שנים של הבטחות: מתי ייבנה האצטדיון ברמלה?

אצטדיון טוטו רמלה, למי שזוכר, עדיין עומד וקיים בלב העיר. בין הרחובות 'יהושע בן נון' ל'המגדל הלבן', נמצא האצטדיון שבעבר אירח את שלב הבתים של אליפות אירופה בכדורגל, את הפועל מרמורק, כששיחקה בליגה הלאומית, את מכבי יפו וכך גם את בית"ר תל אביב/רמלה, שבאחרונה חברה לעיר חולון. באפריל 2023 האצטדיון נסגר סופית, נוכח תוכניות עתידיות לגבי השטח.

חשוב לזכור כי הושקעו באצטדיון טוטו רמלה למעלה מ-12 מיליון שקלים, והוא נראה בימים אלו רע מאוד. מוזנח, לא מטופל, כאילו שעד לפני שנתיים לא התקיימו בו משחקי הליגה הלאומית וליגה א'. על הנייר, קיימת תוכנית גרנדיוזית ובה מתואר תסריט הוליוודי: שופלים עולים על חומות האצטדיון ומשטחים את האיזור לצורכי בניית רבי קומות. מתי זה יקרה? אין תשובה.

נכון להיום, עונת 2025/26, אף קבוצת כדורגל, בין אם מהליגה הלאומית ובין אם מליגה ג', לא עולה על כר הדשא, כיוון שלעיריית רמלה יש תוכניות אחרות, כאמור, ביחס לבניית אצטדיון כדורגל חדש ומפואר באזור שכונת נאות בגין, כשבעבר בכלל דיברו על מתקן חדיש בסמוך לכביש 200 החדש (מערב העיר). והקבוצות בעיר? "מסתפקות" בדשא הסינתטי בפארק עופר.

ממש לא ברור מתי יחלו העבודות על האצטדיון החדש (יונתן גינזבורג)

כלומר, אם מסתכלים על אצטדיון טוטו רמלה כיום, הרי שאפשר להבין כי לא מעט כספי ציבור נזרקו לפח. בעירייה ובהתאחדות לכדורגל יכולים היו למצוא פתרון יצירתי על מנת ולהמשיך להפעיל את האצטדיון ולתת מענה לקבוצות הליגה הלאומית, אשר פועלת תחת מנהלת הליגות והבקרה התקציבית, במדינה בה מלכתחילה היצע המגרשים דל.

אצטדיון טוטו רמלה. עומד על כנו, לא בשימוש

ביקרנו פעם נוספת באצטדיון טוטו רמלה. זאת, בכדי לבדוק איך הוא נראה היום, אם בכלל, או שמא כבר נהרס לשם בניית גורדי שחקים. החומה העוטפת את האצטדיון עומדת ועליה גרפיטי כאלה ואחרים, כולל שילוט בדבר כמות הקהל היכול להיכנס ליציעים. גם את האצטדיון עצמו ראינו, המושבים, עמודי התאורה וכל מה שהיה שם לפני שמשטח הדשא הפך לעשביית קוצים מכוערת.

השטח המיועד לאצטדיון החדש (יונתן גינזבורג)

מחבט טניס שבור באיזור שטח האצטדיון החדש המיועד (יונתן גינזבורג)

כלומר, האצטדיון "חי וקיים". ובכל זאת, נראה שהאצטדיון לא עבר טיפול מאז אפריל 2023, עם שריקת הסיום בהתמודדות בין בית"ר תל אביב/רמלה (של אז) למכבי יבנה. מאז, עברה קרן המתקנים לידי משרד התרבות והספורט, ועיריית רמלה לא הגישה ולו בקשה בודדת לטיפול, שדרוג או חידוש האצטדיון, מאז 1 בינואר 2019. האצטדיון, כידוע, נמצא בלב שכונת מגורים.

השאלה המתבקשת כאן היא האם ברמלה מלכתחילה העדיפו שלא להשקיע באצטדיון הזה, שעלותו, כפי שכבר נכתב, עולה על 12 מיליון שקלים, או שישנה סיבה אחרת, הנוגעת בנושא הקבוצות העירוניות, המשחקות בליגות הנמוכות?. ברור לכל שאחזקת אצטדיון כדורגל איכותי כרוכה בלא מעט משאבים ותקציבים עירוניים, שייתכן ובעיריית רמלה העדיפו שלא להוציא.

דרבי רמלאי אחרון משנת 2022 (יונתן גינזבורג)

כשעוד כן ניתן היה לשחק באצטדיון העירוני, היו שעות מוגדרות לכדורגל. בין 14:00 ל-16:00? תופים, בהגבלה מסוימת, בכדי לא להרעיש לשכנים. אחרי 23:00? אסור להרעיש, כיבוי אורות וסיפור לילה טוב. מי שנהנו מרגעי ה'קאלט' באצטדיון, היו השכנים ממול, בבניינים הגבוהים. מפעם לפעם התיישבו חלקם במרפסות וצפו במשחקי הכדורגל השונים.

בעונת 2022/23 (עונת הכדורגל האחרונה באצטדיון), שיחקה בית"ר תל אביב/רמלה, שכבר התנתקה מרמלה ונקראת כיום בית"ר תל אביב חולון, כאשר המשחק האחרון באצטדיון נערך ב-21 באפריל 2023 (יבנה ניצחה 0:2). מעבר לכך, בשנת 2015 האצטדיון אף אירח את אליפות אירופה בכדורגל נשים עד גיל 19. מאז אפריל 2023, לא דרכה רגל במגרש.

מספרי סיפורים ותוכניות

בינואר 2023 התגאה ראש העיר הנוכחי וזה של אז, מיכאל וידל, בשדרוג "משמעותי" באצטדיון, כך נכתב באתר העירייה. אז לא, לא מדובר באצטדיון טוטו רמלה, אלא באצטדיון הכדורגל "מאיר נמני" שבפארק עופר, מגרש הכדורגל הסינתטי בעיר. עם שיפוץ נרחב, תאורת לד מתקדמת, שישה עמודי תאורה חדשים, הרי שאפשר לארח מעתה והלאה את משחקי ליגות האותיות.

מיכאל וידל, ראש עיריית רמלה (יונתן גינזבורג)

“האצטדיון העירוני מהווה בית חם למתאמני ושחקני הכדורגל העירוניים” ציין ראש העיר, מיכאל וידל, בדבר מתקן הדשא הסינתטי. “נמשיך להשקיע בטיפוח, שדרוג וחידוש מתקני הספורט בעיר כדי להעניק למשתמשים בהם חוויה ספורטיבית מקצועית ואיכותית”, נכתב עוד בהודעת העירייה דאז. ומילה על האצטדיון החדשני בעיר? לא כלום.

תוכנית 415-0369983 עלתה לאוויר ב-22 בנובמבר 2018. תוכנית שנקראת "אצטדיון רמלה - שכונת מגורים". מהות התוכנית היא הקמת שכונת מגורים חדשה (על חשבון אצטדיון טוטו רמלה) ומתחם שטחי ציבור בסמוך למרכז העיר רמלה. "השכונה צפויה לכלול הקמה של 518 יח"ד, במבנים המשלבים בנייה מרקמית עם חזית מסחרית ממזרח ובנייה גבוהה ממערב", נכתב.

"זו תהווה עוגן למגורים ופעילות קהילתית. התוכנית ממוקמת בלב העיר רמלה, בין הרחובות שמשון הגיבור, המגדל הלבן, זכריה ויהושוע בן נון", הוסיפו בפירוט התוכנית מטעם רשות מקרקעי ישראל, שצפויה להחליף את האצטדיון העירוני (טוטו רמלה). מתי זה יקרה? אף אחד לא יודע להגיד, שכן במכרז 389/2021 עדיין אפשר להגיש הצעות עד ה-16 בפברואר 2026.

למעלה מ-12 מיליון שקלים הושקעו באצטדיון טוטו רמלה הישן שעומד כיום עזוב (יונתן גינזבורג)

מאז 31 באוקטובר 2021, יש לציין, כי מכרז 389/2021 עומד וקיים. כבר ארבע שנים(!) שרשות מקרקעי ישראל (מכרזי מקרקעין) מפרסמת על "דחיית מועדים". 23 פעמים(!) שרשות מקרקעי ישראל דחתה, פעם אחר פעם, את המועד האחרון להגשת הצעות, כשהתאריך האחרון שזה קרה, היה ממש לא מזמן, ב-26 בנובמבר 2026.

אגב, כבר באוגוסט 2015 פורסמה לראשונה תוכנית לה/6/170. תוכנית מגורים עם 3,700 יחידות דיור במערב העיר רמלה, בסמוך לכביש 200 החדש, כאשר האצטדיון החדש, כחלק מהתוכנית הזו, צפוי לעמוד איתן בהשקה שבין כביש 200 ל-431. כבר יש לו, בהתאם לשרטוטים, מגרש. 701 מספרו. הקמתו, על הנייר, נראית בלתי ישימה, הרי שבינואר 2025 הודיעו בעירייה על מיקום חדש.

"רמלה מתחדשת", נכתב בפרסום העירייה החדש מינואר 2025. "אצטדיון כדורגל חדש יוקם בשכונת נאות בגין". ראש העיר, מיכאל וידל, אישר דאז התוכנית, כאשר האצטדיון החדש צפוי להחליף את זה הקיים בעיר, אצטדיון טוטו רמלה. "יכלול כ-2,000 מקומות ישיבה וישולב בתכנון עירוני חדשני המשלב מתקני ספורט נוספים בשכונה", סיכמה הודעת עיריית רמלה.

בריבוע האדום - מיקום האצטדיון עפ'י שרטוט תוכנית לה-6-170 (צילום מסך מאתר רשות מקרקעי ישראל)

אז איפה? ליד כביש 200 או בשכונת בגין?

הגענו לשכונת נאות בגין. האצטדיון החדש צפוי להיות ממוקם בסמוך לכלא איילון, לצד מגרשי הטניס והקטרגל בקצה השכונה, הנושקים לרחובות 'מיכה רייסר' ו'הרב שמעון יצחק אפריאט'. גם מגרש הכדורסל העירוני נמצא באיזור. ומגרשי הטניס והקטרגל בסמוך לאצטדיון החדש שיוקם בעתיד? מוזנחים ומלוכלכים, ונדמה כי פעם אחרונה ששיחקו בהם הייתה לפני שנים ארוכות.

השטח המיועד להכיל את האצטדיון העירוני החדש מלא בפסולת בניין ובעשבייה שעולה על גדותיה. מצאנו שם גם מחבט טניס שנשבר מרוב עצבים. ככל הנראה לאחר הפסד. אז מתי כל זה יקרה? על פי הפרסום מינואר 2025, כאמור, אין תשובה ברורה. "מידע נוסף על תחילת העבודות יפורסם בקרוב", סיכמו בהודעת עיריית רמלה.

כלומר, הודעה זו, מינואר 2025 מבטלת לחלוטין ההודעה הקודמת של העירייה משנת 2023, אז דובר, כאמור, על אצטדיון חדיש שאף עתיד להכיל 10,000 מקומות(!) בסמוך לכביש 200, על יד שכונת ג'ואריש. ועדיין, כאמור, תוכנית לה/6/170 מציגה בבירור, גם היום, כי במגרש 701 יוקם אצטדיון כדורגל.

תגובת עיריית רמלה

"סגירת אצטדיון טוטו רמלה והחלטה על העברת המתקן התקבלה כבר בשנת 2015 במסגרת הסכם הגג שנחתם במעמד שר האוצר, שר הבינוי והשיכון וראש העיר הקודם. בהתאם להסכם זה, ייעוד הקרקע נקבע להתחדשות עירונית ולפיתוח עתידי של מרכז העיר".

השטח סביב אצטדיון טוטו רמלה הישן. מטונף (יונתן גינזבורג)

"עד להשלמת התכנון החדש, המתחם מנוהל תחת סטטוס תכנוני ברור ולכן אינו מיועד לחידוש פעילות ספורט. קבוצות הכדורגל העירוניות: בית"ר רמלה והפועל רמלה, ממשיכות לפעול ולארח משחקים באצטדיון מאיר נמני שבפארק עופר, המאושר על פי תקני ליגה א’ ומשמש גם את מחלקות הנוער בעיר”, הוסיפו בעירייה.

"במקביל, העירייה משלימה בימים אלה את שלבי התכנון הסופיים של האצטדיון החדש בנאות בגין, תכנון שהוצג להנהלת העיר ואושר על-ידי מהנדסת העיר וראש העיר. מדובר באצטדיון מודרני, בעל כ-2,000 מקומות ישיבה, סמוך לצירי גישה מרכזיים ולצד חניון מוסדר.

"עם סיום עבודת התכנון, העירייה תצא למכרז להקמת המתקן, והודעה רשמית על מועד תחילת העבודות והנחת אבן פינה תימסר לציבור. תכולת האצטדיון הישן תטופל בהתאם לנהלי העירייה ולשיקולים מקצועיים ותקציביים, לרבות בחינת שימושים אפשריים למתקני ספורט אחרים בעיר". העירייה תמשיך לפעול בנחישות לטובת קידום תשתיות הספורט ברמלה ולמתן מענה מקצועי וראוי לקבוצות ולספורטאים בעיר" סיכמו בעירייה.

תגובת רשות מקרקעי ישראל

"אנחנו עובדים מול עיריית רמלה על המכרז. אנחנו מקווים שבחודשים הקרובים יהיו לנו בשורות טובות. מדובר במכרז מורכב".

בפניית ONE למשרד אדריכלים מנספלד-קהת, לא נתקבלה תגובה עד לרגע זה. באם תתקבל, תובא כאן – כמקובל.