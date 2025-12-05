בית"ר יבנה דרסה את דימונה, מכבי יבנה הפסידה

ביום די חמים ומעונן, רגע לפני הסערה הצפויה ביום שבת, התקיים לו היום (שישי) המחזור ה-10 בליגה א' דרום. בין היתר, המוליכה, מכבי קריית גת, רשמה ניצחון בדמות 0:2 על הפועל מרמורק, שנשארת מתחת לקו האדום. תוצאת המחזור שייכת לבית"ר יבנה, שרשמה 0:4 ענק על מ.ס דימונה, במשחק חד צדדי, שיכול היה להיגמר הרבה יותר.

בתוך כך, מכבי יבנה, שיצאה לירושלים, הפסידה למ.כ של דיוויד ברמן בתוצאה 2:0. מכבי קריית מלאכי חזרה לעצמה בזכות ניצחון 1:2 על בית"ר נורדיה ירושלים, שהייתה לא פחות טובה מהמקומיים. שמשון תל אביב, תחת הדרכתו של אסי אלימלך, ממשיכה לנצח והפעם 0:1 על הפועל אזור, בזכות שער של מישל חורי.

בית"ר יבנה – מ.ס. דימונה 0:4

איזה משחק ענק קיבלנו. הקבוצה שרצתה יותר, השיגה את מלוא הנקודות. לרגעים אי אפשר היה להבין מי תשיעית ומי חמישית בטבלה. נוכח התוצאה, החבר'ה של שמעון אלקבץ הדימונאי חלפו על פני מ.ס דימונה בנקודה, כשעתה יש לה 16 נקודות ביד, בעוד ליריבה העירונית, מכבי יבנה, 11 בלבד.

עדי תמיר מנסה להבקיע (יונתן גינזבורג)

דניאל שניאור חוגג (יונתן גינזבורג)

טל כחילה (יונתן גינזבורג)

כך מ.ס דימונה נראתה היום (יונתן גינזבורג)

לאחר 18 דקות משחק, נועם כהן קבע 0:1 לבית"ר יבנה. דניאל שניאור, האס של בית"ר יבנה, מאז הביאה אותו מהפועל הרצליה, קבע 0:2 בדקה ה-35 ובכך הוריד את החבר'ה לחדרי ההלבשה. במחצית השנייה, רותם יצקר עם שער יוצא מן הכלל במספרת, קבע 0:3 בדקה ה-60. בדקה ה-90, דניאל שניאור, איך לא, קבע 0:4 וסגר עניין מול הקבוצה של שרון אביטן, שפשוט לא הגיעה למשחק.

אופיר קרצו (יונתן גינזבורג)

יהונתן מרדכי בפעולה (יונתן גינזבורג)

דניאר שניאור ונועם כהן (יונתן גינזבורג)

שמעון אלקבץ והצוות (יונתן גינזבורג)

שרון אביטן (יונתן גינזבורג)

הפועל מרמורק – מכבי קריית גת 2:0

לא כוחות. האורחת התקשתה מעט בוייסגל רחובות, אך יצאה משם הביתה עם שלוש נקודות ביד, כקבוצה שטרם הפסידה העונה בליגה. החבר'ה של רז משולם ניסו בכל דרך אפשרית, זה לא הצליח להם. תחילה, רז שטיין נהדף בידי תומר אלון, אליאור משלי וארז שיפמן, המחליפים הלוהטים, סגרו עניין בדקות הסיום.

הפועל הרצליה – מכבי עירוני אשדוד 3:1

ענייני כסף? שכר? משכורות? מכבי עירוני אשדוד מציגה על כר הדשא כדורגל ושומרת על המקום השני, אחרי שבשבוע שעבר הביסה 0:5 את מכבי קריית מלאכי. היום, היה זה תורה של הרצליה, שסופגת שבעה שערים בתוך פחות משבוע ימים, בשני מחזורים. מה גם שאורי קרגולה הפסיד לאקסית שלו. אליה ביטון, רוי מליקה וחי בוזגלו הביאו את הניצחון, אור רייך צימק.

יתר תוצאות מפגשי המחזור

מ.כ ירושלים – מכבי יבנה 0:2 (הבקיעו לירושלים: מידן כהן ובן מיזן)

מכבי קריית מלאכי – בית"ר נורדיה ירושלים 1:2 (הבקיעו לקריית מלאכי: יוסף בלטה ואורי זוהר. הבקיע לירושלים: לירן אלמליח)

הפועל אזור – שמשון פזטל תל אביב 1:0 (הבקיע לשמשון תל אביב: מישל חורי)

מ.כ צעירי טירה – מ.כ כפר סבא (06/12, טירה, 20:00)

מ.כ ירמיהו חולון – הפועל ניר רמת השרון (06/12, טוטו חולון, 20:20)