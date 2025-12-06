כמה טוב שבאת הביתה: 0:4 להפועל ת"א על פ"ת

השחקן המצטיין
סתיו טוריאל, ציון: 7
הכוכב של הפועל ת"א שוב נצץ, הפעם עם שער ובישול
השחקן המאכזב
עומר כץ, ציון: 3
לא הביא את הערך המוסף
המחזור ה-13 בליגת העל נפתח היום (שבת) עם חגיגה של הפועל תל אביב על הפועל פתח תקווה. בצל מחאת האולטראס של האדומים טרם שריקת הפתיחה בבלומפילד והיציע שנותר עם כיסאות ריקים, החבורה של ברדה התאוששה היטב מההפסד למכבי חיפה במשחק הקודם עם 0:4 מוחץ על עומר פרץ וחניכיו.
המארחת לחצה מהפתיחה, אך דווקא פ”ת היא זו שהגיעה למצבים טובים, אותם פספסה – מה שהיווה אולי רמז מטרים למה שיקרה בהמשך ההתמודדות. בדקה ה-13, הפועל ת”א החליטה שהגיע הזמן להגביר קצב וסתיו טוריאל בישל ללויזוס לויזו את השער הראשון לזכות הצד האדום. בדקה ה-28, טעות בחלק האחורי של קבוצת החוץ עזרה לאנדריאן קראייב להכפיל את היתרון.
אל המחצית השנייה השחקנים של פרץ יצאו ברוח חדשה. בדקה ה-60, רצף הזדמנויות של ג’וסלין טאבי, יונתן כהן וצ’יפיוקה סונגה, באותו המהלך, הלכו כולן לכל מקום אחר חוץ מהרשת. על זה הכחולים התחרטו בגדול בדקה ה-68, כשטוריאל הוסיף לעצמו שער לצד הבישול עם פעולה אישית נהדרת. בדקה ה-77, גול עצמי של אקס הפועל ת”א אוראל דגני חתם את התוצאה הסופית. לקראת הסיום אגב, סונגה הורחק אחרי שכבר ירד לספסל בחילוף.
שחקני הפועל יוצאים בסיום לאוהדים
בתום 13 משחקים בליגת העל העונה, הפועל ת”א מחזיקה במאזן של 21 נקודות, עם 7 ניצחונות, 2 תוצאות תיקו ו-4 הפסדים. במגרש הביתי, האדומים מושלמים (פרט להפסד הטכני בדרבי) וממשיכים לשמור על בלומפילד כמבצר. מנגד, הפועל פ”ת ספגה הפסד רביעי שהגיע לאחר לא פחות מ-6 מפגשים אותם סיימה ללא הכרעה.
במחזור הבא, מצפה לאדומים של ברדה משחק חוץ נגד עירוני קריית שמונה, כשהמטרה כמובן תהיה להישאר במומנטום החיובי כדי לא לתת למקום בפלייאוף העליון לברוח. בצד השני, הפועל פ”ת שוב תגיע לבלומפילד למשחק אצל האלופה מכבי תל אביב, כשכמו היום – קל זה בטוח לא יהיה.
מחצית שניה
-
'90+6
- שריקת הסיום! הפועל ת"א הביסה 0:4 את הפועל פ"ת
-
'86
- עבירה של קורין זיכתה גם אותו בצהוב
-
-
'85
- רוטמן התווכח עם השופט ונכנס גם הוא לפנקס עם כרטיס צהוב
-
'84
- סונגה ירד מהספסל כבר לחדרי ההלבשה אחרי שקיבל כרטיס אדום
-
'84
- רועי דוד החליף את ג'וסלין טאבי
-
'84
- שני חילופים של פ"ת: סונגה יצא, מתן גושה נכנס
-
'83
- יזן נסאר קיבל צהוב על בזבוז זמן
-
'81
- עומרי לוי החליף את סתיו טוריאל
-
'81
- חילוף כפול של האדומים: יצא לויזו, מור בוסקילה נכנס
-
'77
- שער! הפועל ת"א עלתה ל-0:4: אוראל דגני ניסה להשתלט על כדור שהוגבה לרחבה של כץ, אך גלגל לשערו שלו והעצמי הזה הוא השער הרביעי של האדומים
-
'74
- חילוף בפ"ת: קליי פינה את מקומו למארק קוסטה
-
'72
- רוי קורין נכנס במקומו של דניאל דאפה
-
'72
- חילוף כפול בהפועל ת"א: יצא קראייב, נכנס אל ים קנצפולסקי
-
'68
- שער! הפועל ת"א עלתה ל-0:3: המופע של סתיו טוריאל. אחרי שבישל במחצית הראשונה, הכנף ניצל היטב מסירת עומק של אלטמן כדי להכניע את כץ ולקרב עוד יותר את האדומים לניצחון
-
'66
- כמעט השלישי של האדומים. טוריאל הגביהה מדויק לדאפה, שנגח לא טוב למרות שאף אחד לא שמר עליו, כשכץ הניף יד ועצר לו את הכדור
-
'60
- פספוס גדול של פ"ת. כדור של טאבי פגע בטוריאל והלך לקורה, הריבאונד של יונתן כהן נעצרה בטעות אצל איתי רוטמן וצ'פיוקה סונגה ממצב מושלם ברחבה בעט ליציע ולא למסגרת
-
'59
- חילוף גם אצל אליניב ברדה: עומרי אלטמן החליף את רועי אלקוקין
-
'57
- יונתן כהן נכנס לכר הדשא במקומו של נדב נידם
-
'57
- חילוף כפול של עומר פרץ: שביט מזל יצא, בוני אמיאן נכנס
-
'51
- שחר רוזן הוצהב אחרי עבירה על סתיו טוריאל
-
'46
- שחר פיבן התעמת עם שחקן יריב וקיבל מהשופט אסולין את הצהוב
מחצית ראשונה
-
'45+1
- החמצה ענקית של נעם כהן. צור טעה בקליטת כדור קרן, מגן האורחת עט על הריבאונד ומטווח קרוב בעט פעמיים על שוער הפועל ת"א במקום לרשת
-
'35
- קראייב תפס את טאבי וקיבל צהוב
-
'28
- שער! הפועל ת"א עלתה ל-0:2: טעות בחלק האחורי של פ"ת עזרה לדניאל דאפה להציב את אנדריאן קראייב בעמדה נוחה לכיבוש מהרחבה, והאחרון הרשית לפינה הקרובה של עומר כץ
-
'25
- ג'וסלין טאבי החליף כמה דברים שהשופט פחות אהב עם לויזו, הוא קיבל על כך את הכרטיס הצהוב
-
'21
- התקפה קבוצתית יפה של הפועל פ"ת נגמרה עם בעיטה של מזל מחוץ לרחבה, הכדור עלה מעל המשקוף
-
'12
- שער! הפועל ת"א עלתה ל-0:1: סתיו טוריאל פרץ מהאגף, הוציא רוחב שהגיע ללויזוס לויזו, שבעט לקורה ופנימה
-
'11
- עוד הזדמנות לאורחת. נדב נידם נגח כדור שעלה מצד שמאל, ישר לידיים של אסף צור
-
'10
- כדור חופשי של שביט מזל מעמדה טובה פגע בחומה של הפועל ת"א ויצא לקרן
-
'1
- שריקת הפתיחה! השופט אוהד אסולין הוציא את המשחק לדרך