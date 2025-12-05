יום שישי, 05.12.2025 שעה 22:07
"מטרידות במיוחד": תוכניות השיפוט של פיפ"א

פיירלואיג'י קולינה דיבר על החידושים האפשריים במונדיאל, הרחבת ה-VAR והחוק החדש שיחייב שחקנים שטופלו להישאר מחוץ למגרש שתי דקות בגלל בזבוז זמן

|
פיירלואיג'י קולינה (IMAGO)
פיירלואיג'י קולינה (IMAGO)

פיירלואיג'י קולינה, שופט העבר הבכיר וראש מערך השיפוט של פיפ"א, דיבר על החידושים שיכולים להיכנס לתוקף במונדיאל, כולל שיפור השימוש ב־VAR בשני מצבים, כרטיס צהוב שני וכדורי קרן, וגם החוק שיחייב שחקנים שמקבלים טיפול רפואי להישאר מחוץ למגרש במשך שתי דקות. בתקשורת האירופית לא אהבו את מה שאמר וכינו את התוכניות כ”מטרידות במיוחד”.

"אנחנו רוצים שהמשחק יהיה נקי יותר. ראינו את זה עם חוק 8 השניות לשוערים. מאז שהכנסנו את העונש של כדור קרן לטובת היריבה לכל קבוצה שלא מוציאה את בעיטת השער בתוך הזמן הזה, היה רק מקרה אחד כזה בכל העולם. לפני כן, שוערים לקחו 25 שניות כדי להוציא את הכדור. אף אחד לא אוהב את זה. בגלל זה אנחנו בוחנים את החוק הזה כדי לצמצם בזבוזי זמן בגלל פציעות”, אמר קולינה.

“הרבה שחקנים מזמינים טיפול ואז חוזרים למגרש שניות ספורות אחרי שיצאו. זה לא רק בזבוז זמן, זה גם הרס הקצב של היריבה. היו לנו שמונה משחקים ואפס התערבויות רפואיות שהצריכו משחקנים לחזור למגרש. זה אומר שזה עובד. בעתיד, בעזרת התמיכה של IFAB, נוכל ליישם את זה גם בהיבטים אחרים של המשחק, כמו בעיטות שער וכדורים חופשיים", הוא הסביר.

קולינה (IMAGO)קולינה (IMAGO)

VAR ופסקי זמן

הוא התייחס גם למצב הנוכחי של בדיקות VAR לגבי כרטיס צהוב שני וכדורי קרן. "הדיון נמצא על השולחן. אתם יודעים איך התהליך עובד. ב-9 השנים של ה־VAR הרבה דברים השתנו. אנחנו חייבים לעשות את הצעדים הבאים, אבל יש לנו זמן להיות מוכנים למונדיאל, כיוון שההחלטות יתקבלו במרץ בוויילס יחד עם IFAB. לגבי קרנות, המטרה היא להימנע מעיכובים. אם יש הוכחה שזה לא כדור קרן, הוא יבוטל לפני שייבעט. בדרך כלל יש חלון זמן של כ-15 שניות. זה אמור להספיק".

קולינה התייחס גם לאפשרות להכניס פסקי זמן בכדורגל. "הדעה שלי חיובית, אם המאמנים באמת רוצים אותם. אבל זה לא מתקבל על הדעת שיהיו חמישה פסקי זמן בכל מחצית, וגם לא מתקבל על הדעת שאחרי אחד כזה הם יצטרכו 'פציעה' של השוער כדי לדבר שוב עם השחקנים שלהם, למשל. עדיין לא זיהינו פתרון. אנחנו עובדים על זה".

