוויראלי במיוחד היה ניסיון שקוף לגרום לקהל לצעוק בתורות בהתלהבות “USA!”, “Canada!” ו־“Mexico!”, מהלך שהתקבל במבוכה רבה בקהל וגם בבית.

ברשתות החברתיות לא חסכו ממנו ביקורת. אחד הגולשים כתב: “חשבתי שהקרינג' יהיה גבוה עם אינפנטינו היום, אבל זה כבר מחוץ לסקאלה”. גולש אחר הגדיר את האירוע כ״סיוט טלוויזיוני״ וכתב: “פקטור הקרינג' כבר על אובר דרייב. אינפנטינו, הארט וקלום פשוט כואבים לצפייה. בוצ'לי הוא הדבר היחיד שהציל את הערב עד עכשיו. פשוט תתקדמו להגרלה, זה נורא”.

ג'אני אינפנטינו (IMAGO)

אחרים היו הרבה יותר ישירים: “הוא כל כך קרינג’י, זה כל כך רע, תגרמו לזה להפסיק”. גולש נוסף סיכם את התחושה הכללית: “ג׳אני אינפנטינו חושב שהוא קווין הארט, מנסה לחמם את הקהל, זה היה פסטיבל קרינג’ מוחלט”. גם אמירותיו של אינפנטינו עצמו לא תרמו לתדמית. הצהרות כמו “פיפ״א היא ספקית השמחה הרשמית לאנושות” הפכו בעצמן למם. משתמש אחד סיכם: “ג׳אני אינפנטינו לוקח את רמת הקרינג׳ שלו לגבהים חדשים”. בשידור ה-’BBC’ גם כעסו על ההגרלה הארוכה: “נקווה שההגרלה תסתיים לפני שתגיע בעיטת הפתיחה של המונדיאל”.