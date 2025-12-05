תחילת הסוף בגיל 32? לינגארד שוחרר מסיאול

בכדורגל הכל זה כמו רכבת הרים, לפעמים אתה רואה שחקנים שהם כוכבים ומפה לשם הם נעלמים ואפילו מסיימים את החלק שלהם בשלב מוקדם. דוגמה טובה לכך הוא דלה עלי, שהיה כוכב בטוטנהאם בגמר ליגת האלופות וכעבור כמה שנים כבר עבר בין קבוצות לקבוצות ולא שיחק כמעט, ונראה שאנחנו בדרך למסלול דומה אצל אקס אחר של נבחרת אנגליה.

מדובר בג’סי לינגארד, האנגלי שכיכב בעבר במדי מנצ’סטר יונייטד וכבר לאט לאט לא מוצא את עצמו באף מקום. בגיל 32 בלבד, לא בטוח מה יקרה בעתיד, כאשר הוא שוחרר מסיאול מהליגה בדרום קוריאה. לינגארד חתם שם ב-2024, ובסך הכל הספיק לערוך 66 הופעות בהן רשם 18 שערים ו-10 בישולים, אך בתיאום שני הצדדים הוחלט על פרידה.

האנגלי גדל במחלקת הנוער של יונייטד ועלה לבוגרת, שם הוא כיכב עם לא פחות מ-232 הופעות בסך הכל ו-35 שערים לצד 21 בישולים. בהמשך הגיעו ביקורים קצרים בווסטהאם ונוטינגהאם פורסט, ואחרי שגם שם לא הצליח לתקוע יתד כל כך הוא עבר לדרום קוריאה, וכעת הוא מתפנה לתחנה הבאה שעליו למצוא.

ג'סי לינגארד במדי מנצ'סטר יונייטד (רויטרס)

ללינגארד יש גם 32 הופעות ושישה שערים בנבחרת הבוגרת של אנגליה, ולמעט סיאול הוא לא שיחק מחוץ לגבולות אנגליה, ועכשיו יהיה מעניין לעקוב האם הוא ימצא יעד חדש ואיפה זה יהיה. אגב, בכמעט שנתיים שלו בדרום קוריאה, הוא הספיק אפילו ללבוש את סרט הקפטן של סיאול, אך לבסוף בכל מקרה הוחלט על פרידה הדדית.