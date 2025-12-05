השר זוהר הגדיל את תקציב המתקנים ב-50%

לאחר לילה ארוך של משא ומתן אינטנסיבי מול משרד האוצר, שר התרבות והספורט מיקי זוהר הצליח להגיע לסיכום תקציבי משמעותי שביטל קיצוצים במשרד והגדיל את תקציב המתקנים ביותר מ-50%, כך הודיע היום (שישי) השר. השר זוהר יצביע בעד תקציב המדינה, כאשר התקציב של התרבות והספורט יעמוד על 2.38 מיליארד ש”ח לשנת 2026, כשזה אומר שתקציב הספורט בלבד יהיה כחצי מכך. בנוסף, 400 מיליון ילכו על קרן מתקנים ב-2026.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר: “אני מבקש להודות לשר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ שמוכיח פעם אחר פעם שהוא שר אוצר אכפתי וקשוב לצרכי הציבור. אני מלא הערכה לצוות הנפלא שלו שריה דמסקי, ברק קורננפלד וישראל מלאכי על הסיוע לאורך כל הדרך. ברוך השם השגנו תקציב קריטי למשרד בכך שביטלנו קיצוצים עקב המלחמה והגדלנו את התקציב של קרן המתקנים ביותר מ-50%, בע״ה צפויה לנו שנה מדהימה”.