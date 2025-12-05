יום שישי, 05.12.2025 שעה 20:47
כדורגל ישראלי
לוח תוצאות

ילדים ב': מכבי צורן גברה על מ.כ קלנסווה

במשחק שהוקדש למאבק בנגע החרמות, על כר הדשא שחקני הקבוצה מהשרון הצליחו לחולל מהפך ולזכות בניצחון ביתי 1:3. מגרילוב: ״מתחזקים ממשחק למשחק״

|
מכבי צורן והמאמן מיכאל מגרילוב (ויקו משיח)
מכבי צורן והמאמן מיכאל מגרילוב (ויקו משיח)

ההתאחדות לכדורגל מייחדת את סופ"ש הנוכחי לפעילות אקטיבית במשחקי הליגות הצעירות, בכל הקשור למאבק בתופעת החרמות, שהפכה נפוצה באופן מוגזם בקרב ילדים ובני נוער - וכתוצאה מכך נרשמו בשנים האחרונות ובפרט בתקופה האחרונה מקרים שבהם קורבנות חרמות שמו קץ לחייהם.

בקבוצת ילדים ב' של מכבי צורן מליגת צפון השרון ייחדו את המשחק הביתי מול מ.כ קלנסווה, שנערך היום (שישי) בצוהריים למאבק בחרמות. שחקני הקבוצה עלו לחימום עם חולצות הנושאות מסר נחרץ נגד חרמות, "קבוצה מנצחת - לא מחרימה". לאחר המשחק שתי הקבוצות התקבצו יחדיו לתמונה משתפת, המסמלת כבוד הדדי וספורטיביות.
המשחק נפתח בשליטה של מכבי צורן, אך אחרי 20 דקות טעות בהגנת מכבי צורן הובילה להכשלה ברחבה על שחקן אורח ועל פסיקה מוצדקת לבעיטת פנדל לזכות קלנסווה, שתרגמה זאת לכיבוש שער יתרון 0:1.

שחקני שתי הקבוצות בסיום המשחק (ויקו משיח)שחקני שתי הקבוצות בסיום המשחק (ויקו משיח)

מכבי צורן המשיכה במגמה התקפית, אך הכדור פגע פעמיים בקורה, פעם אחת במשקוף ובעוד שלושה מקרים השוער האורח, מועאד בדיר, הציל בצורה הירואית את קבוצתו מספיגה.
במחצית השניה הדברים זרמו בצורה הרבה יותר טובה מבחינה של מכבי צורן, שכבר לאחר מספק דקות של משחק כבשה שער שוויון, במהלך קבוצתי שכלל 16 מסירות ובסיומו יואב חביב בעט לרשת וקבע שוויון 1:1.

שחקני צורן וקלנסווה במפגן אחווה וכבוד הדדי (ויקו משיח)שחקני צורן וקלנסווה במפגן אחווה וכבוד הדדי (ויקו משיח)

בהמשך שתי הכשלות ברחבת קלנסווה שלחו את שחקני צורן פעמיים לנקודת הפנדל, אך השוער מועאד בדיר, שוב סיכל ותסכל את היוזמה של המארחים. מכבי צורן לא אמרה נואש, הגבת קרן מרגלו של הקפטן, אלון משיח, מצאה את עידו בר, שהבקיע מקרוב וחולל מהפך - 1:2 לזכות צורן.
בשלהי המשחק בעיטה חופשית מצוינת מרגלו של דולב צרפתי, שהוקפץ מקבוצת ילדים ג', הסתיימה בשער שקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 1:3 לזכות מכבי צורן.

קבוצה מנצחת לא מחרימה (ויקו משיח)קבוצה מנצחת לא מחרימה (ויקו משיח)

מיכאל מגרילוב, מאמן הקבוצה המנצחת, אמר בסיום: "אני גאה בקבוצה, שמתגבשת ומתחזקת ממשחק למשחק.  כמורה במערכת החינוך, כאבא וכמאמן במועדון שדוגל בחינוך לפני הכל, אני מאוד מתחבר למסר שיצא השבוע גם בהתאחדות כנגד חרמות.  אני שמח שהורי המועדון הרימו את הכפפה יחד עם השחקנים. המוטו מאוד ברור: קבוצה מנצחת- לא מחרימה".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */