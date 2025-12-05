"מקווה שנתקן את הטעויות מהמשחק מול חיפה"

אחרי ההפסד 2:1 למכבי חיפה בסמי עופר באמצע השבוע, הפועל תל אביב תחפש לחזור למסלול נגד הפועל פתח תקווה מחר (שבת, 15:00). האדומים יארחו בבלומפילד את היריבה של עומר פרץ, שלא נכנעה כבר שישה משחקים ברציפות מאז תחילת אוקטובר.

אליניב ברדה ייאלץ לבצע כמה התאמות בסגל. דורון ליידנר בחוץ בגלל פציעה ורן בנימין לא יהיה בסגל בעקבות מחלה. יזן נאסר צפוי לפתוח במקום ליידנר, בעוד שבצוות עדיין שוקלים מי ימלא את מקומו של בנימין בקישור.

בעונה שעברה הפועל ת"א התקשתה מאוד מול הפועל פ"ת, וברדה בוחן את האפשרות להחזיר את לוקאס פלקאו להרכב. דניאל דאפה ימשיך לקבל קרדיט בחוד ההתקפה למרות הבצורת שמלווה אותו, במועדון מרוצים מהעבודה שהוא עושה ומאמינים שהתהליך איתו יישא פרי. מור בוסקילה עשוי לפתוח. עמית למקין ואנס מחאמיד ייעדרו גם כן, כשהאחרון חזר לאימונים מלאים וצפוי לחזור למשחק הבא לסגל.

אליניב ברדה (רדאד ג'בארה)

מאמן הפועל ת”א, אליניב ברדה, דיבר לקראת ההתמודדות: “יש לנו משחק נגד קבוצה שמשחקת כדורגל מדהים, ומאוד מאוד קשה לנצח אותה. אני מקווה שנבוא למשחק הזה מאוד מוכנים. עברנו על הטעויות מהמשחק נגד מכבי חיפה, ואני מקווה מאוד שהבנו אותן, שנתקן ושנשתפר”.

רוי קורין הוסיף על מאמנו: “אנחנו מבואסים קודם כל מהתוצאה נגד מכבי חיפה, וגם מהיכולת. אין מה לעשות, מתקדמים קדימה. יש לנו מהמשחק שלושה ימים להכין את הקבוצה להפועל פתח תקווה, משחק מאוד חשוב בבית, עושים את כל ההכנות וכל מה שאפשר כדי להיות מרוכזים, לעשות משחק טוב ולנצח”.

רוי קורין (רדאד ג'בארה)

המפגש נגד הפועל פ”ת יהיה במסגרת המחזור ה-13 בליגת העל, כאשר עד כה העונה הפועל ת”א עם מאזן של 18 נקודות מתוך 36 אפשריות. ברדה וחניכיו השיגו שישה ניצחונות, סיימו בשתי תוצאות תיקו וספגו עוד ארבעה הפסדים.