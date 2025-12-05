ילדים ב': מכבי צורן גברה על מ.כ קלנסווה

ההתאחדות לכדורגל מייחדת את סופ"ש הנוכחי לפעילות אקטיבית במשחקי הליגות הצעירות, בכל הקשור למאבק בתופעת החרמות, שהפכה נפוצה באופן מוגזם בקרב ילדים ובני נוער - וכתוצאה מכך נרשמו בשנים האחרונות ובפרט בתקופה האחרונה מקרים שבהם קורבנות חרמות שמו קץ לחייהם.

בקבוצת ילדים ב' של מכבי צורן מליגת צפון השרון ייחדו את המשחק הביתי מול מ.כ קלנסווה, שנערך היום (שישי) בצוהריים למאבק בחרמות. שחקני הקבוצה עלו לחימום עם חולצות הנושאות מסר נחרץ נגד חרמות, "קבוצה מנצחת - לא מחרימה". לאחר המשחק שתי הקבוצות התקבצו יחדיו לתמונה משתפת, המסמלת כבוד הדדי וספורטיביות.

המשחק נפתח בשליטה של מכבי צורן, אך אחרי 20 דקות טעות בהגנת מכבי צורן הובילה להכשלה ברחבה על שחקן אורח ועל פסיקה מוצדקת לבעיטת פנדל לזכות קלנסווה, שתרגמה זאת לכיבוש שער יתרון 0:1.

שחקני שתי הקבוצות בסיום המשחק (ויקו משיח)

מכבי צורן המשיכה במגמה התקפית, אך הכדור פגע פעמיים בקורה, פעם אחת במשקוף ובעוד שלושה מקרים השוער האורח, מועאד בדיר, הציל בצורה הירואית את קבוצתו מספיגה.

במחצית השניה הדברים זרמו בצורה הרבה יותר טובה מבחינה של מכבי צורן, שכבר לאחר מספק דקות של משחק כבשה שער שוויון, במהלך קבוצתי שכלל 16 מסירות ובסיומו יואב חביב בעט לרשת וקבע שוויון 1:1.

שחקני צורן וקלנסווה במפגן אחווה וכבוד הדדי (ויקו משיח)

בהמשך שתי הכשלות ברחבת קלנסווה שלחו את שחקני צורן פעמיים לנקודת הפנדל, אך השוער מועאד בדיר, שוב סיכל ותסכל את היוזמה של המארחים. מכבי צורן לא אמרה נואש, הגבת קרן מרגלו של הקפטן, אלון משיח, מצאה את עידו בר, שהבקיע מקרוב וחולל מהפך - 1:2 לזכות צורן.

בשלהי המשחק בעיטה חופשית מצוינת מרגלו של דולב צרפתי, שהוקפץ מקבוצת ילדים ג', הסתיימה בשער שקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 1:3 לזכות מכבי צורן.

קבוצה מנצחת לא מחרימה (ויקו משיח)

מיכאל מגרילוב, מאמן הקבוצה המנצחת, אמר בסיום: "אני גאה בקבוצה, שמתגבשת ומתחזקת ממשחק למשחק. כמורה במערכת החינוך, כאבא וכמאמן במועדון שדוגל בחינוך לפני הכל, אני מאוד מתחבר למסר שיצא השבוע גם בהתאחדות כנגד חרמות. אני שמח שהורי המועדון הרימו את הכפפה יחד עם השחקנים. המוטו מאוד ברור: קבוצה מנצחת- לא מחרימה".