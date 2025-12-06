יום שבת, 06.12.2025 שעה 21:02
יום שבת, 06/12/2025, 19:30אצטדיון האולימפי בסביליהליגה ספרדית - מחזור 15
ברצלונה
דקה 68
1 5
שופט: פרנסיסקו מאאסו
בטיס
ליגה ספרדית 25-26
3717-4215ברצלונה1
3613-3215ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3114-2815אתלטיקו מדריד4
2414-2214בטיס5
2416-1814אספניול6
2017-1315חטאפה7
2020-1415אתלטיק בילבאו8
1815-1315אלאבס9
1715-1314ראיו וייקאנו10
1617-1514אלצ'ה11
1622-1915ריאל סוסיאדד12
1619-1614סלטה ויגו13
1623-1914סביליה14
1422-1515מיורקה15
1422-1314ולנסיה16
1218-1214אוססונה17
1226-1314ג'ירונה18
1022-715אוביידו19
926-1614לבאנטה20
הרכבים וציונים
 
 
פראן טורס חוגג (IMAGO)
פראן טורס חוגג (IMAGO)

המחזור ה-15 בליגה הספרדית נמשך בשעה זו, כשמוליכת הטבלה ברצלונה מתארחת אצל בטיס במטרה להמשיך במומנטום ולהלחיץ שוב את ריאל מדריד. הקטלונים, שטרם שריקת הפתיחה היו בפער נקודה על הבלאנקוס, יודעים שצמיחת ההפרש לארבע נקודות יכולה בהחלט לסייע.

אחרי ההפסד הכואב לצ’לסי בליגת האלופות, החבורה של האנזי פליק התאוששה יפה עם 1:3 על אלאבס ו-1:3 נהדר על אתלטיקו מדריד באמצע השבוע. עם סגל קצת יותר מלא, אך לא שלם, המאמן הגרמני וחניכיו מכוונים לניצחון שישי ברציפות בזירה המקומית. למעשה, הבלאוגרנה לא נכנעה בלה ליגה מאז הקלאסיקו בסוף אוקטובר.

בצד השני, הירוקים-לבנים גם הם מגיעים בפורמה טובה ורצון להפתיע. 1:4 בגביע המלך, 0:2 בדרבי על סביליה, 1:2 על אוטרכט בליגה האירופית ועוד ניצחונות ותוצאות תיקו, שמים את האנדלוסים בעמדה זהה על הנייר לבארסה – ללא הפסד מאז סוף אוקטובר.

מבחינת המאזן הישיר בין הצדדים, לברצלונה יש 86 ניצחונות מתוך 142 המשחקים האחרונים. בטיס מנגד, ניצחה 30 פעמים בעוד ש-26 משחקים אחרים הסתיימו בחלוקת נקודות. המפגש האחרון היה באפריל 2025, אז חלקו נפרדו הקבוצות ב-1:1.

מחצית שניה
רוני ברדג'י (IMAGO)רוני ברדג'י (IMAGO)
  • '62
  • חילוף
  • פדרי פינה את מקומו לפרנקי דה יונג
  • '62
  • חילוף
  • חילוף כפול בברצלונה: ג'רארד מרטין פינה את מקומו למארק ברנאל
  • '59
  • חילוף
  • חילוף בבטיס: מארק ברטרה פינה את מקומו לדייגו יורנטה
  • '58
  • שער בפנדל
  • מארק ברטרה נגע בידו ברחבה והשופט שרק לפנדל. לאמין ימאל שלח בעיטה טובה פנימה מהנקודה הלבנה
  • '47
  • כרטיס צהוב
  • ג'רארד מרטין ראה את הכרטיס הצהוב
  • '46
  • חילוף
  • חילוף גם בבטיס: סרג'י אלטמירה פינה את מקומו לנלסון דאוסה
  • '46
  • חילוף
  • חילוף בברצלונה: אלחנדרו באלדה פינה את מקומו לאנדראס כריסטנסן
מחצית ראשונה
פראן טורס חוגג (IMAGO)פראן טורס חוגג (IMAGO)
פראן טורס חוגג שלושער (La Liga)פראן טורס חוגג שלושער (La Liga)
  • '39
  • שער
  • שער! ברצלונה עלתה ל-1:4: פראן טורס קיבל את הכדור מפדרי על סף הרחבה ושלח בעיטה שפגעה במארק ברטרה ונכנסה אל הרשת
פראן טורס, רוני ברדג'י ומרקוס רשפורד חוגגים (IMAGO)פראן טורס, רוני ברדג'י ומרקוס רשפורד חוגגים (IMAGO)
  • '31
  • שער
  • שער! ברצלונה עלתה ל-1:3: פדרי מצא בכדור עומק נהדר את רוני ברדג'י, ששלח בעיטה אדירה אל הרשת
  • '21
  • כרטיס צהוב
  • סרג'י אלטמירה ראה את הכרטיס הצהוב
שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)
  • '12
  • שער
  • שער! ברצלונה עלתה ל-1:2: מהפך בזק של הקטלונים. ברדג'י הגביה לפראן טורס, ששלח וולה נהדר אל הרשת
פראן טורס חוגג (La Liga)פראן טורס חוגג (La Liga)
  • '10
  • שער
  • שער! ברצלונה השוותה ל-1:1: רוני ברדג'י מסר לז'ול קונדה, שהוציא רוחב נהדר מאגף ימין לפראן טורס, שבעט מתוך הרחבה פנימה
אנטוני חוגג (La Liga)אנטוני חוגג (La Liga)
  • '5
  • שער
  • שער! בטיס עלתה ל-0:1: פאבלו פורנאלס קיבל את הכדור ברחבה ומצא על תיבת ה-5 את אנטוני, שבעט נהדר אל הרשת העליונה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט פרנסיסקו מאאסו שרק לפתיחת ההתמודדות!
