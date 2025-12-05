יום שישי, 05.12.2025 שעה 18:22
ליגה אמריקאית 25-26
038-6634ונקובר ווייטקאפס1
055-8134אינטר מיאמי2
040-6534FC לוס אנג'לס3
041-6434סן דייגו אפ.סי4
035-5734פילדלפיה יוניון5
039-5634מינסוטה יונייטד6
045-5834נאשוויל7
051-6334אורלנדו סיטי8
040-5234סינסינטי9
048-5834סיאטל סאונדרס10
046-5534שארלוט11
060-6834שיקאגו פייר12
044-5034ניו יורק סיטי13
051-5534קולומבוס קרו14
047-4834ניו יורק רד בולס15
063-6034סן חוזה ארת'קווייקס16
055-5234דאלאס17
051-4434ניו אינגלנד רבולושן18
048-4134פורטלנד טימברס19
044-3734טורונטו20
045-3734אוסטין21
049-3834ריאל סולט לייק22
056-4434קולורדו ראפידס23
056-4334יוסטון דינמו24
058-4434סנט לואיס סיטי25
066-4634לוס אנג'לס גלאקסי26
070-4634קנזס סיטי27
063-3834אטלנטה יונייטד28
060-3434מונטריאול29
066-3034די.סי. יונייטד30

לפני הגמר הגדול: המסר של מסי לתומאס מולר

הפרעוש התראיין ל-MLS לפני ונקובר ונשמע נחוש: "יפה שהוא הגיע, הוא משפר אותם וטוב שניפגש שוב". על בוסקטס ואלבה: "יהיה יפה אם ייפרדו עם תואר"

|
ליאו מסי (IMAGO)
ליאו מסי (IMAGO)

ליאו מסי ממשיך לכתוב היסטוריה בעולם הכדורגל, הפעם במדי אינטר מיאמי. הכוכב הארגנטינאי ניצב בפני אתגר נוסף בגמר ה-MLS, שם ינסה להוסיף תואר חדש למאזן המפואר שלו. לפני המשחק המכריע מול ונקובר ווייטקאפס, מסי ישב לשיחה עם MLS Season Pass ודיבר על ההשתתפות הראשונה שלו בגמר ה-MLS Cup, על ההתמודדות הישירה מול הגרמני תומאס מולר ועל תרבות הכדורגל בצפון אמריקה.

כדי לזכות בגביע נוסף, הכוכב הארגנטינאי ייאלץ לפגוש שוב את מולר, עם זיכרון העבר מהקרבות ביניהם בתקופתו בברצלונה מול זו של מולר בבאיירן מינכן. "זה מאוד יפה שהוא הגיע לשחק ב-MLS והחשיפה שזה מביא", אמר מסי, "זה טוב שנערך הגמר הזה ושאנחנו יכולים להיפגש שוב".

כמו כן, הארגנטינאי הודה שמדובר יהיה במשחק מורכב במיוחד: "אנחנו יודעים שזה הולך להיות משחק מאוד, מאוד קשה, וההגעה של מולר לקבוצה הזו הופכת אותם להרבה יותר טובים. הוא נותן יותר נראות למשחק, לקבוצה, וזה יהיה גמר מאוד, מאוד מיוחד, שאנחנו מקווים שייטיב איתנו".

ליאו מסי ותומאס מולר (IMAGO)ליאו מסי ותומאס מולר (IMAGO)

הגמר בין אינטר מיאמי לוונקובר ווייטקאפס יהיה גם "הריקוד האחרון" של סרחיו בוסקטס וג'ורדי אלבה, שכבר הודיעו על פרישתם בסיום העונה. בהקשר זה, מסי מקווה לעזור לשני סמלי ברצלונה ונבחרת ספרד להשיג תואר נוסף לפני שהם פונים לשלב הבא בחיים: "טוב, זה יהיה מאוד יפה עבורי, עבורם, עבור כולם, לא? הלוואי שיסיימו את הקריירות שלהם עם תואר ובצורה הכי טובה שאפשר".

"אני חושב שזה יהיה מאוד, מאוד, מאוד חיובי וזיכרון מאוד יפה עבורם להיפרד עם עוד שמחה בקריירה האדירה שהייתה לשניהם, עם כל התארים שהם זכו בהם. להוסיף עוד אחד, להיפרד עם טעם טוב ולהגיד שלום לארצות הברית עם תואר? זה יהיה משהו מאוד מיוחד", הוסיף.

ליאו מסי וגליאו מסי וג'ורדי אלבה (IMAGO)

לבסוף, מסי דיבר על השינוי שעבר הכדורגל בצפון אמריקה מאז שהגיע. "בשנים האחרונות הייתה צמיחה ושינוי משמעותי במספר האוהדים, שאוהבים ליהנות מההצגה, שהם גם מלאי תשוקה, שמרגישים תשוקה גדולה לקבוצות שלהם, ושם הכדורגל נצרך מעל הכל", ציין.

הוא אף התייחס למונדיאל שייערך במקסיקו, ארצות הברית וקנדה: "גם אני וגם האנשים, אני חושב, מצפים למשהו יוצא דופן, כי בארצות הברית הם רגילים לארח אירועים גדולים, וזה האירוע הכי חשוב בכדורגל, ואני חושב שהם יהיו ברמה הנדרשת כדי שאנשים יוכלו להגיע וליהנות מהכל".

