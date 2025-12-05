אלכסנדר ארנולד: אני מרוסק, נתראה ב-2026

טרנט אלכסנדר ארנולד חווה לילה מר-מתוק בסן מאמס. האנגלי הציג משחק מצוין מול אתלטיק בילבאו, ובישל לקיליאן אמבפה את השער הראשון עם מסירה מדויקת בסגנונו המוכר. עם זאת, יכולתו לא תיזכר לאחר שנפצע בשריר הארבע ראשי ונאלץ לרדת מהמגרש מוקדם. היום, השחקן פנה לאינסטגרם עם הודעה כנה ומתוסכלת: "אני מרוסק מזה. כואב להיות ברגע הזה, אבל אעבוד קשה כדי לחזור חזק וטוב יותר. נתראה ב-2026, מדרידיסטאס".

הפוסט התמלא במהירות בהודעות תמיכה משחקני ריאל מדריד. ג’וד בלינגהאם היה מהראשונים להגיב וכתב: "תחזור חזק יותר, אחי", משפט שמסכם את תחושות הקבוצה. ויניסיוס, פראן גארסיה ועשרות שחקנים נוספים הצטרפו לברכות ולעידוד, והפגינו את האחדות של חדר ההלבשה בזמן קשה עבור המגן. במועדון יש אמון מלא ביכולתו להשתקם, בעוד האוהדים, על אף צערם, מחכים בקוצר רוח לחזרתו של אחד מעמודי התווך של הפרויקט בריאל מדריד.

הבריטי יחמיץ לפחות עשרה משחקים בכל המסגרות. משחקי ליגת האלופות מול מנצ’סטר סיטי, מונאקו ובנפיקה, חצי גמר הסופר קאפ הספרדי מול אתלטיקו מדריד, עם אפשרות לגמר, ומשחקי הליגה מול סביליה, בטיס או אלאבס, כולם מחוץ לתמונה עבור מגן ליברפול לשעבר.

"לאחר הבדיקות שבוצעו היום לשחקן שלנו, טרנט אלכסנדר ארנולד, על ידי הצוות הרפואי של ריאל מדריד, אובחנה אצלו פציעה בשריר הארבע ראשי ברגל שמאל. ממתינים להתפתחות מצבו", נכתב בהודעה הרשמית של המועדון.

מאז שנפצע בספטמבר האחרון, המגן שיחק בקושי 500 דקות העונה ורק השלים במלואם שני משחקי ליגה, מול אלצ’ה ומול ג’ירונה, ומשחק אחד בליגת האלופות נגד אולימפיאקוס. עם 55 הדקות ששיחק בסן מאמס עד לפציעתו, הוא מגיע ל־497 דקות.