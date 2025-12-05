מ.ס באר שבע ניצחה במשחק העונה בנוער

קבוצת הנוער של מ.ס באר שבע, שמורכבת במידה נכבדת משחקנים שזכו בעונה שעברה באליפות מחוז שפלה בשנתון נערים א', עשתה היום צעד חשוב מאוד לעבר התבססות בפסגת טבלת ליגת שפלה לנוער. חניכיו של אלעד משעלי, המשמש גם כמנהל המקצועי של המועדון, אירחו למפגש קבוצות "צו פיוס" את מכבי קריית מלאכי וניצחו אותה 2:3, במה שהיווה את המשחק המרכזי של הליגה.

מאחר והליגה מונה מספר לא זוגי של קבוצות, שתיהן התייצבו למשחק עם מאזן של מאה אחוזי הצלחה. באר שבע בעקבות שבעה ניצחונות וקריית מלאכי בעקבות שישה ניצחונות. אצל האורחת החמיצו בשתי העונות האחרונות את הזכייה באליפות ממש על קו הסיום של העונה, מה שמגביר את המוטיבציה בקבוצה לשבור את הקרח ולעשות את ההישג המיוחל, אך גם לבאר שבע יש יומרות זהות, לזכות באליפות ולהעפיל לליגה הארצית.

פתיחת המשחק האירה פנים לאורחת, שעלתה ליתרון 0:1 כבר בדקה החמישית, משער שביעי העונה שכבש ליאור בגימוב (2008). בדקה ה-17 יהונתן פינטו (2008), מלך שערי ליגת שפלה בשנתון נערים א' בעונה שעברה, הוכשל ברחבת קריית מלאכי. רן אטדגי (2007), הקפטן ומלך שערי באר שבע, בעט בצורה מוצלחת לרשת וקבע שוויון 1:1.

בדקה ה-36 יהונתן פינטו בשערו השני העונה חולל מהפך והעניק לבאר שבע יתרון 1:2. קריית מלאכי פתחה את המחצית השנייה בלחץ על שערה של באר שבע, שמצידה יצאה להתקפה בדקה ה-50 ובה רן אטדגי כבש שער מרהיב בבעיטה מ-35 מטרים. צמד לשחקן, שבשערו התשיעי העונה העלה את קבוצתו ליתרון 1:3.

בדקה ה-67 בעיטה של נבו הלל (2008) האורח פגעה בשחקן יריב ונכנסה לרשת, שער שצימק את יתרונה של באר שבע ל-2:3. קריית מלאכי המשיכה במאמצים להשגת שער שוויון, הייתה קרובה להשגת המטרה, אך בשלהי המשחק הצלת כדור מקו השער מרגלו של נועם שמואל (2009), מנעה ממנה לחזור עם נקודה לביתה. בסיום, ניצחון 2:3 לבאר שבע, שמקדימה כעת בשש נקודות ומשחק עודף את קריית מלאכי ובשבע נקודות את מכבי עירוני אשדוד.

אלעד משעלי סיכם את המשחק: "קודם כל, אני רוצה להגיד תודה לשחקנים, שנתנו הכל על המגרש. מגיע להם את כל הכבוד שיש. המשחק התחיל בצורה צולעת מבחינתנו, קיבלנו שער בגלל שביצענו שתי טעויות קריטיות, אבל התעוררנו והצלחנו להשוות בבעיטת פנדל. לאחר מכן, הגענו למספר מצבים והיינו חייבים לסיים עם עוד שני גולים לפחות.

“במחצית השנייה ידענו שהם ילחצו, אבל רן אטדגי בגול מטורף מרחוק נתן לנו יתרון מבטיח. בהמשך קצת ירדנו אחורה, במקביל החמצנו ממצבים קורצים. היינו יכולים לסיים את המשחק, אך משום מקום ספגנו גול, שגרם לנו להילחץ, אבל ההגנה שלנו עמדה מצוין ואפילו נועם שמואל, שעלה מנערים א', הצילו גול מהקו בתוספת זמן. בנקודה הזו ידעתי שננצח. סך הכל, משחק טוב של כולם, אנחנו עם הפנים קדימה. המטרה להמשיך להסתכל על המשחק הבא בלבד, ושבעזרת השם נצליח לעמוד במשימה ולעלות ליגה".