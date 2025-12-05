משחק העונה ודרבי ירושלמי: ההרכבים לליגת העל

ליגת החלומות של ONE ממשיכה בליגת העל. ריכזנו עבורכם את ההרכבים המשוערים של כל הקבוצות למחזור ה-13, על מנת שתוכלו לדעת האם השחקנים שבחרתם בהם בכלל בתוכניות ל-11 בקבוצתם או לא. במוקד, משחק העונה בין מכבי תל אביב להפועל באר שבע בטרנר בראשון ב-20:30, וכמובן הדרבי הירושלמי בין בית”ר להפועל ירושלים.

להצטרפות למשחק ופתיחת קבוצה משלכם לחצו כאן.

נציין שמדובר בהרכבים המסתמנים בלבד ושיכולים עדיין להיות שינויים, אך כאן תוכלו להבין גם מי ייעדרו עקב פציעות או השעיה ולכן עדיף לא לבחור בו. ההרכבים המשוערים של הקבוצות מתעדכנים גם באתר והאפליקציה של הפנטזי.

הפועל תל אביב – הפועל פתח תקווה (שבת, 15:00)

ההרכב המשוער של הפועל פ”ת: עומר כץ, נועם כהן, איתי רוטמן, אוראל דגני (מתן גושה), שחר רוזן, תומר אלטמן, נדב נידם (בוני אמיין), קליי, צ'אפיוקה סונגה, ג'וסלין טאבי ושביט מזל (יונתן כהן).

ההרכב המשוער של הפועל ת”א: אסף צור, שחר פיבן, שיקו, פרננד מאיימבו, יזן נאסר, אנדריאן קרייב, רועי אלקוקין (לוקאס פלקאו), לויזוס לויזו, מור בוסקילה, סתיו טוריאל ודניאל דאפה.

ייעדרו: עמית למקין, שאנדה סילבה, אנס מחמיד, רן בנימין ודורון ליידנר.

סתיו טוריאל (רדאד ג'בארה)

מכבי בני ריינה – בני סכנין (שבת, 17:30)

ההרכב המשוער של בני ריינה: ליאור גליקליך, מילאדין סטיבאנוביץ', אלקסה פייץ', נבו שדה, איאד חלאילי, ג'וניור פיוס, סער פדידה, איהב גנאים, עמנואל בנדה, גוז'ה קוריה, קאווינה אווסו.

ייעדרו: נאיל חוטבא ואנטוניו ספר.

ההרכב המשוער של בני סכנין: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, חסן חילו, איאד אבו עביד, קרלו ברוצ'יץ', עומר אבוהב, עדן שמיר, בסיל חורי, מת'יו אנים, מוסטפא שיח יוסף וארתור מריניאן.

ייעדר: יהואן אנזי (פצוע).

איאד חלאילי נאבק (חג'אג' רחאל)

עירוני קריית שמונה – מכבי חיפה (שבת, 19:30)

ההרכב המשוער של ק”ש: דניאל טננבאום, עובדיה דרוויש, נמניה ליוביסבלייביץ׳, שי בן דוד, הראל גולדנברג (איציק שולמייסטר), סאקו בנגורה, כריסטיאן מרטינס, יאיר מרדכי, עלי מוסה (אביב אברהם), מוחמד אבו רומי ואדריאן אוגריסה.

ייעדר: בילאל שאהין (פציעה)

ההרכב המשוער של מכבי חיפה: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאי, עבדולאי סק, שון גולדברג, ינון פיינגזיכט, עלי מוחמד, איתן אזולאי, מיכאל אוחנה, קנג'י גורה, דולב חזיזה וגיא מלמד.

ייעדרו: ליאור קאסה ופדראו.

גיא מלמד (עמרי שטיין)

הפועל חיפה – מכבי נתניה (ראשון, 20:00)

ההרכב המשוער של הפועל חיפה: ניב אנטמן, דור מלול, ברונו רמירז, ג'ורג' דיבה, סאנה גומז, נאור סבג, רוי נאווי, יונתן פרבר, רג'ס אנדו, רותם חטואל וג'בון איסט.

ייעדר: לירן סרדל, פצוע.

ההרכב המשוער של מכבי נתניה: עומר ניראון, כארם ג׳אבר, דניס קוליקוב, איתי בן שבת, יובל שדה, רותם קלר, עזיז אואטרה, ג׳וניור דיומנדה, מאור לוי, עוז בילו ומתיאוס דאבו.

ייעדרו: לואי חילף (פציעה) והריברטו טבארש (צהובים).

בספק: מקסים פלקושצ׳נקו (מחלים מפציעה).

רותם חטואל (עמרי שטיין)

הפועל באר שבע – מכבי תל אביב (ראשון, 20:30)

ההרכב המשוער של הפועל ב“ש: ניב אליאסי, גיא מזרחי, אור בלוריאן, ג’יבריל דיופ, הלדר לופס, לוקאס ונטורה, קינגס קאנגווה, אליאל פרץ, דן ביטון, אמיר גנאח ואיגור זלאטנוביץ’.

ייעדרו: סמיר פרהוד, יוני סטויאנוב, אופיר דוידזאדה.

ההרכב המשוער של מכבי ת”א: אופק מליקה, נועם בן הרוש (הייטור), טייריס אסאנטה, עלי קמארה, רוי רביבו, איתמר נוי, דור פרץ, קרווין אנדרדה (איסוף סיסוקו), אושר דוידה, סייד אבו פרחי ויון ניקולאסקו.

ייעדרו: כריסטיאן בליץ' (פציעה), עידו שחר (הרחקה). איסוף סיסוקו בספק.

אליאל פרץ ודן ביטון (רדאד ג'בארה)

מ.ס אשדוד – עירוני טבריה (שני, 19:45)

ההרכב המשוער של אשדוד: קרול נימצ’יצקי, אסף ארניה (מוחמד עאמר), איברהים דיאקטה, טימוטי אוואני, מאור שילירמק, שלו הרוש (אורי עזו), עילאי טמם, רועי גורדנה, נועם מוצ’ה, יוג’ין אנסה וז’אן פלורן באטום.

ייעדרו: אדיר לוי, טום בן זקן, מוחמד עאמר בספק.

ההרכב המשוער של טבריה: רוג'ריו דוס סנטוס, ווהיב חביבאללה, דוד קלטינס, אונדרז' באצ'ו, סמביניה, דניאל גולאני (אלי בלילתי), פיראס אבו עקל, מחמד אוסמן, גיא חדידה, איתמר שבירו, פיטר מייקל.

ייעדרו: בילנקי וטפר (פצועים).

איתמר שבירו בועט (חג'אג' רחאל)

בית”ר ירושלים – הפועל ירושלים (שני, 20:00)

ההרכב המשוער של בית”ר ירושלים: מיגל סילבה, רועי אלימלך (גרגורי מורוזוב), בריאן קראבלי, לוקה גדראני, ירדן כהן (מנדי), טבארש, עדי יונה, דור מיכה, עומר אצילי, ירדן שועה, ג’ונבוסקו קאלו.

בספק: ירין לוי.

ירדן שועה בועט (חג'אג' רחאל)

ההרכב המשוער של הפועל ירושלים: יפורסם בהמשך.