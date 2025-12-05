ליגת העל לנוער חוזרת: האלופה תשמור על הקצב?

אחרי יותר מחודש של פגרה, ליגת העל לנוער חוזרת מחר (שבת) לפעילות עם תשעה משחקים במסגרת המחזור ה-11. חלק מהקבוצות חזרו רשמית לפעילות בשבוע שעבר במשחקי גביע המדינה, לקבוצות אחרות יהיה זה משחק רשמי ראשון מאז היציאה לפגרת השזרוע.

המוליכות יוצאות בחוץ

הפועל ת"א ובית"ר ירושלים יצאו לפגרה כצמד המוליכות של הטבלה. בית"ר ירושלים, לה יחס שערים נחות בשלושה שערים מזה של הפועל ת"א, תתארח בשעה 11:00 אצל נועלת הטבלה, הפועל עכו, שצברה עד כה נקודה אחת בלבד - מה שהביא לפרידה משני מאמנים, לידן דלויה וירין איבגי. ליאור דה כלבו יערוך הופעת בכורה על הקווים ויקווה להביא את המפנה המיוחל.

הפועל ת"א תשחק במשחק המאוחר של המחזור, כשתתארח בשעה 16:20 אצל קבוצת מרכז הטבלה הפועל רעננה, שסובלת ממכת שפעת - מה שהביא לדחיית משחק ההשלמה מול מכבי חיפה, שאמור היה להיערך ביום שלישי. רעננה תתייצב למשחק בסגל חסר, הפועל ת"א תקווה לנצל זאת עד תום, לנצח ולשמור על הפסגה.

שחקני הנוער של הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

דרבי תל אביבי בנס ציונה

במוקד משחקי המחזור יעמוד משחק הדרבי התל אביבי בו תארח מכבי ת"א את בני יהודה, בשעה 16:10 באצטדיון בנס ציונה. מכבי ת"א מדורגת במקום השישי בטבלה, מרוחקת ארבע נקודות מהפסגה. שחקניו של דן רומן מקדימים בארבע נקודות את היריבה העירונית בכתום.

מכבי ת"א הפסידה העונה שלוש פעמים במשחקי בית - 2:1 במשחק הדרבי מול הפועל, 1:0 במשחקים מול עירוני קריית שמונה ומכבי הרצליה. בשני המשחקים האחרונים הבקיעה רביעיות לרשת של יריבותיה בהם ניצחה 3:4 את מכבי נתניה ו-0:4 את משחק הגביע מול מכבי אחי נצרת. למכבי ת"א חלק קדמי מאוד מגוון עם עילאי בן סימון, איתי זפרני, יהונתן אביב ולוטם אסרס - שייתקלו באחת מההגנות הטובות בליגה עד כה. מנגד, על אף מאזן הכיבושים הדל יחסית של בני יהודה, ההגנה בראשות לירן שפיגל ועידן ויינברג, תצטרך לגלות ערונות מוגברת, שכן במשחקי ההפסד למכבי הרצליה וקריית שמונה, היריבות כבשו בשלב מוקדם שער, שהספיק לניצחון.

בני יהודה עד כה צברה שתי נקודות בשלושה משחקים חוץ. הכתומים מיעטו לכבוש, רק 12 שערים כבשה הקבוצה - על שישה מהם חתומים אורי חסאן (2006) וסהר הרשקוביץ (2007). מנגד, בני יהודה עומדת יחד עם הפועל ת"א על מאזן הספיגה השני בטיבו בליגה, לא מעט בזכות שני שחקנים ילידי 2007, שהרבו לשחק במחצית השנייה של העונה שעברה במדי קבוצת הבוגרים - המגן מיכאל פיסטינר והבלם נהוראי אוזנה, בן דודו של דור תורג'מן.

שחקני קבוצת הנוער של מכבי תל אביב (ראובן שוורץ)

הנושפות בעורפן של המוליכות

מה בקרב הדולקות אחר צמד המוליכות? מכבי נתניה - שמדורגת במקום השלישי ומרוחקת נקודה אחת מהפסגה, יצאה לפגרת השזרוע כקבוצת ההתקפה הפוריה בליגה עם 35 כיבושי שערים. חניכיו של סשה פלדמן יתארחו בשעה 11:30 אצל קבוצת מרכז הטבלה הפועל באר שבע - שעומדת על מאזן הספיגה השלישי בטיבו בליגה. מאצ' אפ מסקרן צפוי בין שני חלוצים חריגי גיל, שהם מהמבקיעים הבולטים בליגה: דניאל אטלן ממכבי נתניה - מלך שערי הליגה שהבקיע עשרה שערים, עמית אוחנה מבאר שבע שכבש שמונה שערים.

מכבי חיפה, שמדורגת במקום הרביעי בטבלה, במרחק שתי נקודות ומשחק חסר מפסגת הטבלה, תקווה לזכות בניצחון עשירי ברציפות בכל המסגרות, כשתארח בשעה 16:15 את מ.ס אשדוד - שמדורגת במקום ה-13 בטבלה. החיפאים מגיעים למשחק לאחר חודש אינטנסיבי בו שיחקו במסגרת מסלול האלופות של ליגת האלופות ולאחר ניצחון 1:2 במשחק הגביע מול הפועל ראשל"צ, לאשדוד זהו משחק ליגה ראשון. אשדוד הפסידה רק פעם אחת בשבעת משחקי הליגה האחרונים. האם היא תרשום משחק נוסף ללא הפסד ותצליח לקטוע את הרצף הירוק?

הפועל פ"ת, שמדורגת במקום החמישי בטבלה, במרחק שלוש נקודות מהפסגה, תתארח בשעה 16:00 אצל הפועל רמת השרון, שמדורגת במקום הלפני אחרון בטבלה - שמוביל בתום העונה למשחק המבחן על הישארות בליגה. רק תוצאת תיקו אחת הושגה בשקלול 20 משחקי הליגה בהם נטלו חלק שתי הקבוצות, שהעפילו אוטומטית לשלב הבא של משחקי הגביע. הפועל פ"ת עומדת על מאזן ההבקעות השני בטיבו בליגה. רמת השרון ספגה כמות נכבדת של 24 שערים, אך בשני משחקים בהם שמרה על רשת נקייה זכתה בניצחונות גדולים מחוץ לביתה - 0:3 על מכבי חיפה ו-0:5 במחזור האחרון על הפועל ראשל"צ.

שחקני הנוער של מכבי נתניה (ראובן שוורץ)

מה עוד בתפריט?

מכבי פ"ת, מחזיקת הגביע, שמדורגת במקום השביעי בטבלה, מרוחקת גם היא ארבע נקודות מהפסגה. בתחילת השבוע זכתה לפייט חזק במשחק הגביע הביתי מול הפועל מרמורק, בו חוללה מהפך וניצחה 2:3. בשעה 12:00 תארח הקבוצה של תמיר לוזון את הפועל ראשל"צ, שמקדימה בנקודה אחת את הפועל רמת השרון. ראשל"צ כבשה עד כה רק 12 שערים וספגה כמות כפולה של שערים, מול ההתקפה מהטובות בליגה עם הרבה שחקנים איכותיים. מכבי פ"ת מבינה שהיא לא יכולה להרשות לעצמה למעוד, אם ברצונה להיאבק בצמרת הגבוהה. הפועל ראשל"צ קרוב לוודאי שתהיה מרוצה גם מנקודה אחת.

בשעה 12:00 ייצא בכפר סבא דרבי השרון, בו תארח הפועל כפר סבא את מכבי הרצליה. כפר סבא מדורגת במקום ה-11 ומקדימה בשלוש נקודות את מכבי הרצליה - שעד כה עומדת על ממוצע ספיגה של 2.5 שערים, בעוד שבחלק הקדמי הבקיעה 11 שערים - על שמונה מהם חתום סאניאן יעוקבו החלוץ הניגרי, ועל שלושת הנוספים חתום עמית בן קיש. כפר סבא תצטרך להצר את צעדיהם של שני השחקנים, להיות יעילה בחלק הקדמי, כדי לקדם את עצמה לעבר ניצחון. הרצליה, שהובסה במשחק הגביע 4:1 ע"י בית"ר ירושלים, מוכרחה לגלות שיפור בהגנה, אם ברצונה לשפר עמדות בתחתית הטבלה.

בשעה 13:00 ייצא לדרך בקריית חיים המפגש הצפוני של המחזור, הפועל חיפה תארח את עירוני קריית שמונה. הפועל חיפה מקדימה בנקודה אחת את הפועל רמת השרון. החיפאים, שספגו 18 שערים בארבעת משחקי הליגה האחרונים בהם הפסידו, פוגשים קבוצה שצברה שש נקודות יותר מהם, שמשוחררת מלחצים של מאבקי התחתית, בשל החרגתה עונה שלישית ברציפות מירידת ליגה. בלי שיפור משמעותי במשחק ההגנה ויכולת טובה הרבה יותר בצד ההתקפי, הפועל חיפה עלולה לרשום הפסד חמישי ברציפות.