פפ הפתיע: אשמח שאנגליה תזכה בגביע העולם

פפ גווארדיולה הביע אופטימיות גדולה לגבי סיכויי נבחרת אנגליה במונדיאל 2026, והצהיר כי הוא “היה שמח לראות את אנגליה שם” בין הפייבוריטיות הבכירות לזכייה. המאמן הספרדי, שמאז 2016 חי באנגליה ומעמדו הפך לחלק בלתי נפרד מהכדורגל המקומי, הדגיש כי הוא מרגיש קשור למדינה ורוצה שהנבחרת המקומית תעשה סוף סוף את הפריצה הגדולה.

לדבריו, “אני לא מנסה להישמע נחמד מדי, אבל הייתי כאן הרבה שנים... הייתי רוצה שתומאס טוכל והאנשים כאן יעשו את הצעד האחרון ויזכו”. אנגליה, שהעפילה למונדיאל בקלילות, נמצאת תחת הדרכתו של תומאס טוכל מאז תחילת השנה. מאז מונה, הנבחרת רשמה שמונה ניצחונות רצופים ושמרה על רשת נקייה בכל אחד מהם, נתון שמציב אותה כאחת הנבחרות החזקות בעולם.

גווארדיולה נשאל מי הפייבוריטיות שלו למונדיאל 2026 והשיב באופן ישיר: “כולם יודעים מי הן. אם נגיד ארבע-חמש נבחרות, נסכים מיד. אני הייתי רוצה שאנגליה תהיה אחת מהן”. בכך מציב המאמן את שלושת האריות בשורה אחת עם ספרד, צרפת וארגנטינה, המדורגות גבוה בסיכויים לזכייה.

פפ גווארדיולה ותומאס טוכל (רויטרס)

גם מודלים סטטיסטיים תומכים בגווארדיולה: מחשב העל של אופטה מעניק לאנגליה סיכוי של 11.8% לזכות במונדיאל, שלישי אחרי ספרד וצרפת. מדובר באחת ההערכות הגבוהות בתולדות הנבחרת, שמשקפת את האיכות העצומה בסגל, את העבודה של טוכל ואת ההישגים בשנים האחרונות, כולל העפלה לשני גמרי יורו רצופים.

גווארדיולה עצמו הוזכר בעבר כמועמד להחליף את גארת' סאות'גייט לאחר כישלונות היורו, אך לבסוף מונה טוכל. למרות זאת, פפ ממשיך לתמוך בנבחרת המקומית, ורומז בעדינות שהגיע הזמן לסיים תקופה ארוכה של “כמעט”. כפי שסיכם: “אני כאן שנים רבות, אני חלק מהמדינה הזו. הייתי רוצה שתומאס והשחקנים יעשו את הצעד האחרון ויביאו את זה הביתה”.