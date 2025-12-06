תומר חבז
|
06/12/2025 19:30
ינון פיינגזיכט מקדים את מוחמד אבו רומי (רדאד ג'בארה)
מכבי חיפה סוף סוף השיגה ניצחון תחת ברק בכר, כשבשלישי האחרון גברה 1:2 על הפועל תל אביב. אחרי שמונה משחקים עם אכזבה בכל פעם מחדש, הירוקים שברו את הרצף השלילי וכעת רוצים להמשיך במומנטום נגד הצפוניים, שלא רחוקים מהם בטבלה.
הקבוצה של שי ברדה עם 12 נקודות טרם שריקת הפתיחה בנתניה, במאזן של שישה הפסדים, שלוש תוצאות תיקו ושלושה הפסדים. במשחק הקודם, סיימו ב-1:1 מול בני סכנין ולפני כן אף נכנעו להפועל ירושלים. המארחת יודעת שלא יהיה פשוט לחולל הפתעה כדי להימנע מהסתבכות בתחתית.
חזרה לצד הירוק. החיפאים כאמור שבו לנצח וגם “הרוויחו” את גיא מלמד, שכבש נגד האדומים של אליניב ברדה. בכר וחניכיו צריכים כל נקודה ונקודה כדי להצליח להתברג בפלייאוף העליון, כך שכל תוצאה אחרת מלבד שלוש נקודות תהיה רעה עבורם.
ב-59 המשחקים בין הקבוצות בכל המסגרות לאורך השנים, מכבי חיפה עם יתרון ברור של 29 פעמים בהן יצאה עם ידה על העליונה. מנגד, ק”ש ניצחה 18 פעמים ועוד 12 מפגשים נגמרו ללא הכרעה. הפעם האחרונה בה הצדדים נפגשו הייתה בינואר 2025, אז בעונה שעברה חיפה הביסה 1:4 את ק”ש.
מחצית שניה
-
'59
- האחרון לפנות את מקומו היה דולב חזיזה, כשקני סייף עלה למגרש
-
'59
- גם ינון פיינגזיכט הוחלף. פייר קורנו עלה לכר הדשא על חשבונו
-
'59
- חילוף משולש במכבי חיפה. גיא מלמד יצא ובמקומו נכנס טריבנטה סטיוארט ששב מההרחקה
-
'50
- מוחמד אבו רומי נכנס בפיינגזיכט וספג כרטיס צהוב
-
'46
- גיא מלמד הגיע להזדמנות הראשונה שלו הערב כשנותר מול טננבאום בזווית לא פשוטה, אך במקום למסור לאיתן אזולאי שהיה במיקום יותר נוח בחר לבעוט לפינה הקרובה ונעצר
מחצית ראשונה
-
'45+2
- אוגריסה התקרב לשער הראשון במשחק, כשאחרי בלגן ברחבה של מכבי חיפה, הכדור הגיע אליו והוא שחרר בעיטה עוצמתית מתוך הרחבה שהייתה לא מדויקת והלכה החוצה
-
'45+1
- מרדכי המשיך לספק מסירות לשחקני ההתקפה, כשהפעם היה זה מוחמד אבו רומי שחדר לרחבה ובעט בעוצמה כדור שנהדף גם כן על ידי שוער האורחת
-
'44
- סאקו בנגורה הוא המוצהב הראשון של ההתמודדות כשגלש מאוחר אל עבר מיכאל אוחנה והפיל אותו
-
'43
- מרדכי הכניס כדור יפהפה לאוגריסה, שרץ לשטח ללא אף שחקן יריבה. שון גולדברג צמצם לעברו פערים וגרם לחלוץ הפרואני לבעוט עם הרגל החלשה למרכז השער של ירמקוב, שגם את זה הדף
-
'42
- המצב הטוב ביותר במשחק עד כה הגיע מרגלי אוחנה. הקשר קיבל מסירה בתוך הרחבה אחרי הטעיה נהדרת של גורה על עובדיה דרוויש, אבל הקשר בעט עם החיצון למרכז, וטננבאום היה ערני כדי להרחיק לקרן
-
'41
- אחרי דקות שחונות של המארחת, אדריאן אוגריסה הכניס כדור עומק לעלי מוסא, שנכנס מהכנף השמאלית למרכז ובעט כדור אל עבר ירמקוב, שאגרף אותו מכלל סכנה
-
'37
- אוחנה המשיך להיות היצירתי ביותר בשורות האורחת, כששלח כדור עומק לאזולאי, שהצליח לברוח לנמניה ליובסבלייביץ' ובעט חזק אל גופו של טננבאום האיתן
-
'34
- החלטה דרמטית של קלז, אחרי שבעיטה חופשית של מכבי חיפה הוגבהה לרחבה, במהלכה ינון פיינגזיכט נתפס על ידי סאקו באנגורה. אחרי בדיקה שארכה מספר דקות, המגן היה בנבדל במהלך ההגבהה, לכן החליט השופט על נבדל
-
'29
- אוחנה הצליח לחטוף כדור בחצי המגרש של קבוצתו והוציא את האורחת למתפרצת, כשמסר לחזיזה, שהגביה בחזרה לקשר שנגח מרחוק כדור שנקלט בקלות על ידי טננבאום
-
'23
- חילופי המסירות בין חזיזה לגורה המשיכו כשהאחרון מסר לקפטן הירוק, שבנגיעה הוריד לאיתן אזולאי, אבל האחרון לא התחבר טוב לכדור ושלח אותו מעלה מעלה
-
'10
- התקפה יפה של מכבי חיפה הגיעה אל רגלי דולב חזיזה, שמסר לקנג'י גורה. האחרון חתך למרכז על מנת לייצר לעצמו זווית טובה, ובעט כדור שפספס במעט את המסגרת
-
'8
- יאיר מרדכי ניצל מסירה לא טובה של גאורגי ירמקוב, מסר לאדריאן אוגריסה שהחזיר לו בנגיעה, אלא שהקשר גלגל את הכדור בחזרה לידיו של שוער מכבי חיפה
-
'7
- מיכאל אוחנה ניגש אל נקודת הקרן ומשם ניסה לשחרר מסירה שטוחה לרחבה שהלכה לבסוף אל הרשת החיצונית של דניאל טננבאום
-
'1
- השופט יוני קלז הוציא את ההתמודדות לדרך! מכבי חיפה תצליח לחבר ניצחון שני ברצף, או שעירוני קריית שמונה תקלקל לה את החגיגות?