יום שישי, 05.12.2025 שעה 15:43
כדורגל עולמי  >> מוק' מונדיאל (ד' אמריקה)
מוק' מונדיאל (ד' אמריקה) 23-24
3810-3118ארגנטינה1
295-1418אקוואדור2
2818-2818קולומביה3
2812-2218אורוגוואי4
2817-2418ברזיל5
2810-1418פרגוואי6
2035-1718בוליביה7
1828-1818ונצואלה8
1221-618פרו9
1127-918צ'ילה10

הפרס השנוי במחלוקת שטראמפ יקבל מפיפ"א

"צעד פוליטי ולא מוסרי": נשיא ארה"ב שינאם בהגרלת הבתים של המונדיאל יקבל את פרס השלום של פיפ"א, כשאין שום שקיפות לגבי הקריטריונים. בעולם ביקרו

|
אינפנטינו ודונלד טראמפ (IMAGO)
אינפנטינו ודונלד טראמפ (IMAGO)

מונדיאל 2026, שייערך בארצות הברית, קנדה ומקסיקו, צפוי להיות אירוע ענק ממדים, אך כבר חודשים לפני שריקת הפתיחה, מרחפת מעל ההכנות סוגיה לא ספורטיבית בעליל: מעמדו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, והקרבה חסרת התקדים בינו לבין פיפ"א ונשיאה, ג'אני אינפנטינו. שני המוסדות מתכוננים לטקס הגרלת שלב הבתים בוושינגטון, כאשר טראמפ צפוי להיות אורח הכבוד ולקבל את הפרס החדש שהשיקה פיפ"א: פרס השלום של פיפ"א, "כדורגל מאחד את העולם".

החלטתה של פיפ"א להעניק לטראמפ את הפרס עוררה סערה בין-לאומית. לפי ‘אתלטיק’, אינפנטינו יעניק לטראמפ את הפרס בטקס הגרלת המונדיאל בקנדי סנטר, אירוע שבנייתו, על פי מקורות רבים, הותאמה לטעמו של הנשיא. גם הנשיא המקסיקני קלאודיה שיינבאום וראש ממשלת קנדה מארק קרני יהיו נוכחים, אך טראמפ צפוי לקבל את מירב תשומת הלב ואף נאום מיוחד משלו.

הפרס עצמו, "FIFA Peace Prize – Football Unites the World", הוכרז ב-5 בנובמבר, ימים ספורים אחרי שטראמפ פספס שוב זכייה בפרס נובל לשלום. אינפנטינו כתב אז כי "בעולם לא יציב ומפולג חשוב להכיר באלו שפועלים להביא שלום ולאחד אנשים". אך לפי הדיווחים, פיפ"א לא התייעצה עם מועצת פיפ"א או עם סגני הנשיאים לפני שהשיקה את הפרס, ולמעשה לא קיימת שום שקיפות לגבי הקריטריונים לבחירת הזוכים.

דונלד טראמפ (IMAGO)דונלד טראמפ (IMAGO)

הביקורת התעצמה לאחר שמשמר זכויות האדם שלח לפיפ"א מכתב המחייב תשובות בנושאי שקיפות, קריטריונים, ועדת שיפוט ותיאום עם מדיניות זכויות האדם של האו"ם. פיפ"א לא השיבה למכתב. בתוך כך, לפי ‘אתלטיק’, מספר גורמים בכירים בפיפ"א מאשרים שטראמפ כבר נבחר לזכייה.

מבחינת טראמפ, מדובר בהישג פוליטי חשוב. הבית הלבן אף מסר ש"ארצות הברית מעולם לא הייתה מכובדת יותר או מצליחה יותר מאשר כעת, תחת הנהגת טראמפ ההיסטורית". מנגד, ההתעלמות מהביקורת על רקורד השלום שלו, כולל המלחמה באוקראינה שעדיין נמשכת, רק הגבירה את הזעם. בראיון ל’טלגרף’, גורמים אוקראינים טענו כי הענקת פרס שלום בתקופה שבה "מאות אוקראינים עדיין נהרגים מדי יום", היא עלבון.

אך אנשי פיפ"א מתעקשים: מבחינתם טראמפ הוא האיש ששכנע את בנימין נתניהו להסכים לתנאים שהובילו להפסקת האש ולשחרור החטופים. זו ככל הנראה תהיה העילה הרשמית לפרס. גם אינפנטינו עצמו הצהיר בעבר שטראמפ ראוי לפרס נובל לשלום. לפי הדיווח, הפרס של פיפ"א הוכרז רק שעות לאחר שטראמפ שוב הביע בפומבי את רצונו לזכות בנובל.

גג'אני אינפנטינו ודונלד טראמפ במונדיאל המועדונים (IMAGO)

הקשר בין אינפנטינו לטראמפ אינו חדש, אך לפי שני הדיווחים, הוא הדוק יותר מתמיד. אינפנטינו תיאר את טראמפ כ"ידיד קרוב", וסיפר שמאז 2020 הקשר ביניהם התהדק במיוחד. הפגישות החוזרות בבית הלבן, הופעות משותפות בכנסים כלכליים ומחוות פומביות, כמו העברת מיקום הגרלת המונדיאל מלאס וגאס לוושינגטון לפי בקשת הנשיא, מציבות את אינפנטינו בקו האש של מבקרים הטוענים שהוא "מתיישר עם כוח פוליטי אחד".

גם את האירוע עצמו התאימו לטראמפ: פיפ"א הודיעה כי להקת Village People תופיע עם השיר "Y.M.C.A", ההמנון הלא רשמי של טראמפ בעצרות הבחירות שלו. בנוסף, פיפ"א בחרה בקנדי סנטר, אתר שבו טראמפ ובעלי בריתו עושים שימוש קבוע מאז חזר לשלטון.

מבקריו של טראמפ טוענים כי פרס שלום עבורו הוא “צעד פוליטי ולא מוסרי”. ארגוני זכויות אדם קוראים לפיפ"א "לא להפוך לכלי בידי מנהיגים כוחניים", וכמה נציגים מארה"ב ומאירופה טענו שהפרס "מעניק לגיטימציה למי שאינו ראוי לה". מצד שני, גורמים אחרים מציינים כי "פיפ"א תמיד תותקף על כל מה שתעשה", ושמדובר בהכרה בגורם שבפועל השפיע על תהליכים מדיניים.

במרכז המחלוקת. טראמפ ואינפנטינו (IMAGO)במרכז המחלוקת. טראמפ ואינפנטינו (IMAGO)

לצד הסערה, יש המצביעים על ההשלכות האפשריות על מונדיאל 2026 עצמו. טראמפ כבר רמז מספר פעמים שהעיר המארחת עשויה להשתנות בפקודתו, ואף הציע שארה"ב "תיקח 20 אחוז מהרווחים של הטורניר". גורמים במערכת הכדורגל האמריקאית מזהירים שהקרבה בין פיפ"א לבית הלבן עשויה לחלחל גם להחלטות ספורטיביות.

בין אם יוענק הפרס ובין אם יידחה, ברור שחלק גדול מהשיח סביב מונדיאל 2026 כבר אינו עוסק בכדורגל. במקום זאת, הוא עוסק בהשפעתו של נשיא אחד, כזה שלדעת תומכיו מביא שלום, אך לדעת מבקריו מסכן את אופיו האוניברסלי של המשחק היפה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */