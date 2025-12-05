יום שישי, 05.12.2025 שעה 20:46
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
2914-3213מכבי פ"ת1
2610-2113מכבי הרצליה2
2513-1714הפועל כפ"ס3
2414-2114הפועל ראשל"צ4
2221-2514מ.ס כפר קאסם5
2119-2113הפועל כפר שלם6
1919-2114מ.ס קריית ים7
1922-2213עירוני מודיעין8
1820-2114הפועל ר"ג9
1530-2514מכבי יפו10
1420-1914הפועל חדרה11
1416-1513הפועל עכו12
1419-1113הפועל רעננה13
1422-1214בני יהודה14
1028-1214הפועל עפולה15
921-1314הפועל נוף הגליל16

המחווה של הפועל כפ"ס וחדרה לפני משחקן היום

מרגש: הקבוצה הביתית, האורחת וצוות השיפוט, עלו לפני ההתמודדות שנגמרה ב-0:1 לטובת הירוקים, עם כלבים, בשת"פ חשוב עם עמותת 'SOS חיות'. כל הפרטים

|
שחקני הקבוצות עם הכלבים (פרטי)
שחקני הקבוצות עם הכלבים (פרטי)

הליגה הלאומית נמשכה היום (שישי) אחר הצהריים, כשבין המשחקים ששוחקו, הפועל כפר סבא גברה 0:1 על הפועל חדרה. לפני שריקת הפתיחה, הקבוצה הביתית יצאה במחווה בשיתוף פעולה עם עמותת ‘SOS חיות’, במטרה לעודד אימוץ כלבים שזקוקים לכך. מי שארגנה את המחווה המרגשת הייתה מנהלת קשרי הקהילה של הקבוצה הביתית, ניסה אסלן.

בהודעה הרשמית של הקבוצה נרשם: “לפני שריקת הפתיחה קיבלנו תזכורת מרגשת במיוחד למה שבאמת חשוב בחיים. כבוד גדול היה לנו לארח את המתוקים של עמותת ‘SOS חיות’, כשהשחקנים שלנו עלו לכר הדשא לא רק עם החולצות, אלא עם חברים חדשים על ארבע. כלבים מקסימים שמחפשים בית חם, אוהב ובטוח.

“האירוע היום הוקדש להגברת התמיכה בעמותת ‘SOS’, שנמצאת בחודש גיוס חירום קריטי להמשך פעילותה, ולעידוד הצטרפות כמשפחות אומנה לכלבים הזקוקים לבית זמני בדרך לבית קבוע. כל אחד מהכלבים שעלו איתנו למגרש מייצג לב ענק שמחכה להזדמנות שנייה לחיים מאושרים.

שחקני הקבוצות עם הכלבים (פרטי)שחקני הקבוצות עם הכלבים (פרטי)

“תודה לשחקנים המדהימים שלנו שלקחו את הפרויקט ללבם ושמחו מאוד לקדם את הפעילות החשובה של העמותה. תודה ענקית להפועל חדרה ולשחקנים המדהימים שלה על שיתוף פעולה מרגש במיוחד ושמיד נרתמו למשימה החשובה. תודה מיוחדת למורן היימן ממנהלת הליגות, שסייעה באתגר הלא פשוט לקדם את הפרויקט הזה ולשופטי המשחק פטישב שון, בשן דור, אשרף מאור וכרמלי טל על ההיענות המידית שלא מובנת מאליו לקחת חלק בטקס המיוחד.

שחקני הקבוצות עם הכלבים (פרטי)שחקני הקבוצות עם הכלבים (פרטי)

“לשוהם שניר שליווה ותמך בנו באהבה גדולה מההתחלה ועד הסוף. וכמובן ל-’SOS חיות’, על העבודה הקדושה, העיקשת והחשובה שאתם עושים יום-יום למען בעלי החיים. הלוואי והיום הזה יהיה ה”ניצחון” שיעזור לעמותה להגיע ליעדיה ולהמשיך להציל חיים”.

שחקני הקבוצות עם הכלבים (פרטי)שחקני הקבוצות עם הכלבים (פרטי)

ניתן לתרום לעמותה בלינק הבא 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */