רבע 4, 03:49: הפועל ת"א - הפועל העמק 61:69

המחזור השמיני בליגת ווינר סל נערך בשעה זו, ובו הקבוצה הכי חמה באירופה, הפועל תל אביב, מארחת את אחת הקבוצות החמות בישראל, הפועל העמק. האדומים הם היחידים שמחזיקים במאזן מושלם בזירה המקומית, כשמנגד הצפוניים קרובים אליהם עם הפסד אחד בלבד עד כה העונה.

החבורה של דימיטריס איטודיס מגיעה להתמודדות אחרי 80:87 לא פשוט בכלל דווקא מול וילרבאן, כשבשורה התחתונה היא נשארה בפסגת היורוליג. לתל אביבים לא הייתה מנוחה ארוכה, אך בצד החיובי הם כבר יודעים מה זה לנצח את העמק שכן גברו עליה בחצי גמר גביע ווינר סל מוקדם יותר השנה.

החבורה המפתיעה מגן נר לא שיחקה מה-22 בנובמבר, אז השיגה 75:89 על מכבי ראשון לציון בדרך לניצחון שישי ברציפות. שחקניו של שרון אברהמי בהחלט על הגל, גל שהם יקוו שיסחוף אותם אל עבר סנסציה גם נגד מחזיקת היורוקאפ וסוללת הכוכבים שלה.

הפועל ת”א ניצחה את הפועל העמק בכל ארבעת המפגשים הקודמים ביניהן בעונה הסדירה. ניצחון החוץ האחרון של הפועל העמק על היריבה באדום היה באפריל 2021, אז חגגה קבוצתו של אבישי גורדון על זו של דני פרנקו עם 91:107.

רבע ראשון: 11:21 להפועל ת”א

חמישיית הפועל ת”א: בר טימור, קולין מלקולם, טיילר אניס, תומר גינת ודן אוטורו.

חמישיית הפועל העמק: קיילר אדוארדס, אדם סמית’, רועי נציה, אלייז’ה צ’יילדס וקיידן שדריק.

# 10:00-05:00: אחרי שתי דקות פחות טובות, בהן דווקא האורחת ברחה ליתרון ראשון 1:5, החבורה של איטודיס השלימה ריצת 2:10 ולקחה את ההובלה אליה, 7:11 אחרי חמש דקות.

בר טימור (רועי כפיר)

דן אוטורו במאבק (רועי כפיר)

# 05:00-00:00: ים מדר חזר מהפציעה, עלה לשחק לראשונה לצד תשואות מהקהל ביציעים ואף העניק אסיסט בהתחלה, המשיך עם שלשה גדולה, האדומים השלימו ריצת 4:10 נוספת וזה יתרון דו ספרתי, 11:21.

ים מדר, חזר לשחק (רועי כפיר)

איש וויינרייט זורק (רועי כפיר)

רבע שני: 31:37 להפועל ת”א

# 10:00-05:00: הקבוצות לא הרבו לקלוע בפתיחת הרבע, כשהן החליפו סלים, שדריק ונציה הורידו את ההפרש לשש בלבד, גינת קלע והחזיר את ההפרש לתשע, 19:27 להפועל ת”א.

ים מדר מתכונן לזריקה (רועי כפיר)

ים מדר בטירוף (רועי כפיר)

# 05:00-00:00: העמק כבר הורידה את ההפרש לארבע בלבד, האדומים ברחו ליתרון דו ספרתי עם ריצת 0:8, אך האורחת שוב התקרבה עם 0:8 משלה, מדר קלע לקראת סיום הרבע וחתם את המחצית הראשונה.

אנטוניו בלייקני שומר על קמרון הנרי (רועי כפיר)

קמרון הנרי מול דן אוטורו (רועי כפיר)

רבע שלישי:

# 10:00-05:00: בארבע הדקות הראשונות, לא השתנה יותר מדי והקבוצות החליפו סלים, אך אוטורו ו-וויינרייט דאגו להגדיל את ההפרש לתשע, 39:48 להפועל תל אביב.

דן אוטורו עם הכדור, אנטוניו בלייקני מאחוריו (רועי כפיר)

אנטוניו בלייקני (רועי כפיר)

# 05:00-00:00: המשחק ההפכפך המשיך, כשמדר חד ולוהט במשחק החזרה שלו. האדומים של איטודיס ברחו ליתרון דו ספרתי, אך שוב פעם האורחת התעשתה וחזרה לשבע הפרש בלבד בדרך לרבע אחרון צמוד.

דימיטריס איטודיס (רועי כפיר)

קמרון הנרי (רועי כפיר)

רבע רביעי: