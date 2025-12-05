רשמית: אריק גארסיה האריך את חוזהו בברצלונה

ברצלונה אלופת ספרד המכהנת, אבל זה לא אומר שהמועדון סיים את הפרויקט שלו ואפילו לא קרוב לכך. בזמן שדור מדהים בראשות לאמין ימאל, פדרי, פאו קוברסי, פרמין לופס ורבים אחרים גדלים והופכים וכבר הפכו לכוכבי על, במועדון מתרכזים בלשמר את הנכסים והיום (שישי) הם עשו צעד נוסף בדרך לשם, כשהודיעו על הארכת חוזהו של אחד משחקני הקבוצה.

מדובר באריק גארסיה. הבלם/קשר אחורי חתם באופן רשמי על הארכת חוזהו במועדון, וכעת החוזה החדש ייגמר ב-2031, מה שמבטיח לו עוד מספר שנים אצל הקטלונים. גארסיה בן ה-24 הפך לשחקן חשוב במערך של ברצלונה מאז העזיבה של איניגו מרטינס, וגם מאז הירידה ביכולת של רונאלד אראוחו.

הספרדי הגיע לברצלונה ממנצ’סטר סיטי בעונת 2021/22, הלך לג’ירונה לעונה אחת ב-2023/24, ויש לציין שהוא וג’ירונה רשמו עונה מטורפת, ולבסוף הוא חזר לבארסה מהדלת הראשית והפך לבאנקר אצל האנזי פליק. לגארסיה יש בסך הכל 135 הופעות במדי הבלאוגרנה, בהן כבש 10 שערים ובישל ארבעה נוספים.

העונה הוא כאמור הפך לבורג משמעותי אפילו יותר, כאשר כרגע ברצלונה ראשונה בליגה הספרדית וגארסיה פתח בכל אחד ואחד מהמשחקים בלה ליגה, והוא כבש שער אחד ובישל עוד פעם אחת ב-15 המחזורים הללו. גם באלופות יש לו חמש הופעות, ועד כה בקריירה יש לו גם 19 הופעות במדי הנבחרת הבוגרת של ספרד.