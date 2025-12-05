הפרס השנוי במחלוקת שטראמפ יקבל מפיפ"א

מונדיאל 2026, שייערך בארצות הברית, קנדה ומקסיקו, צפוי להיות אירוע ענק ממדים, אך כבר חודשים לפני שריקת הפתיחה, מרחפת מעל ההכנות סוגיה לא ספורטיבית בעליל: מעמדו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, והקרבה חסרת התקדים בינו לבין פיפ"א ונשיאה, ג'אני אינפנטינו. שני המוסדות מתכוננים לטקס הגרלת שלב הבתים בוושינגטון, כאשר טראמפ צפוי להיות אורח הכבוד ולקבל את הפרס החדש שהשיקה פיפ"א: פרס השלום של פיפ"א, "כדורגל מאחד את העולם".

החלטתה של פיפ"א להעניק לטראמפ את הפרס עוררה סערה בין-לאומית. לפי ‘אתלטיק’, אינפנטינו יעניק לטראמפ את הפרס בטקס הגרלת המונדיאל בקנדי סנטר, אירוע שבנייתו, על פי מקורות רבים, הותאמה לטעמו של הנשיא. גם הנשיא המקסיקני קלאודיה שיינבאום וראש ממשלת קנדה מארק קרני יהיו נוכחים, אך טראמפ צפוי לקבל את מירב תשומת הלב ואף נאום מיוחד משלו.

הפרס עצמו, "FIFA Peace Prize – Football Unites the World", הוכרז ב-5 בנובמבר, ימים ספורים אחרי שטראמפ פספס שוב זכייה בפרס נובל לשלום. אינפנטינו כתב אז כי "בעולם לא יציב ומפולג חשוב להכיר באלו שפועלים להביא שלום ולאחד אנשים". אך לפי הדיווחים, פיפ"א לא התייעצה עם מועצת פיפ"א או עם סגני הנשיאים לפני שהשיקה את הפרס, ולמעשה לא קיימת שום שקיפות לגבי הקריטריונים לבחירת הזוכים.

דונלד טראמפ (IMAGO)

הביקורת התעצמה לאחר שמשמר זכויות האדם שלח לפיפ"א מכתב המחייב תשובות בנושאי שקיפות, קריטריונים, ועדת שיפוט ותיאום עם מדיניות זכויות האדם של האו"ם. פיפ"א לא השיבה למכתב. בתוך כך, לפי ‘אתלטיק’, מספר גורמים בכירים בפיפ"א מאשרים שטראמפ כבר נבחר לזכייה.

מבחינת טראמפ, מדובר בהישג פוליטי חשוב. הבית הלבן אף מסר ש"ארצות הברית מעולם לא הייתה מכובדת יותר או מצליחה יותר מאשר כעת, תחת הנהגת טראמפ ההיסטורית". מנגד, ההתעלמות מהביקורת על רקורד השלום שלו, כולל המלחמה באוקראינה שעדיין נמשכת, רק הגבירה את הזעם. בראיון ל’טלגרף’, גורמים אוקראינים טענו כי הענקת פרס שלום בתקופה שבה "מאות אוקראינים עדיין נהרגים מדי יום", היא עלבון.

אך אנשי פיפ"א מתעקשים: מבחינתם טראמפ הוא האיש ששכנע את בנימין נתניהו להסכים לתנאים שהובילו להפסקת האש ולשחרור החטופים. זו ככל הנראה תהיה העילה הרשמית לפרס. גם אינפנטינו עצמו הצהיר בעבר שטראמפ ראוי לפרס נובל לשלום. לפי הדיווח, הפרס של פיפ"א הוכרז רק שעות לאחר שטראמפ שוב הביע בפומבי את רצונו לזכות בנובל.

ג'אני אינפנטינו ודונלד טראמפ במונדיאל המועדונים (IMAGO)

הקשר בין אינפנטינו לטראמפ אינו חדש, אך לפי שני הדיווחים, הוא הדוק יותר מתמיד. אינפנטינו תיאר את טראמפ כ"ידיד קרוב", וסיפר שמאז 2020 הקשר ביניהם התהדק במיוחד. הפגישות החוזרות בבית הלבן, הופעות משותפות בכנסים כלכליים ומחוות פומביות, כמו העברת מיקום הגרלת המונדיאל מלאס וגאס לוושינגטון לפי בקשת הנשיא, מציבות את אינפנטינו בקו האש של מבקרים הטוענים שהוא "מתיישר עם כוח פוליטי אחד".

גם את האירוע עצמו התאימו לטראמפ: פיפ"א הודיעה כי להקת Village People תופיע עם השיר "Y.M.C.A", ההמנון הלא רשמי של טראמפ בעצרות הבחירות שלו. בנוסף, פיפ"א בחרה בקנדי סנטר, אתר שבו טראמפ ובעלי בריתו עושים שימוש קבוע מאז חזר לשלטון.

מבקריו של טראמפ טוענים כי פרס שלום עבורו הוא “צעד פוליטי ולא מוסרי”. ארגוני זכויות אדם קוראים לפיפ"א "לא להפוך לכלי בידי מנהיגים כוחניים", וכמה נציגים מארה"ב ומאירופה טענו שהפרס "מעניק לגיטימציה למי שאינו ראוי לה". מצד שני, גורמים אחרים מציינים כי "פיפ"א תמיד תותקף על כל מה שתעשה", ושמדובר בהכרה בגורם שבפועל השפיע על תהליכים מדיניים.

במרכז המחלוקת. טראמפ ואינפנטינו (IMAGO)

לצד הסערה, יש המצביעים על ההשלכות האפשריות על מונדיאל 2026 עצמו. טראמפ כבר רמז מספר פעמים שהעיר המארחת עשויה להשתנות בפקודתו, ואף הציע שארה"ב "תיקח 20 אחוז מהרווחים של הטורניר". גורמים במערכת הכדורגל האמריקאית מזהירים שהקרבה בין פיפ"א לבית הלבן עשויה לחלחל גם להחלטות ספורטיביות.

בין אם יוענק הפרס ובין אם יידחה, ברור שחלק גדול מהשיח סביב מונדיאל 2026 כבר אינו עוסק בכדורגל. במקום זאת, הוא עוסק בהשפעתו של נשיא אחד, כזה שלדעת תומכיו מביא שלום, אך לדעת מבקריו מסכן את אופיו האוניברסלי של המשחק היפה.