יום שבת, 06.12.2025 שעה 21:03

שחקני הפועל תל אביב חוגגים (שחר גרוס)

כמה טוב שבאת הביתה: 0:4 להפועל ת"א על פ"ת

אחרי ההפסד בחיפה, האדומים חזרו לבלומפילד שם הם מחזיקים במאזן מושלם והביסו את החבורה של פרץ. לויזו, קראייב וטוריאל כבשו, בנוסף לעצמי של דגני

איציק כלפי | 06/12/2025 15:00
יום שבת, 06/12/2025, 15:00אצטדיון בלומפילד - 13,000 צופיםליגת העל Winner - מחזור 13
הפועל פ"ת
כרטיס אדום צ'יפיוקה סונגה (84)
הסתיים
4 0
שופט: אוהד אסולין (ציון: 6)
שער לויזוס לויזו (12)
בישול בישול: סתיו טוריאל
שער אנדריאן קראייב (28)
בישול בישול: דניאל דאפה
שער סתיו טוריאל (67)
בישול בישול: עמרי אלטמן
שער עצמי אוראל דגני שער עצמי (77)
הפועל ת"א
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
2116-2413הפועל ת"א4
1926-2412מכבי נתניה5
1723-2112מ.ס אשדוד6
1614-2112מכבי חיפה7
1417-1412בני סכנין8
1323-1713הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1217-1412עירוני ק"ש11
1220-1612הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
סתיו טוריאל, ציון: 7
הכוכב של הפועל ת"א שוב נצץ, הפעם עם שער ובישול
השחקן המאכזב
עומר כץ, ציון: 3
לא הביא את הערך המוסף
הרכבים וציונים
 
 

המחזור ה-13 בליגת העל נפתח היום (שבת) עם חגיגה של הפועל תל אביב על הפועל פתח תקווה. בצל מחאת האולטראס של האדומים טרם שריקת הפתיחה בבלומפילד והיציע שנותר עם כיסאות ריקים, החבורה של ברדה התאוששה היטב מההפסד למכבי חיפה במשחק הקודם עם 0:4 מוחץ על עומר פרץ וחניכיו.

המארחת לחצה מהפתיחה, אך דווקא פ”ת היא זו שהגיעה למצבים טובים, אותם פספסה – מה שהיווה אולי רמז מטרים למה שיקרה בהמשך ההתמודדות. בדקה ה-13, הפועל ת”א החליטה שהגיע הזמן להגביר קצב וסתיו טוריאל בישל ללויזוס לויזו את השער הראשון לזכות הצד האדום. בדקה ה-28, טעות בחלק האחורי של קבוצת החוץ עזרה לאנדריאן קראייב להכפיל את היתרון.

אל המחצית השנייה השחקנים של פרץ יצאו ברוח חדשה. בדקה ה-60, רצף הזדמנויות של ג’וסלין טאבי, יונתן כהן וצ’יפיוקה סונגה, באותו המהלך, הלכו כולן לכל מקום אחר חוץ מהרשת. על זה הכחולים התחרטו בגדול בדקה ה-68, כשטוריאל הוסיף לעצמו שער לצד הבישול עם פעולה אישית נהדרת. בדקה ה-77, גול עצמי של אקס הפועל ת”א אוראל דגני חתם את התוצאה הסופית. לקראת הסיום אגב, סונגה הורחק אחרי שכבר ירד לספסל בחילוף.

שחקני הפועל יוצאים בסיום לאוהדים

בתום 13 משחקים בליגת העל העונה, הפועל ת”א מחזיקה במאזן של 21 נקודות, עם 7 ניצחונות, 2 תוצאות תיקו ו-4 הפסדים. במגרש הביתי, האדומים מושלמים (פרט להפסד הטכני בדרבי) וממשיכים לשמור על בלומפילד כמבצר. מנגד, הפועל פ”ת ספגה הפסד רביעי שהגיע לאחר לא פחות מ-6 מפגשים אותם סיימה ללא הכרעה.

במחזור הבא, מצפה לאדומים של ברדה משחק חוץ נגד עירוני קריית שמונה, כשהמטרה כמובן תהיה להישאר במומנטום החיובי כדי לא לתת למקום בפלייאוף העליון לברוח. בצד השני, הפועל פ”ת שוב תגיע לבלומפילד למשחק אצל האלופה מכבי תל אביב, כשכמו היום – קל זה בטוח לא יהיה.

מחצית שניה
אוהדי הפועל תל אביב בעננים (שחר גרוס)אוהדי הפועל תל אביב בעננים (שחר גרוס)
שחקני הפועל תל אביב בטירוף (שחר גרוס)שחקני הפועל תל אביב בטירוף (שחר גרוס)
חגיגות גדולות של הפועל תל אביב מחוץ לבלומפילד (שחר גרוס)חגיגות גדולות של הפועל תל אביב מחוץ לבלומפילד (שחר גרוס)
שחקני הפועל תל אביב חוגגים על הקהל (שחר גרוס)שחקני הפועל תל אביב חוגגים על הקהל (שחר גרוס)
איתי רוטמן מסתיר את פניו (שחר גרוס)איתי רוטמן מסתיר את פניו (שחר גרוס)
הפועל תל אביב חוגגת, הפועל פתח תקווה מאוכזבת (שחר גרוס)הפועל תל אביב חוגגת, הפועל פתח תקווה מאוכזבת (שחר גרוס)
  • '90+6
  • החלטת שופט
  • שריקת הסיום! הפועל ת"א הביסה 0:4 את הפועל פ"ת
  • '86
  • כרטיס צהוב
  • עבירה של קורין זיכתה גם אותו בצהוב
  • '86
  • כרטיס צהוב
  • עבירה של קורין זיכתה גם אותו בצהוב
  • '85
  • כרטיס צהוב
  • רוטמן התווכח עם השופט ונכנס גם הוא לפנקס עם כרטיס צהוב
יריב לוין ביציע (שחר גרוס)יריב לוין ביציע (שחר גרוס)
עומרי אלטמן (שחר גרוס)עומרי אלטמן (שחר גרוס)
  • '84
  • כרטיס אדום
  • סונגה ירד מהספסל כבר לחדרי ההלבשה אחרי שקיבל כרטיס אדום
  • '84
  • חילוף
  • רועי דוד החליף את ג'וסלין טאבי
  • '84
  • חילוף
  • שני חילופים של פ"ת: סונגה יצא, מתן גושה נכנס
רועי אלקוקין בועט (שחר גרוס)רועי אלקוקין בועט (שחר גרוס)
  • '83
  • כרטיס צהוב
  • יזן נסאר קיבל צהוב על בזבוז זמן
  • '81
  • חילוף
  • עומרי לוי החליף את סתיו טוריאל
  • '81
  • חילוף
  • חילוף כפול של האדומים: יצא לויזו, מור בוסקילה נכנס
אוראל דגני (שחר גרוס)אוראל דגני (שחר גרוס)
שחקני הפועל פתח תקווה מתוסכלים (שחר גרוס)שחקני הפועל פתח תקווה מתוסכלים (שחר גרוס)
חגיגה של הפועל תל אביב בבלומפילד (שחר גרוס)חגיגה של הפועל תל אביב בבלומפילד (שחר גרוס)
  • '77
  • שער עצמי
  • שער! הפועל ת"א עלתה ל-0:4: אוראל דגני ניסה להשתלט על כדור שהוגבה לרחבה של כץ, אך גלגל לשערו שלו והעצמי הזה הוא השער הרביעי של האדומים
  • '74
  • חילוף
  • חילוף בפ"ת: קליי פינה את מקומו למארק קוסטה
  • '72
  • חילוף
  • רוי קורין נכנס במקומו של דניאל דאפה
  • '72
  • חילוף
  • חילוף כפול בהפועל ת"א: יצא קראייב, נכנס אל ים קנצפולסקי
הפועל פתח תקווה מאוכזבת (שחר גרוס)הפועל פתח תקווה מאוכזבת (שחר גרוס)
סתיו טוריאל בטירוף (שחר גרוס)סתיו טוריאל בטירוף (שחר גרוס)
קראייב מחבק את טוריאל (שחר גרוס)קראייב מחבק את טוריאל (שחר גרוס)
  • '68
  • שער
  • שער! הפועל ת"א עלתה ל-0:3: המופע של סתיו טוריאל. אחרי שבישל במחצית הראשונה, הכנף ניצל היטב מסירת עומק של אלטמן כדי להכניע את כץ ולקרב עוד יותר את האדומים לניצחון
  • '66
  • החמצה
  • כמעט השלישי של האדומים. טוריאל הגביהה מדויק לדאפה, שנגח לא טוב למרות שאף אחד לא שמר עליו, כשכץ הניף יד ועצר לו את הכדור
  • '60
  • החמצה
  • פספוס גדול של פ"ת. כדור של טאבי פגע בטוריאל והלך לקורה, הריבאונד של יונתן כהן נעצרה בטעות אצל איתי רוטמן וצ'פיוקה סונגה ממצב מושלם ברחבה בעט ליציע ולא למסגרת
לויזוס לויזו, מודה לחבריו (שחר גרוס)לויזוס לויזו, מודה לחבריו (שחר גרוס)
לויזוס לויזו עם הדריבל (שחר גרוס)לויזוס לויזו עם הדריבל (שחר גרוס)
  • '59
  • חילוף
  • חילוף גם אצל אליניב ברדה: עומרי אלטמן החליף את רועי אלקוקין
  • '57
  • חילוף
  • יונתן כהן נכנס לכר הדשא במקומו של נדב נידם
  • '57
  • חילוף
  • חילוף כפול של עומר פרץ: שביט מזל יצא, בוני אמיאן נכנס
שיקו עם הכדור (שחר גרוס)שיקו עם הכדור (שחר גרוס)
אוהד אסולין (שחר גרוס)אוהד אסולין (שחר גרוס)
  • '51
  • כרטיס צהוב
  • שחר רוזן הוצהב אחרי עבירה על סתיו טוריאל
  • '46
  • כרטיס צהוב
  • שחר פיבן התעמת עם שחקן יריב וקיבל מהשופט אסולין את הצהוב
מחצית ראשונה
דניאל דאפה נוגח (שחר גרוס)דניאל דאפה נוגח (שחר גרוס)
  • '45+1
  • החמצה
  • החמצה ענקית של נעם כהן. צור טעה בקליטת כדור קרן, מגן האורחת עט על הריבאונד ומטווח קרוב בעט פעמיים על שוער הפועל ת"א במקום לרשת
  • '35
  • כרטיס צהוב
  • קראייב תפס את טאבי וקיבל צהוב
תסכול בהפועל פתח תקווה (שחר גרוס)תסכול בהפועל פתח תקווה (שחר גרוס)
אליניב ברדה מרוצה (שחר גרוס)אליניב ברדה מרוצה (שחר גרוס)
אנדריאן קראייב עם השער השני של הפועל תל אביב (שחר גרוס)אנדריאן קראייב עם השער השני של הפועל תל אביב (שחר גרוס)
  • '28
  • שער
  • שער! הפועל ת"א עלתה ל-0:2: טעות בחלק האחורי של פ"ת עזרה לדניאל דאפה להציב את אנדריאן קראייב בעמדה נוחה לכיבוש מהרחבה, והאחרון הרשית לפינה הקרובה של עומר כץ
  • '25
  • כרטיס צהוב
  • ג'וסלין טאבי החליף כמה דברים שהשופט פחות אהב עם לויזו, הוא קיבל על כך את הכרטיס הצהוב
  • '21
  • החמצה
  • התקפה קבוצתית יפה של הפועל פ"ת נגמרה עם בעיטה של מזל מחוץ לרחבה, הכדור עלה מעל המשקוף
לויזוס לויזו מאושר (שחר גרוס)לויזוס לויזו מאושר (שחר גרוס)
לויזוס לויזו חוגג (שחר גרוס)לויזוס לויזו חוגג (שחר גרוס)
  • '12
  • שער
  • שער! הפועל ת"א עלתה ל-0:1: סתיו טוריאל פרץ מהאגף, הוציא רוחב שהגיע ללויזוס לויזו, שבעט לקורה ופנימה
  • '11
  • החמצה
  • עוד הזדמנות לאורחת. נדב נידם נגח כדור שעלה מצד שמאל, ישר לידיים של אסף צור
עומר כץ (שחר גרוס)עומר כץ (שחר גרוס)
ג'וסלין טאבי מול קראייב (שחר גרוס)ג'וסלין טאבי מול קראייב (שחר גרוס)
  • '10
  • החמצה
  • כדור חופשי של שביט מזל מעמדה טובה פגע בחומה של הפועל ת"א ויצא לקרן
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה! השופט אוהד אסולין הוציא את המשחק לדרך
שחקני הפועל פתח תקווה (שחר גרוס)שחקני הפועל פתח תקווה (שחר גרוס)
אליניב ברדה ועומר פרץ (שחר גרוס)אליניב ברדה ועומר פרץ (שחר גרוס)
אוהדי הפועל פתח תקווה (שחר גרוס)אוהדי הפועל פתח תקווה (שחר גרוס)
הפועל תל אביב (שחר גרוס)הפועל תל אביב (שחר גרוס)
הכיסאות הריקים לאור מחאת אולטראס הפועל (שחר גרוס)הכיסאות הריקים לאור מחאת אולטראס הפועל (שחר גרוס)
יציעים ריקים בבלומפילד (שחר גרוס)יציעים ריקים בבלומפילד (שחר גרוס)
הוספת תגובה
