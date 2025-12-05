אנסטסיה גורבנקו עלתה לחצי גמר אליפות אירופה

אחרי שתי מדליות הארד ביומיים האחרונים, באליפות אירופה בבריכות קצרות. יצאה אנסטסיה גורבנקו (מכבי קרית ביאליק) הבוקר (שישי) למוקדמות משחה 200 מטר מעורב אישי, שם עלתה לחצי הגמר.

גורבנקו סיימה את שלב המוקדמות במקום השני, בזמן של 2:08.33 ותתחרה בהמשך הערב במטרה להגיע לגמר שלישי ברציפות באליפות המוצלחת שלה.

שלושה ישראלים נוספים התחרו הבוקר במוקדמות 100 מטר חופשי. דניאל קרצ'בסקי (אלומה עירוני הוד השרון) סיים במקום 29, בתוצאה של 47.46 שניות, דניס לוקטוב (מכבי אשדוד) שיפר את תוצאתו מגביע העולם בחודש שעבר, עם 48.04 וסיים 47 ואוקאן גולדין (מכבי נהריה) סיים בזמן 50.50, קרוב מאוד לשיאו האישי 50.42, מה שהספיק למקום 70.