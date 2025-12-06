הרכבים וציונים



פראן טורס חוגג (IMAGO) פראן טורס חוגג (IMAGO)

המחזור ה-15 בליגה הספרדית נמשך בשעה זו, כשמוליכת הטבלה ברצלונה מתארחת אצל בטיס במטרה להמשיך במומנטום ולהלחיץ שוב את ריאל מדריד. הקטלונים, שטרם שריקת הפתיחה היו בפער נקודה על הבלאנקוס, יודעים שצמיחת ההפרש לארבע נקודות יכולה בהחלט לסייע.

אחרי ההפסד הכואב לצ’לסי בליגת האלופות, החבורה של האנזי פליק התאוששה יפה עם 1:3 על אלאבס ו-1:3 נהדר על אתלטיקו מדריד באמצע השבוע. עם סגל קצת יותר מלא, אך לא שלם, המאמן הגרמני וחניכיו מכוונים לניצחון שישי ברציפות בזירה המקומית. למעשה, הבלאוגרנה לא נכנעה בלה ליגה מאז הקלאסיקו בסוף אוקטובר.

בצד השני, הירוקים-לבנים גם הם מגיעים בפורמה טובה ורצון להפתיע. 1:4 בגביע המלך, 0:2 בדרבי על סביליה, 1:2 על אוטרכט בליגה האירופית ועוד ניצחונות ותוצאות תיקו, שמים את האנדלוסים בעמדה זהה על הנייר לבארסה – ללא הפסד מאז סוף אוקטובר.

מבחינת המאזן הישיר בין הצדדים, לברצלונה יש 86 ניצחונות מתוך 142 המשחקים האחרונים. בטיס מנגד, ניצחה 30 פעמים בעוד ש-26 משחקים אחרים הסתיימו בחלוקת נקודות. המפגש האחרון היה באפריל 2025, אז חלקו נפרדו הקבוצות ב-1:1.