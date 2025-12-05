יום שישי, 05.12.2025 שעה 12:22
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3717-4215ברצלונה1
3613-3215ריאל מדריד2
3213-2914ויאריאל3
3114-2815אתלטיקו מדריד4
2414-2214בטיס5
2416-1814אספניול6
2015-1314חטאפה7
2020-1415אתלטיק בילבאו8
1715-1314ראיו וייקאנו9
1621-1914ריאל סוסיאדד10
1617-1514אלצ'ה11
1619-1614סלטה ויגו12
1623-1914סביליה13
1515-1214אלאבס14
1422-1314ולנסיה15
1322-1514מיורקה16
1218-1214אוססונה17
1226-1314ג'ירונה18
926-1614לבאנטה19
922-714אוביידו20

רשמית: אריק גארסיה האריך את חוזהו בברצלונה

ממשיך בקטלוניה: אלופת ספרד הודיעה באופן רשמי על המשך ההתקשרות עם הבלם/קשר אחורי בן ה-24, שהפך בעונה האחרונה לבורג משמעותי בסגל של האנזי פליק

|
אריק גארסיה (IMAGO)
אריק גארסיה (IMAGO)

ברצלונה אלופת ספרד המכהנת, אבל זה לא אומר שהמועדון סיים את הפרויקט שלו ואפילו לא קרוב לכך. בזמן שדור מדהים בראשות לאמין ימאל, פדרי, פאו קוברסי, פרמין לופס ורבים אחרים גדלים והופכים וכבר הפכו לכוכבי על, במועדון מתרכזים בלשמר את הנכסים והיום (שישי) הם עשו צעד נוסף בדרך לשם, כשהודיעו על הארכת חוזהו של אחד משחקני הקבוצה. 

מדובר באריק גארסיה. הבלם/קשר אחורי חתם באופן רשמי על הארכת חוזהו במועדון, וכעת החוזה החדש ייגמר ב-2031, מה שמבטיח לו עוד מספר שנים אצל הקטלונים. גארסיה בן ה-24 הפך לשחקן חשוב במערך של ברצלונה מאז העזיבה של איניגו מרטינס, וגם מאז הירידה ביכולת של רונאלד אראוחו.

הספרדי הגיע לברצלונה ממנצ’סטר סיטי בעונת 2021/22, הלך לג’ירונה לעונה אחת ב-2023/24, ויש לציין שהוא וג’ירונה רשמו עונה מטורפת, ולבסוף הוא חזר לבארסה מהדלת הראשית והפך לבאנקר אצל האנזי פליק. לגארסיה יש בסך הכל 135 הופעות במדי הבלאוגרנה, בהן כבש 10 שערים ובישל ארבעה נוספים.

העונה הוא כאמור הפך לבורג משמעותי אפילו יותר, כאשר כרגע ברצלונה ראשונה בליגה הספרדית וגארסיה פתח בכל אחד ואחד מהמשחקים בלה ליגה, והוא כבש שער אחד ובישל עוד פעם אחת ב-15 המחזורים הללו. גם באלופות יש לו חמש הופעות, ועד כה בקריירה יש לו גם 19 הופעות במדי הנבחרת הבוגרת של ספרד.

