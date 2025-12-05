יום שישי, 05.12.2025 שעה 20:45
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
225-189מכבי אחי נצרת1
1812-229מ.ס. טירה2
187-169מכבי אתא ביאליק3
187-149מכבי נווה שאנן4
179-149הפועל כרמיאל5
1415-139עירוני נשר6
1311-139הפועל ב.א.גרבייה7
1211-109בני מוסמוס8
118-98צעירי אום אל פאחם9
1114-129מ.כ. צעירי טירה10
1114-99צעירי טמרה11
912-99הפועל עראבה12
814-89הפועל בית שאן13
712-88הפועל טירת הכרמל14
710-29הפועל מגדל-העמק15
317-69הפועל א.א. פאחם16
316-59מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
216-229מכבי קרית גת1
1610-199מכבי עירוני אשדוד2
168-179מ.כ. כפ"ס3
1612-129מכבי קרית מלאכי4
1510-139מ.ס. דימונה5
1513-149הפועל הרצליה6
1312-149מ.כ. ירושלים7
136-89הפועל אזור8
1317-129בית"ר יבנה9
1113-169מ.כ. חולון ירמיהו 10
1113-139מכבי יבנה11
1113-119שמשון תל אביב12
814-119בית"ר נורדיה ירושלים13
721-69הפועל ניר רמה"ש14
621-79הפועל מרמורק15

נווה שאנן עלתה למקום השני, גם כרמיאל בצמרת

המחזור ה-10 בליגה א' צפון המשיך. שחקניו של עומרי ביטון הביסו 1:4 את צעירי טמרה בקרב העולות. קבוצתו של אורן פלאש גברה 0:2 על מכבי נוג'ידאת

|
מכבי נווה שאנן (באדיבות המועדון)
מכבי נווה שאנן (באדיבות המועדון)

לאחר ניצחונה אמש (חמישי) של מכבי אחי נצרת על מכבי אתא ביאליק, המשיך לו המחזור ה-10 בליגה א' צפון עם חמישה משחקים היום. בין היתר, מכבי נווה שאנן רשמה את ניצחונה השישי העונה ועלתה אל המקום השני כשלרשותה 21 נקודות. הפועל עירוני כרמיאל חולקת את המקום השלישי יחד עם אתא ביאליק, לאחר ניצחון על מכבי נוג'ידאת.

מעבר לכך, עירוני נשר וצעירי אום אל פאחם נפרדו בחלוקת נקודות. שתי הקבוצות נשארות עם 15 נקודות, במרכז הטבלה. הפועל מגדל העמק שיצאה לאצטדיון השלום באום אל פאחם, חזרה משם עם שלוש נקודות לאחר ניצחון יקר ערך על הפועל בני מוסמוס. מגדל העמק, בזכות שלוש הנקודות, מתרחקת מהתחתית הבוערת, בניצחונה השני העונה בסך הכל.

מ.כ. צעירי טמרה – מכבי נווה שאנן 4:1

נווה שאנן נקלעה לפיגור בדקה ה-32 (מרעי בכר), אבל ידעה לחזור למשחק ולנצח בגדול. היה זה מפגש בין שתי קבוצות שסיימו בעונה החולפת במקום הראשון בטבלת ליגה ב' צפון א' ו-ב'. נווה שאנן המשיכה עם עומרי ביטון על הקווים, בטמרה כבר החליפו לפטריסיו סייג. קאסם חילף (צמד), ישי בוזורגי וירין דוידוביץ קבעו 1:4 לנווה שאנן, שעלתה אל המקום השני בטבלה.

הפועל עירוני כרמיאל – מכבי נוג'ידאת 0:2

כרמיאל מתברגת לה בצמרת הטבלה, בעוד מכבי נוג'ידאת של עיסא נוג'ידאת נשארת מתחת לקו האדום. אורן פלאש עושה עבודה שקטה ונהדרת בכרמיאל, כשמוביל אותם לחלוק המקום השלישי יחד עם אתא ביאליק, כשלשתיהן 20 נקודות בקופה. תומר הרשקוביץ ואיהאב שאמי, הביאו למקומיים את ניצחונם השישי העונה. נוג'ידאת היחידה בליגה שטרם ניצחה העונה.

הפועל עירוני כרמיאל (באדיבות המועדון)הפועל עירוני כרמיאל (באדיבות המועדון)

יתר תוצאות מפגשי המחזור

עירוני נשר – צעירי אום אל פאחם 1:1 (הבקיע לנשר: ספיר רזון; הבקיע לאום אל פאחם: עאבד שדאפנה).

הפועל בני מוסמוס – הפועל מגדל העמק 3:0 (הבקיעו למגדל העמק: בנתאמלק אנדרגה, עוז פרץ וניר אברג'יל).

הפועל אום אל פאחם - הפועל עירוני עראבה 2:3 (הבקיעו לאום אל פאחם: אחמד יונס, רועי מרדכי ומג'ד ח'ורי; הבקיע לעראבה: חוסאם אלדין נעאמנה, שאקר סקר).

הפועל בית שאן – הפועל ע. באקה אל גרבייה (06/12, בית שאן, 20:00).

הפועל טירת הכרמל – מ.ס. טירה (06/12, מתחם אימונים סינתטי חדרה, 20:30).

