2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
1926-2412מכבי נתניה4
1816-2012הפועל ת"א5
1723-2112מ.ס אשדוד6
1614-2112מכבי חיפה7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1217-1412עירוני ק"ש11
1220-1612הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

שטוטגרט לפני מכבי ת"א: לא עוד משחק בית רגיל

במועדון הגרמני מתכוננים למשחק מול הצהובים בליגה האירופית והתייחסו למפגש: "הזדמנות להעביר מסר של סובלנות, הוגנות וכבוד הדדי, נערכים לכך היטב"

שחקני מכבי תל אביב (רועי כפיר)
שחקני מכבי תל אביב (רועי כפיר)

על רקע ההפסד הכואב 6:0 לליון ובצל הרגישות הביטחונית סביב ישראל, מכבי תל אביב תצא ביום חמישי למשחק חוץ מאתגר במיוחד מול שטוטגרט בליגה האירופית. עוד לפני שריקת הפתיחה, המארחת הגרמנית פרסמה הודעה רשמית יוצאת דופן שמדגישה עד כמה המפגש הזה שונה מכל משחק אחר.

בשטוטגרט מבהירים כי ההיערכות למשחק נמשכת כבר זמן רב, ובשיתוף פעולה מלא עם המשטרה והרשויות המקומיות. "זה לא עוד משחק בית רגיל", ציינו במועדון, כשהמסר המרכזי הוא קריאה להתנהלות מכבדת מצד כל הנוכחים באצטדיון. בהודעה נכתב כי עבור הקבוצה, מדובר באירוע ספורטיבי משמעותי במסגרת המסע שלה בליגה האירופית, שבו יש חשיבות גם לאווירה עצמה, ולא רק למה שקורה על הדשא.

מנכ״ל המועדון, אלכסנדר והרלה, הוסיף הצהרה מפורשת על הציפיות מהערב: "ההתמודדות מול מכבי תל אביב היא לא רק משחק אירופי, אלא הזדמנות להעביר מסר של סובלנות, הוגנות וכבוד הדדי". לדבריו, האצטדיון אמור להישאר מרחב של תרבות אוהדים, רגשות חיוביים ואירוח, מקום שמאחד אנשים ולא יוצר מחנות.

שחקני שטוטגרט (IMAGO)שחקני שטוטגרט (IMAGO)

והרלה הזכיר כי לעיר שטוטגרט יש מסורת של עמידה לצד ערכים אלה, וכי המועדון רואה במפגש הקרוב המשך טבעי של אותה האחריות. "אנחנו נערכנו היטב, ואנחנו מחויבים לכך שהערב הזה יעמוד בסטנדרטים שאנחנו מצפים להם", סיכם.

במכבי תל אביב יודעים שהמשחק מגיע בתזמון לא אידאלי מבחינתם, אבל לצד האתגר המקצועי, ברור שכבר עכשיו מדובר באירוע שמושך תשומת לב רבה גם מחוץ לכר הדשא.

