"רוצה שהשחקנים יראו לי שהם ראויים להרכב"

ברצלונה תגיע למחזור הקרוב בליגה הספרדית מהמקום הראשון, אחרי ניצחון יקר וחשוב 1:3 על אתלטיקו מדריד מוקדם יותר השבוע. הקטלונים יתארחו מחר (שבת ב-19:30, שידור חי בערוץ ONE) אצל בטיס שבעונה מעולה מבחינתה, כשהם שוב משחקים לפני ריאל מדריד ויכולים להלחיץ את הבלאנקוס.

מאמן הבלאוגרנה, האנזי פליק, דיבר היום במסיבת העיתונאים המסורתית לקראת ההתמודדות מול האנדלוסים: “לבטיס יש קבוצה פנטסטית, שחקנים באיכות עצומה. אנחנו צריכים לעשות את אותו הדבר כמו ביום שלישי. אנחנו במסלול טוב, גם באימונים. הניצחון נגד אתלטיקו נותן לנו ביטחון, אבל אנחנו צריכים להמשיך להראות את זה, גם מחר”.

על מצבם של פרמין לופס, שלא היה בסגל נגד אתלטי ודני אולמו, שנפצע במשחק האחרון נגד הקולצ’ונרוס בקאמפ נואו: “פרמין יקבל קצת זמן משחק, אבל אני לא בטוח לגבי מקומו בהרכב הפותח. לגבי הפגיעה של אולמו, הוא משחק באינטנסיביות גבוהה, דברים כאלה קורים ונצטרך להתמודד עם זה”. פליק הבהיר שגם פרנקי דה יונג, שהיה חולה לאחרונה, יוכל לשחק מחר.

פרמין לופס (IMAGO)

פליק פירגן שוב לראפיניה: “הקשר בינינו קרוב מאוד. הוא שחקן מאוד, מאוד חשוב עבורנו והוא הראה למה. הוא תמיד יוזם את הלחץ, הוא אינטנסיבי עם ובלי הכדור, הוא תורם הרבה, הוא פנטסטי”, ושיתף על הארכת החוזה של אריק גארסיה: “מגיע לו, הוא עושה עבודה טובה מאוד והוא שחקן חשוב בחדר ההלבשה, נותן הכל למען הקבוצה. אריק אוהב את המועדון הזה”.

המאמן הגרמני הרחיב על התקופה האחרונה והסגל: “רק 11 יכולים לשחק. ברור שלפעמים הם לא מרוצים מכך שהם לא משחקים. כשאתה מתוסכל, אתה לא יכול לתת 100%. אני מנסה לדבר עם השחקנים שלא משחקים, הדבר הכי חשוב שאני אומר להם הוא שזו התקופה הכי טובה בחייהם. אני מבין ששחקן אולי לא יהיה מרוצה, אבל הוא צריך לחשוב חיובי. אנחנו רוצים שחקנים שיראו שהם רוצים וראויים להיות בהרכב הפותח”.