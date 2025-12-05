יום שישי, 05.12.2025 שעה 19:07
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
245-378נורבגיה1
240-228אנגליה2
224-268קרואטיה3
204-278הולנד4
194-228אוסטריה5
187-298בלגיה6
1812-218איטליה7
177-178בוסניה8
177-148פולין9
162-216ספרד10
164-166צרפת11
1611-218ווילס12
168-188צ'כיה13
153-166גרמניה14
142-146שווייץ15
145-78אלבניה16
137-206פורטוגל17
1310-198רומניה18
137-136סקוטלנד19
1312-176טורקיה20
1310-138צפון מקדוניה21
1310-98סרביה22
129-118איי פארו23
1220-198ישראל24
128-66סלובקיה25
117-166דנמרק26
115-66קוסובו27
107-96אירלנד28
1011-106אוקראינה29
1014-88פינלנד30
96-76צפון אירלנד31
917-88מונטנגרו32
810-116הונגריה33
811-118קפריסין34
813-98קזחסטן35
711-136איסלנד36
712-106יוון37
515-58לטביה38
519-48מלטה39
48-36סלובניה40
421-88אסטוניה41
315-76גיאורגיה42
315-68ליטא43
319-36ארמניה44
319-36בולגריה45
212-46שבדיה46
217-46בלארוס47
116-36אזרבייג'ן48
116-38אנדורה49
132-58מולדובה50
013-16לוקסמבורג51
028-38גיברלטר52
031-08ליכטנשטיין53
039-28סן מרינו54

ההזדמנות שעשויה לעכב את הפרישה של רונאלדו

כריסטיאנו רונאלדו הבהיר שהמונדיאל הקרוב יהיה האחרון שלו, למרות שחברו לשעבר בנבחרת פורטוגל דיבר בהתלהבות על האפשרות שייפרד מהכדורגל במדינתו

|
כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)
כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

נונו גומש, חברו לשעבר של כריסטיאנו רונאלדו לנבחרת פורטוגל, מתעקש שהמונדיאל הבא בעוד ארבע שנים יציע "הזדמנות להיפרד בבית" עבור האייקון. כוכב אל נאסר, כיום בן 40, הבהיר שהטורניר של הקיץ הקרוב בצפון אמריקה יהיה האחרון שלו. רונאלדו ממשיך במסירות ובמשמעת המדהימות שלו שמאפשרות לו להישאר בכושר גופני מושלם, עובדה שמסייעת לו במשחקו.

המספרים והסטטיסטיקות של רונאלדו אחרי גיל 30 עולים בהרבה על אלה שהשיג בשנות ה-20 שלו, אך הוא נשאר נאמן לקו שקובע שזהו הניסיון האחרון שלו לתהילה עולמית. נכון לעכשיו, ההישג הטוב ביותר שלו הוא חצי הגמר אליו הגיע ב-2006.

העיתוי מבחינתו, עם זאת, הוא אומלל: המונדיאל הבא ייערך בספרד, פורטוגל ומרוקו. רונאלדו שיחק ביורו ביתי ב-2004, אבל מהדורת 2030, שבה רונאלדו יהיה בן 45, תהיה, לדבריו של גומש, דרך מדהימה לסיים קריירה.

נונו גומש ורונאלדו (IMAGO)נונו גומש ורונאלדו (IMAGO)

החלוץ לשעבר, ששיחק 34 מתוך 79 משחקיו במדי פורטוגל לצד רונאלדו, אמר: "זו שאלה קשה. אני חושב שרק הוא, ואולי אפילו הוא לא, יודע את התשובה, כי בגיל הזה הוא מתקדם משנה לשנה. אני חושב שהוא עדיין כשיר לשחק. הוא שחקן מקצוען אמיתי ואחד השחקנים שאפשר להצביע עליו כדוגמה למקצוענות עבור הדורות הצעירים”.

"אבל כמובן שיש לו את הגיל שלו והיכולות שלו פחתו בתחומים מסוימים, למשל במהירות. הוא כבר לא אותו כריסטיאנו שהיה בגיל 18 או 20, אבל הוא עדיין מסוגל לכבוש שערים, ובכדורגל זה הדבר הכי חשוב, לכבוש שערים, והוא עדיין כובש”, הוסיף.

כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

"כמובן שאני חושב שזה גם תלוי במאמן. כרגע יש לנו את רוברטו מרטינס ואני חושב שהוא מתאים את הנבחרת כך שיהיה אפשר לשלב אותו בהרכב הפותח או שלא. אז זה תלוי ברצון שלו, לשחק יותר או לא. אבל כנראה שאוכל לומר שזה יהיה המונדיאל האחרון שלו, למרות שאנחנו יודעים שבעוד ארבע שנים אנחנו מארחים כמה משחקים. ואולי זו תהיה הזדמנות להיפרד בבית".

ההצלחה הגדולה של רונאלדו בזירה הבין-לאומית הגיעה ב-2016 כשהוביל את פורטוגל לזכייה ביורו. במונדיאל האחרון פורטוגל הודחה בהפתעה על ידי מרוקו, שניצחה אותה ברבע הגמר. למרות הכרטיס האדום שספג לאחרונה מול אירלנד, רונאלדו כבר ריצה את עונש ההשעיה שלו והוא יוכל לקחת חלק במשחק הפתיחה של המונדיאל. ההחלטה, שהתקבלה על ידי פיפ"א, יצרה מחלוקת גדולה בשל הייחודיות שלה.

