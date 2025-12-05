קאמבק בדרך: עמית שמחון במו"מ עם מ.ס צפת

האם מתקרבת חזרה של כדורסלן ישראלי למגרשים? ל-ONE נודע כי עמית שמחון נמצא במשא ומתן מתקדם עם מ.ס צפת מהליגה הלאומית ועתיד לשחק עד לסיום העונה בקבוצה הצפונית.

הפורוורד הוותיק (36, .196) לא שיחק כדורסל מאז סוף עונת 2023/24, אז שיחק בהפועל חיפה. בעבר שיחק גם, בין היתר, במכבי רמת גן, הפועל ירושלים, הפועל חולון, הפועל באר שבע, הפועל אילת, מכבי חיפה ואליצור נתניה וכעת הוא קרוב לחזור למגרשי הכדורסל בליגה השנייה.

צפת נמצאת במצב קשה מאוד בתחתית הטבלה, המאזן של נצחון בודד מתשעה משחקים וכבר החליפה העונה מאמן, כשאילן עמר החליף בתפקיד את מיקי גורקה, לאחר המחזור השישי ובקבוצה מקווים שהניסיון של שמחון יסייע לקבוצה לצאת לדרך חדשה ולעלות במעלה הטבלה.