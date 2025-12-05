יום שישי, 05.12.2025 שעה 15:50
כדורסל ישראלי  >> לאומית גברים סל
לאומית גברים סל 25-26
16704-8029הפועל אילת
15593-7188מכבי רחובות
15742-8459מכבי אשדוד
15727-8039עירוני נהריה
14668-6778מ.כ. עוטף דרום
14688-6749הפועל חיפה
14880-85610הפועל מגדל העמק
13675-6958אליצור אשקלון
13796-8159אליצור יבנה
13799-7539אליצור שומרון
13856-79210מכבי פ"ת
12543-5878א.ס. רמה"ש
11702-6648מכבי קריית גת
9704-6398מכבי חיפה
9725-6018מכבי מעלה אדומים
8749-6308מ.ס צפת

קאמבק בדרך: עמית שמחון במו"מ עם מ.ס צפת

הפורוורד הוותיק, בן ה-36, לא שיחק כדורסל מאז  2023/24 ול-ONE נודע שהוא מתקרב לקבוצה מהליגה הלאומית ועתיד לשחק עד לסיום העונה בקבוצה הצפונית

|
עמית שמחון (שחר גרוס)
עמית שמחון (שחר גרוס)

האם מתקרבת חזרה של כדורסלן ישראלי למגרשים? ל-ONE נודע כי עמית שמחון נמצא במשא ומתן מתקדם עם מ.ס צפת מהליגה הלאומית ועתיד לשחק עד לסיום העונה בקבוצה הצפונית. 

הפורוורד הוותיק (36, .196) לא שיחק כדורסל מאז סוף עונת 2023/24, אז שיחק בהפועל חיפה. בעבר שיחק גם, בין היתר, במכבי רמת גן, הפועל ירושלים, הפועל חולון, הפועל באר שבע, הפועל אילת, מכבי חיפה ואליצור נתניה וכעת הוא קרוב לחזור למגרשי הכדורסל בליגה השנייה. 

צפת נמצאת במצב קשה מאוד בתחתית הטבלה, המאזן של נצחון בודד מתשעה משחקים וכבר החליפה העונה מאמן, כשאילן עמר החליף בתפקיד את מיקי גורקה, לאחר המחזור השישי ובקבוצה מקווים שהניסיון של שמחון יסייע לקבוצה לצאת לדרך חדשה ולעלות במעלה הטבלה.

