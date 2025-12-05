ההזדמנות שעשויה לעכב את הפרישה של רונאלדו

נונו גומש, חברו לשעבר של כריסטיאנו רונאלדו לנבחרת פורטוגל, מתעקש שהמונדיאל הבא בעוד ארבע שנים יציע "הזדמנות להיפרד בבית" עבור האייקון. כוכב אל נאסר, כיום בן 40, הבהיר שהטורניר של הקיץ הקרוב בצפון אמריקה יהיה האחרון שלו. רונאלדו ממשיך במסירות ובמשמעת המדהימות שלו שמאפשרות לו להישאר בכושר גופני מושלם, עובדה שמסייעת לו במשחקו.

המספרים והסטטיסטיקות של רונאלדו אחרי גיל 30 עולים בהרבה על אלה שהשיג בשנות ה-20 שלו, אך הוא נשאר נאמן לקו שקובע שזהו הניסיון האחרון שלו לתהילה עולמית. נכון לעכשיו, ההישג הטוב ביותר שלו הוא חצי הגמר אליו הגיע ב-2006.

העיתוי מבחינתו, עם זאת, הוא אומלל: המונדיאל הבא ייערך בספרד, פורטוגל ומרוקו. רונאלדו שיחק ביורו ביתי ב-2004, אבל מהדורת 2030, שבה רונאלדו יהיה בן 45, תהיה, לדבריו של גומש, דרך מדהימה לסיים קריירה.

נונו גומש ורונאלדו (IMAGO)

החלוץ לשעבר, ששיחק 34 מתוך 79 משחקיו במדי פורטוגל לצד רונאלדו, אמר: "זו שאלה קשה. אני חושב שרק הוא, ואולי אפילו הוא לא, יודע את התשובה, כי בגיל הזה הוא מתקדם משנה לשנה. אני חושב שהוא עדיין כשיר לשחק. הוא שחקן מקצוען אמיתי ואחד השחקנים שאפשר להצביע עליו כדוגמה למקצוענות עבור הדורות הצעירים”.

"אבל כמובן שיש לו את הגיל שלו והיכולות שלו פחתו בתחומים מסוימים, למשל במהירות. הוא כבר לא אותו כריסטיאנו שהיה בגיל 18 או 20, אבל הוא עדיין מסוגל לכבוש שערים, ובכדורגל זה הדבר הכי חשוב, לכבוש שערים, והוא עדיין כובש”, הוסיף.

כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

"כמובן שאני חושב שזה גם תלוי במאמן. כרגע יש לנו את רוברטו מרטינס ואני חושב שהוא מתאים את הנבחרת כך שיהיה אפשר לשלב אותו בהרכב הפותח או שלא. אז זה תלוי ברצון שלו, לשחק יותר או לא. אבל כנראה שאוכל לומר שזה יהיה המונדיאל האחרון שלו, למרות שאנחנו יודעים שבעוד ארבע שנים אנחנו מארחים כמה משחקים. ואולי זו תהיה הזדמנות להיפרד בבית".

ההצלחה הגדולה של רונאלדו בזירה הבין-לאומית הגיעה ב-2016 כשהוביל את פורטוגל לזכייה ביורו. במונדיאל האחרון פורטוגל הודחה בהפתעה על ידי מרוקו, שניצחה אותה ברבע הגמר. למרות הכרטיס האדום שספג לאחרונה מול אירלנד, רונאלדו כבר ריצה את עונש ההשעיה שלו והוא יוכל לקחת חלק במשחק הפתיחה של המונדיאל. ההחלטה, שהתקבלה על ידי פיפ"א, יצרה מחלוקת גדולה בשל הייחודיות שלה.