"שברנו את שיא כל הזמנים במכירת הכרטיסים"

דונלד טראמפ קיבל היום (שישי) את פרס השלום החדש של פיפ"א, והפך בכך לזוכה הראשון בתואר שהוצג רק לאחרונה על ידי ג'אני אינפנטינו. הפרס נועד להוקיר אנשים שלדברי פיפ"א "מאחדים עמים ברחבי העולם ומקדמים רוח של שלום". על פי גורמים בפיפ"א שהיו מעורבים בהכנות, טראמפ היה המועמד המוביל לזכייה כבר שבועות מראש, אף שהדבר לא אושר רשמית עד הטקס עצמו.

מיד לאחר קבלת הפרס, טראמפ הופיע כאורח הכבוד בטקס הגרלת שלב הבתים של מונדיאל 2026 שנערך בוושינגטון. פיפ"א העניקה לו זמן דיבור על הבמה כחלק מהאירוע. על פי התכנון המוקדם, שנחשף בכלי תקשורת בארצות הברית, לא היה בכוונת המארגנים להגביל אותו יותר מדי, אך הוא בחר לבסוף לשאת נאום קצר.

נוכחותו של טראמפ בטקס, לצד נשיאת מקסיקו קלאודיה שיינבאום וראש ממשלת קנדה מארק קרני, הפכה אותו למוקד תשומת הלב המרכזי באירוע, כשהמסר הרשמי של פיפ"א היה הדגשת "כוחו המאחד של הכדורגל". הטקס, שאף הותאם לטעמיו של הנשיא האמריקאי, סימן את פתיחת הדרך למונדיאל ההיסטורי שייערך לראשונה בשלוש מדינות שונות: ארצות הברית, מקסיקו וקנדה.

דונלד טראמפ (צילום מסך)

על השטיח האדום לצד אינפנטינו, עוד לפני הטקס, אמר טראמפ: "הקהל נהדר וגם הבניין, שיפרנו מאוד את האזור בחצי השנה האחרונה ובעוד חצי שנה זה יהיה עוד יותר טוב. אנחנו מוכנים למונדיאל, איפנטינו עשה עבודה מדהימה, כבר שברנו שיאים עם מכירות הכרטיסים, לא היה דבר כזה באף ספורט, אז אני מברך את אינפנטינו. זה יום גדול וספורט נהדר, זה מגיע לארצות הברית ואף אחד לא חשב שדבר כזה יכול לקרות. כבר קבענו את שיא כל הזמנים במכירת כרטיסים הרבה לפני שהכדור הראשון נבעט. האם ארה”ב יכולה לזכות? סיכוי קטן, זו תחרות קשה”.

אינפנטינו בירך את טראמפ על קבלת הפרס: “אנחנו בוכים על כל ילד שמת, על כל אמא שמאבדת מישהו שקרוב אליה, אנחנו רוצים לראות תקווה, אחדות ועתיד. היה לי מזל לראות את החתימות על הסכמי אברהם והשלום במזרח התיכון. זה מה שאנחנו רוצים ממנהיג, כזה שאכפת לו מאנשים, אנחנו רוצים לחיות בעולם בטוח, להיות מאוחדים, ומגיע לך פרס השלום הראשון של פיפ”א על הפעולות שלך ומה שהשגת בדרך שלך, שהייתה מדהימה. אתה תמיד יכול לסמוך על כך שאתמוך בך, אני וכל קהילת הכדורגל, בהשגת שלום”.

דונלד טראמפ נאם לאחר הפרס ואמר: "הכרתי את אינפנטינו המון זמן, זה אחד מהרגעים הכי מכובדים בחיים שלי. המספרים הם מעל מה שג'אני חשב שאפשרי. אני רוצה להודות למשפחה שלי, יהיה לנו אירוע בסדר גודל שהעולם עוד לא ראה, אני לא ראיתי משהו כזה. העולם מקום בטוח יותר עכשיו, ארה”ב היא המדינה ה’חמה’ ביותר בעולם”.