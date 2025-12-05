יום שישי, 05.12.2025 שעה 15:44
בלגן סביב הפיינליסימה בין ארגנטינה לספרד

סכסוך פנימי אצל אלופת העולם עומד מנגד ללהט של הספרדים לקיים את המפגש במרץ כמתוכנן. סקאלוני הביע ספק: "אפשר היה לשחק קודם", קראנקה הגיב לו

ליאו מסי ולאמין ימאל (IMAGO)
ליאו מסי ולאמין ימאל (IMAGO)

הפיינליסמה, הגמר הגדול בין זוכת הקופה אמריקה לזכות היורו ושאמורה להיערך בשנה הבאה בין אלופת העולם ארגנטינה לאלופת אירופה ספרד, נמצאת בימים האחרונים תחת עננה של חוסר ודאות. כולם הניחו שהמשחק ייערך ב-27 במרץ בקטאר, אך דבריו של מאמן ארגנטינה, ליונל סקאלוני, עם הגעתו להגרלת המונדיאל בוושינגטון, ערערו את התוכניות. בעוד בספרד נחושים לשחק, בארגנטינה מגלים הרבה פחות להט ומבקשים לפתור מחלוקות פנימיות המעכבות את האישור הרשמי. מערכת היחסים המתוחה בין הצוות המקצועי להתאחדות הארגנטינאית, בראשות צ'יקי טאפיה, לצד דרישות כלכליות, מקשות עוד יותר על העניין.

נשיא ההתאחדות הספרדית, רפאל לוזאן, ניסה לשדר אופטימיות כשאמר כי "בתוך שבוע לכל היותר יהיו חדשות". אך העיתונאים הארגנטינאים מדווחים הפוך: באלביסלסטה מאבדים עניין. סקאלוני עצמו הודה כי אין תאריך סגור, ואף רמז כי ספרד לא פחות מבולבלת: "דיברתי עם לואיס דה לה פואנטה, שהוא גם מאמן ספרד וגם חבר שלי, והוא עדיין לא אישר כלום". מאחורי הקלעים, בארגנטינה טוענים כי שתי הפייבוריטיות הגדולות למונדיאל חוששות להיחשף אחת מול השנייה חודשים ספורים לפני הטורניר, מחשש להפסד שיערער ביטחון ויקטין את הייחוד של גמר מונדיאל אפשרי.

בספרד רואים את הדברים אחרת לגמרי. מלבד לוזאן, גם המנהל הספורטיבי אייטור קראנקה, אקס מכבי תל אביב, הדגיש כי הרצון ברור: לשחק את המשחק, אותו הגדיר "מופע מרהיב". ההתאחדות הספרדית, שהיא אחת מארבע שותפות לארגון האירוע לצד ההתאחדות בארגנטינה, אופ"א וקונמבול, לוחצת להגיע להסכמות עד ה-18 בדצמבר. בנוסף נשקלת האפשרות לכל אחת מהנבחרות לקיים משחק ידידות נוסף במזרח התיכון, מה שמוסיף עוד שכבת משא ומתן כלכלי, ובארגנטינה מנסים להשיג תנאים טובים יותר. בספרד מאמינים שהכול ייפתר בימים הקרובים.

אייטור קראנקה (רדאד גאייטור קראנקה (רדאד ג'בארה)

סקאלוני עצמו התייחס לנושא פעם נוספת לפני הגרלת מונדיאל 2026 והתעקש כי שום דבר עדיין לא סגור: "זה לא עניין של חוסר נוחות במרץ, אפשר היה לשחק קודם. אנחנו מחכים". הדברים נאמרו לצד מבט רחב יותר על ההכנות למונדיאל, מהמשמעות של רמות היריבות החל מרבע הגמר ועד השפעות אפשריות של החום ולוחות הזמנים. "אנחנו ממשיכים להילחם כאילו לא זכינו בכלום", הוסיף המאמן, שהדגיש את הצורך בשאפתנות מתמדת.

על רקע הדיונים על הפיינליסימה, סקאלוני נשאל גם על התנאים בשנה שבה הקיץ בכדורגל העולמי יושפע ממפעלים אחרים כמו גביע העולם למועדונים: "אם מסתכלים על לוח המשחקים שם, יש מקום לדאגה, אבל נקווה שיתקנו". בנוסף, הוא התייחס למסעות הארוכים שמצפים לנבחרת: "יהיו נסיעות לא פשוטות, אבל מה שהיה בקטאר היה ייחודי גם עבור האוהדים".

ליונל סקאלוני (IMAGO)ליונל סקאלוני (IMAGO)

מן הצד הספרדי, אייטור קראנקה ממשיך לדחוף כאמור לקיום המשחק: "זה פשוט משחק אדיר. אלופת העולם מול אלופת אירופה, מספר אחת בדירוג. זה משחק שנהנים ממנו וגם בוחנים בו איפה אנחנו עומדים". ההתלהבות הספרדית מתנגשת בספקות של הארגנטינאים, ועתיד הפיינליסימה יוכרע בקרוב, כששתי הנבחרות ממתינות לראות אם ימצאו את הדרך לגשר על הפערים.

