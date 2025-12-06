כמה טוב שבאת הביתה: 0:4 להפועל ת"א על פ"ת

דעת המבקר

השחקן המצטיין סתיו טוריאל, ציון: 7

הכוכב של הפועל ת"א שוב נצץ, הפעם עם שער ובישול סתיו טוריאל, ציון: 7הכוכב של הפועל ת"א שוב נצץ, הפעם עם שער ובישול השחקן המאכזב עומר כץ, ציון: 3

לא הביא את הערך המוסף עומר כץ, ציון: 3לא הביא את הערך המוסף

הרכבים וציונים

המחזור ה-13 בליגת העל נפתח היום (שבת) עם חגיגה של הפועל תל אביב על הפועל פתח תקווה. בצל מחאת האולטראס של האדומים טרם שריקת הפתיחה בבלומפילד והיציע שנותר עם כיסאות ריקים, החבורה של ברדה התאוששה היטב מההפסד למכבי חיפה במשחק הקודם עם 0:4 מוחץ על עומר פרץ וחניכיו.

המארחת לחצה מהפתיחה, אך דווקא פ”ת היא זו שהגיעה למצבים טובים, אותם פספסה – מה שהיווה אולי רמז מטרים למה שיקרה בהמשך ההתמודדות. בדקה ה-13, הפועל ת”א החליטה שהגיע הזמן להגביר קצב וסתיו טוריאל בישל ללויזוס לויזו את השער הראשון לזכות הצד האדום. בדקה ה-28, טעות בחלק האחורי של קבוצת החוץ עזרה לאנדריאן קראייב להכפיל את היתרון.

אל המחצית השנייה השחקנים של פרץ יצאו ברוח חדשה. בדקה ה-60, רצף הזדמנויות של ג’וסלין טאבי, יונתן כהן וצ’יפיוקה סונגה, באותו המהלך, הלכו כולן לכל מקום אחר חוץ מהרשת. על זה הכחולים התחרטו בגדול בדקה ה-68, כשטוריאל הוסיף לעצמו שער לצד הבישול עם פעולה אישית נהדרת. בדקה ה-77, גול עצמי של אקס הפועל ת”א אוראל דגני חתם את התוצאה הסופית. לקראת הסיום אגב, סונגה הורחק אחרי שכבר ירד לספסל בחילוף.

בתום 13 משחקים בליגת העל העונה, הפועל ת”א מחזיקה במאזן של 21 נקודות, עם 7 ניצחונות, 2 תוצאות תיקו ו-4 הפסדים. במגרש הביתי, האדומים מושלמים (פרט להפסד הטכני בדרבי) וממשיכים לשמור על בלומפילד כמבצר. מנגד, הפועל פ”ת ספגה הפסד רביעי שהגיע לאחר לא פחות מ-6 מפגשים אותם סיימה ללא הכרעה.

במחזור הבא, מצפה לאדומים של ברדה משחק חוץ נגד עירוני קריית שמונה, כשהמטרה כמובן תהיה להישאר במומנטום החיובי כדי לא לתת למקום בפלייאוף העליון לברוח. בצד השני, הפועל פ”ת שוב תגיע לבלומפילד למשחק אצל האלופה מכבי תל אביב, כשכמו היום – קל זה בטוח לא יהיה.