יום שבת, 06/12/2025, 19:30אצטדיון אצטדיון מרים בנתניהליגת העל Winner - מחזור 13
מכבי חיפה
דקה 70
0 0
שופט: יוני קלז
עירוני ק"ש
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
2116-2413הפועל ת"א4
1926-2412מכבי נתניה5
1723-2112מ.ס אשדוד6
1614-2112מכבי חיפה7
1417-1412בני סכנין8
1323-1713הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1217-1412עירוני ק"ש11
1220-1612הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14
תומר חבז | 06/12/2025 19:30
הרכבים וציונים
 
 
ינון פיינגזיכט מקדים את מוחמד אבו רומי (רדאד ג'בארה)
ינון פיינגזיכט מקדים את מוחמד אבו רומי (רדאד ג'בארה)

מכבי חיפה סוף סוף השיגה ניצחון תחת ברק בכר, כשבשלישי האחרון גברה 1:2 על הפועל תל אביב. אחרי שמונה משחקים עם אכזבה בכל פעם מחדש, הירוקים שברו את הרצף השלילי וכעת רוצים להמשיך במומנטום נגד הצפוניים, שלא רחוקים מהם בטבלה.

הקבוצה של שי ברדה עם 12 נקודות טרם שריקת הפתיחה בנתניה, במאזן של שישה הפסדים, שלוש תוצאות תיקו ושלושה הפסדים. במשחק הקודם, סיימו ב-1:1 מול בני סכנין ולפני כן אף נכנעו להפועל ירושלים. המארחת יודעת שלא יהיה פשוט לחולל הפתעה כדי להימנע מהסתבכות בתחתית.

חזרה לצד הירוק. החיפאים כאמור שבו לנצח וגם “הרוויחו” את גיא מלמד, שכבש נגד האדומים של אליניב ברדה. בכר וחניכיו צריכים כל נקודה ונקודה כדי להצליח להתברג בפלייאוף העליון, כך שכל תוצאה אחרת מלבד שלוש נקודות תהיה רעה עבורם.

ב-59 המשחקים בין הקבוצות בכל המסגרות לאורך השנים, מכבי חיפה עם יתרון ברור של 29 פעמים בהן יצאה עם ידה על העליונה. מנגד, ק”ש ניצחה 18 פעמים ועוד 12 מפגשים נגמרו ללא הכרעה. הפעם האחרונה בה הצדדים נפגשו הייתה בינואר 2025, אז בעונה שעברה חיפה הביסה 1:4 את ק”ש.

מחצית שניה
ברק בכר (רדאד ג'בארה)ברק בכר (רדאד ג'בארה)
  • '59
  • חילוף
  • האחרון לפנות את מקומו היה דולב חזיזה, כשקני סייף עלה למגרש
  • '59
  • חילוף
  • גם ינון פיינגזיכט הוחלף. פייר קורנו עלה לכר הדשא על חשבונו
  • '59
  • חילוף
  • חילוף משולש במכבי חיפה. גיא מלמד יצא ובמקומו נכנס טריבנטה סטיוארט ששב מההרחקה
  • '50
  • כרטיס צהוב
  • מוחמד אבו רומי נכנס בפיינגזיכט וספג כרטיס צהוב
קנג'י גורה מנסה להשתחרר ממוחמד אבו רומי ועובדיה דרוויש (רדאד ג'בארה)קנג'י גורה מנסה להשתחרר ממוחמד אבו רומי ועובדיה דרוויש (רדאד ג'בארה)
  • '46
  • החמצה
  • גיא מלמד הגיע להזדמנות הראשונה שלו הערב כשנותר מול טננבאום בזווית לא פשוטה, אך במקום למסור לאיתן אזולאי שהיה במיקום יותר נוח בחר לבעוט לפינה הקרובה ונעצר
מחצית ראשונה
  • '45+2
  • החמצה
  • אוגריסה התקרב לשער הראשון במשחק, כשאחרי בלגן ברחבה של מכבי חיפה, הכדור הגיע אליו והוא שחרר בעיטה עוצמתית מתוך הרחבה שהייתה לא מדויקת והלכה החוצה
  • '45+1
  • החמצה
  • מרדכי המשיך לספק מסירות לשחקני ההתקפה, כשהפעם היה זה מוחמד אבו רומי שחדר לרחבה ובעט בעוצמה כדור שנהדף גם כן על ידי שוער האורחת
הראל גולדנברג מקדים את עבדולאי סק (רדאד ג'בארה)הראל גולדנברג מקדים את עבדולאי סק (רדאד ג'בארה)
  • '44
  • כרטיס צהוב
  • סאקו בנגורה הוא המוצהב הראשון של ההתמודדות כשגלש מאוחר אל עבר מיכאל אוחנה והפיל אותו
  • '43
  • החמצה
  • מרדכי הכניס כדור יפהפה לאוגריסה, שרץ לשטח ללא אף שחקן יריבה. שון גולדברג צמצם לעברו פערים וגרם לחלוץ הפרואני לבעוט עם הרגל החלשה למרכז השער של ירמקוב, שגם את זה הדף
מיכאל אוחנה לא מאמין שהחמיץ את המצב (רדאד ג'בארה)מיכאל אוחנה לא מאמין שהחמיץ את המצב (רדאד ג'בארה)
  • '42
  • החמצה
  • המצב הטוב ביותר במשחק עד כה הגיע מרגלי אוחנה. הקשר קיבל מסירה בתוך הרחבה אחרי הטעיה נהדרת של גורה על עובדיה דרוויש, אבל הקשר בעט עם החיצון למרכז, וטננבאום היה ערני כדי להרחיק לקרן
  • '41
  • החמצה
  • אחרי דקות שחונות של המארחת, אדריאן אוגריסה הכניס כדור עומק לעלי מוסא, שנכנס מהכנף השמאלית למרכז ובעט כדור אל עבר ירמקוב, שאגרף אותו מכלל סכנה
  • '37
  • החמצה
  • אוחנה המשיך להיות היצירתי ביותר בשורות האורחת, כששלח כדור עומק לאזולאי, שהצליח לברוח לנמניה ליובסבלייביץ' ובעט חזק אל גופו של טננבאום האיתן
יוני קלז (רדאד ג'בארה)יוני קלז (רדאד ג'בארה)
  • '34
  • נבדל
  • החלטה דרמטית של קלז, אחרי שבעיטה חופשית של מכבי חיפה הוגבהה לרחבה, במהלכה ינון פיינגזיכט נתפס על ידי סאקו באנגורה. אחרי בדיקה שארכה מספר דקות, המגן היה בנבדל במהלך ההגבהה, לכן החליט השופט על נבדל
  • '29
  • החמצה
  • אוחנה הצליח לחטוף כדור בחצי המגרש של קבוצתו והוציא את האורחת למתפרצת, כשמסר לחזיזה, שהגביה בחזרה לקשר שנגח מרחוק כדור שנקלט בקלות על ידי טננבאום
מיכאל אוחנה מנהל את המשחק (רדאד ג'בארה)מיכאל אוחנה מנהל את המשחק (רדאד ג'בארה)
  • '23
  • החמצה
  • חילופי המסירות בין חזיזה לגורה המשיכו כשהאחרון מסר לקפטן הירוק, שבנגיעה הוריד לאיתן אזולאי, אבל האחרון לא התחבר טוב לכדור ושלח אותו מעלה מעלה
  • '10
  • החמצה
  • התקפה יפה של מכבי חיפה הגיעה אל רגלי דולב חזיזה, שמסר לקנג'י גורה. האחרון חתך למרכז על מנת לייצר לעצמו זווית טובה, ובעט כדור שפספס במעט את המסגרת
עלי מוחמד מנסה לברוח לכריסטיאן מרטינס (רדאד ג'בארה)עלי מוחמד מנסה לברוח לכריסטיאן מרטינס (רדאד ג'בארה)
  • '8
  • החמצה
  • יאיר מרדכי ניצל מסירה לא טובה של גאורגי ירמקוב, מסר לאדריאן אוגריסה שהחזיר לו בנגיעה, אלא שהקשר גלגל את הכדור בחזרה לידיו של שוער מכבי חיפה
  • '7
  • החמצה
  • מיכאל אוחנה ניגש אל נקודת הקרן ומשם ניסה לשחרר מסירה שטוחה לרחבה שהלכה לבסוף אל הרשת החיצונית של דניאל טננבאום
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט יוני קלז הוציא את ההתמודדות לדרך! מכבי חיפה תצליח לחבר ניצחון שני ברצף, או שעירוני קריית שמונה תקלקל לה את החגיגות?
גם רן בן שמעון, גל כהן וגיא לוזון נמצאים באצטדיון מרים (רדאד ג'בארה)גם רן בן שמעון, גל כהן וגיא לוזון נמצאים באצטדיון מרים (רדאד ג'בארה)
איציק עובדיה, יעקב ואור שחר באו לצפות במכבי חיפה (רדאד ג'בארה)איציק עובדיה, יעקב ואור שחר באו לצפות במכבי חיפה (רדאד ג'בארה)
קהל אוהדי מכבי חיפה הגיע לנתניה (רדאד ג'בארה)קהל אוהדי מכבי חיפה הגיע לנתניה (רדאד ג'בארה)
