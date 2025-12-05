יום שישי, 05.12.2025 שעה 15:50
ספורט אחר  >> שחייה

אנסטסיה גורבנקו עלתה לחצי גמר אליפות אירופה

השחיינית הישראלית סיימה את שלב המוקדמות ב-200 מעורב אישי במקום השני בתוצאה של 2:08.33. שלושה ישראלים נוספים שהתחרו היום לא העפילו לשלב הבא

|
אנסטסיה גורבנקו  (סימונה קסטרווילארי, איגוד השחייה)
אנסטסיה גורבנקו  (סימונה קסטרווילארי, איגוד השחייה)

אחרי שתי מדליות הארד ביומיים האחרונים, באליפות אירופה בבריכות קצרות. יצאה אנסטסיה גורבנקו (מכבי קרית ביאליק) הבוקר (שישי) למוקדמות משחה 200 מטר מעורב אישי, שם עלתה לחצי הגמר.

גורבנקו סיימה את שלב המוקדמות במקום השני, בזמן של 2:08.33 ותתחרה בהמשך הערב במטרה להגיע לגמר שלישי ברציפות באליפות המוצלחת שלה.

שלושה ישראלים נוספים התחרו הבוקר במוקדמות 100 מטר חופשי. דניאל קרצ'בסקי (אלומה עירוני הוד השרון) סיים במקום 29, בתוצאה של 47.46 שניות, דניס לוקטוב (מכבי אשדוד) שיפר את תוצאתו מגביע העולם בחודש שעבר, עם 48.04 וסיים 47 ואוקאן גולדין (מכבי נהריה) סיים בזמן 50.50, קרוב מאוד לשיאו האישי 50.42, מה שהספיק למקום 70.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */