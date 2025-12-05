יום שישי, 05.12.2025 שעה 15:50
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
2914-3213מכבי פ"ת1
2610-2113מכבי הרצליה2
2213-1613הפועל כפ"ס3
2113-1713הפועל ראשל"צ4
2119-2113הפועל כפר שלם5
1919-2213מ.ס כפר קאסם6
1922-2213עירוני מודיעין7
1817-1913הפועל ר"ג8
1618-1913מ.ס קריית ים9
1526-2413מכבי יפו10
1419-1913הפועל חדרה11
1416-1513הפועל עכו12
1419-1113הפועל רעננה13
1420-1113בני יהודה14
927-1113הפועל עפולה15
820-1213הפועל נוף הגליל16

מחצית: הפועל ראשל"צ - מכבי יפו 0:2

ליגה לאומית, מחזור 14: המארחת ביתרון משני שערים קלים מול השוער בלבד. צור ואוצ'אצי כבשו. במקביל: קריית ים - בני יהודה 1:0, כפ"ס - חדרה 0:0

|
רועי זריהן בפעולה (חג'אג' רחאל)
רועי זריהן בפעולה (חג'אג' רחאל)

המחזור ה-14 של הליגה הלאומית יצא לדרך בשעה זו, כשהפועל ראשון לציון מארחת את מכבי יפו, בני יהודה מתארחת אצל מ.ס קריית ים, הפועל כפר סבא והפועל חדרה נפגשות, הפועל רמת גן משחקת נגד מ.ס כפר קאסם והפועל עפולה פוגשת את הפועל נוף הגליל לקרב תחתית לוהט.

הפועל ראשון לציון – מכבי יפו 0:2 

החבורה של דוד מרטן רושמת עונה לא רעה בכלל כשהיא ניצבת במקום הרביעי, אבל כדי להיצמד לחבורת הצמרת היא צריכה לנצח את הבולגרים. האורחת מגיעה למשחק אחרי ההפסד ביום שני למכבי הרצליה, שעצר רצף של שלושה ניצחונות ברציפות.

דקה 9: שער! הפועל ראשון לציון עלתה ל-0:1: מאנאמטו אספה העביר כדור עומק גאוני לאוצ’ה אוצ’ואצי בתוך הרחבה, החלוץ שנשאר רק מול השוער הקפיץ  בנגיעה מעל השוער ולרשת.

דקה 29: שער! המארחת הכפילה את היתרון: מסירת עומק גדולה של אמיר ברקוביץ’ לעמית צור שמול השוער גלגל לפינה הקרובה וזה 0:2 לראשון לציון.

מ.ס קריית ים – בני יהודה 1:0

הקבוצה של אלי לוי רושמת עונה זוועתית כשהיא צמודה לקו האדום עם 14 נקודות בלבד מ-39 אפשריות. מנגד החבורה של מאור סיסו פתחה את העונה חזק ולא נראתה כמו עולה חדשה, במחזורים האחרונים טיפה נחלצה לאחור אבל עדיין היא מגיעה למשחק במטרה לנצח.

דקה 33: שער! בני יהודה עלתה ל-0:1: הגבהה של ארד בר הורחקה על ידי ההגנה של קריית ים היישר לאליאן רוחאנה, שבנגיעה הפציץ לחיבורים ולא הותיר לשוער שום סיכוי.

הפועל כפר סבא – הפועל חדרה 0:0

מנשה זלקה וחבריו היו לפני פחות מחצי שנה בליגת העל, והיום הם בתחתית הליגה הלאומית. הם יוצאים למשחק חוץ קשה נגד הקבוצה של אדם לם, שמצידה מסתכלת על המקום השני, שם נמצאת מכבי הרצליה, ומאמינה כי היא יכולה לחלום על חזרה לליגת העל לראשונה מאז 2021.

דקה 19: אופק אנטמן, שוערה של הפועל חדרה, יצא לכדור ארוך שנשלח לחוליו סזאר, השוער הקדים את חלוץ כפר סבא אבל נתקע בו, התהפך באוויר ונחת לא טוב על הגב. הוא חזר למשחק אבל נשכב שוב שתי דקות לאחר מכן.

הפועל נוף הגליל – הפועל עפולה 1:1

קרב תחתית לוהט באצטדיון גרין. הקבוצה במקום האחרון מארחת את זו שמקום אחד מעליה. אחרי הניצחון האדיר על מכבי פ”ת לפני הפגרה, הגיע ההפסד לבני יהודה שהחזיר את נועלת הטבלה לקרקע, אלון זיו וחניכיו חייבים לנצח כדי לשמור על מרחק קטן מהקו האדום. האורחת מגיעה אחרי שני הפסדים רצופים ותשמח לעצור את המפולת.

דקה 37: שער! נועלת הטבלה עלתה ל-0:1: שחר הירש התחיל את המהלך כששלח כדור עמוק למור יוסף, האחרון החזיר לחלוץ, שבנגיעה שלח את הכדור לרשת.

דקה 39: שער! הפועל עפולה השוותה ל-1:1: איזה טעות של שוער נוף הגליל, הוא ניסה לצאת לכדור עומק לעברו של חלוץ האורחת, השוער עצר את עצמו ונשאר מחוץ לשער ולא קרוב לכדור. החלוץ הקפיץ מעליו ואיזן את התוצאה.

הפועל רמת גן – מ.ס כפר קאסם 0:1

הקבוצה של מסאי דגו באה למשחק לאחר הפסד מאכזב בעשרה שחקנים לעירוני מודיעין, שבעקבותיו זו עקפה אותה בטבלה. מן העבר השני, החבורה של טאלב טוואטחה מגיעה אחרי שני הפסדים כואבים להפועל כפר סבא ולעשרה שחקנים של הפועל כפר שלם.

דקה 50: שער! הפועל רמת גן עלתה ל0:1: טאלב טוואטחה העמיד קו הגנה גבוה, דניאל מוטו ניצל את זה, כשיצא במהירות מהחצי שלו וקיבל את הכדור מול השוער, החלוץ של המארחת לא התבלבל וגלגל את זה לקורה ולרשת.

