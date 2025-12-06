הרכבים וציונים



ינון פיינגזיכט מקדים את מוחמד אבו רומי (רדאד ג'בארה) ינון פיינגזיכט מקדים את מוחמד אבו רומי (רדאד ג'בארה)

מכבי חיפה סוף סוף השיגה ניצחון תחת ברק בכר, כשבשלישי האחרון גברה 1:2 על הפועל תל אביב. אחרי שמונה משחקים עם אכזבה בכל פעם מחדש, הירוקים שברו את הרצף השלילי וכעת רוצים להמשיך במומנטום נגד הצפוניים, שלא רחוקים מהם בטבלה.

הקבוצה של שי ברדה עם 12 נקודות טרם שריקת הפתיחה בנתניה, במאזן של שישה הפסדים, שלוש תוצאות תיקו ושלושה הפסדים. במשחק הקודם, סיימו ב-1:1 מול בני סכנין ולפני כן אף נכנעו להפועל ירושלים. המארחת יודעת שלא יהיה פשוט לחולל הפתעה כדי להימנע מהסתבכות בתחתית.

חזרה לצד הירוק. החיפאים כאמור שבו לנצח וגם “הרוויחו” את גיא מלמד, שכבש נגד האדומים של אליניב ברדה. בכר וחניכיו צריכים כל נקודה ונקודה כדי להצליח להתברג בפלייאוף העליון, כך שכל תוצאה אחרת מלבד שלוש נקודות תהיה רעה עבורם.

ב-59 המשחקים בין הקבוצות בכל המסגרות לאורך השנים, מכבי חיפה עם יתרון ברור של 29 פעמים בהן יצאה עם ידה על העליונה. מנגד, ק”ש ניצחה 18 פעמים ועוד 12 מפגשים נגמרו ללא הכרעה. הפעם האחרונה בה הצדדים נפגשו הייתה בינואר 2025, אז בעונה שעברה חיפה הביסה 1:4 את ק”ש.