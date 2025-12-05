יום שישי, 05.12.2025 שעה 20:42
כדורגל עולמי  >> מוק' מונדיאל (ד' אמריקה)
מוק' מונדיאל (ד' אמריקה) 23-24
3810-3118ארגנטינה1
295-1418אקוואדור2
2818-2818קולומביה3
2812-2218אורוגוואי4
2817-2418ברזיל5
2810-1418פרגוואי6
2035-1718בוליביה7
1828-1818ונצואלה8
1221-618פרו9
1127-918צ'ילה10

"שברנו את שיא כל הזמנים במכירת הכרטיסים"

דונלד טראמפ קיבל מפיפ"א פרס לשלום על פועלו והתיווך בין ישראל לחמאס. נשיא ארה"ב נאם: "כבוד גדול עבורי, יהיה אירוע בסדר גודל שהעולם לא ראה"

|
אינפנטינו וטראמפ (צילום מסך)
אינפנטינו וטראמפ (צילום מסך)

דונלד טראמפ קיבל היום (שישי) את פרס השלום החדש של פיפ"א, והפך בכך לזוכה הראשון בתואר שהוצג רק לאחרונה על ידי ג'אני אינפנטינו. הפרס נועד להוקיר אנשים שלדברי פיפ"א "מאחדים עמים ברחבי העולם ומקדמים רוח של שלום". על פי גורמים בפיפ"א שהיו מעורבים בהכנות, טראמפ היה המועמד המוביל לזכייה כבר שבועות מראש, אף שהדבר לא אושר רשמית עד הטקס עצמו.

מיד לאחר קבלת הפרס, טראמפ הופיע כאורח הכבוד בטקס הגרלת שלב הבתים של מונדיאל 2026 שנערך בוושינגטון. פיפ"א העניקה לו זמן דיבור על הבמה כחלק מהאירוע. על פי התכנון המוקדם, שנחשף בכלי תקשורת בארצות הברית, לא היה בכוונת המארגנים להגביל אותו יותר מדי, אך הוא בחר לבסוף לשאת נאום קצר.

נוכחותו של טראמפ בטקס, לצד נשיאת מקסיקו קלאודיה שיינבאום וראש ממשלת קנדה מארק קרני, הפכה אותו למוקד תשומת הלב המרכזי באירוע, כשהמסר הרשמי של פיפ"א היה הדגשת "כוחו המאחד של הכדורגל". הטקס, שאף הותאם לטעמיו של הנשיא האמריקאי, סימן את פתיחת הדרך למונדיאל ההיסטורי שייערך לראשונה בשלוש מדינות שונות: ארצות הברית, מקסיקו וקנדה.

דונלד טראמפ (צילום מסך)דונלד טראמפ (צילום מסך)

על השטיח האדום לצד אינפנטינו, עוד לפני הטקס, אמר טראמפ: "הקהל נהדר וגם הבניין, שיפרנו מאוד את האזור בחצי השנה האחרונה ובעוד חצי שנה זה יהיה עוד יותר טוב. אנחנו מוכנים למונדיאל, איפנטינו עשה עבודה מדהימה, כבר שברנו שיאים עם מכירות הכרטיסים, לא היה דבר כזה באף ספורט, אז אני מברך את אינפנטינו. זה יום גדול וספורט נהדר, זה מגיע לארצות הברית ואף אחד לא חשב שדבר כזה יכול לקרות. כבר קבענו את שיא כל הזמנים במכירת כרטיסים הרבה לפני שהכדור הראשון נבעט. האם ארה”ב יכולה לזכות? סיכוי קטן, זו תחרות קשה”. 

אינפנטינו בירך את טראמפ על קבלת הפרס: “אנחנו בוכים על כל ילד שמת, על כל אמא שמאבדת מישהו שקרוב אליה, אנחנו רוצים לראות תקווה, אחדות ועתיד. היה לי מזל לראות את החתימות על הסכמי אברהם והשלום במזרח התיכון. זה מה שאנחנו רוצים ממנהיג, כזה שאכפת לו מאנשים, אנחנו רוצים לחיות בעולם בטוח, להיות מאוחדים, ומגיע לך פרס השלום הראשון של פיפ”א על הפעולות שלך ומה שהשגת בדרך שלך, שהייתה מדהימה. אתה תמיד יכול לסמוך על כך שאתמוך בך, אני וכל קהילת הכדורגל, בהשגת שלום”.

דונלד טראמפ נאם לאחר הפרס ואמר: "הכרתי את אינפנטינו המון זמן, זה אחד מהרגעים הכי מכובדים בחיים שלי. המספרים הם מעל מה שג'אני חשב שאפשרי. אני רוצה להודות למשפחה שלי, יהיה לנו אירוע בסדר גודל שהעולם עוד לא ראה, אני לא ראיתי משהו כזה. העולם מקום בטוח יותר עכשיו, ארה”ב היא המדינה ה’חמה’ ביותר בעולם”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */